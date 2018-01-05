10. Луис Нери (Мексика)

Послужной список: 25(19)-0

В этом году: победы над Хесусом Мартинесом (Колумбия, RTD4), Синсуке Яманакой (Япония, TKO4) и Артуром Виллануэвой (Филиппины, TKO6)

Давно ушла пора, когда мексиканские боксеры творили великую историю в маленьких весах. Но в прошлом году Мексика получила наследника легендарных Эрика Моралеса, Марко Антонио Барреры, Хуана Мануэля и Рафаэля Маркесов.

Луис Нери не позволил японцу Синсуке Яманаке побить национальный рекорд по количеству защит чемпионского звания. Ямакана буквально «утонул» в граде ударов в том поединке.

Перспективы: Бой с Джесси Магдалено

9. Кит Турман (США)

Послужной список: 28(22)-0

В этом году: победа над Дэнни Гарсия (США, SD12)

Кит Турман большую часть года провел на «больничном». Да и сейчас степень его готовности к возвращению на ринг не слишком понятна. Единственный бой он провел против Дэнни Гарсии. Судьи легко могли отдать победу последнему, но мы имеем дело с фактом – победил Турман. Он объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе – в одном из самых конкурентных дивизионов.

Перспективы: Бой с Эрролом Спенсом

8. Мигель Берчельт (Мексика)

Послужной список: 32(28)-1(1)

В этом году: победы над Франциско Варгасом (Мексика, KO11) и Такаси Миурой (Япония, UD12)

Если бы не было поединка Энтони Джошуа и Владимира Кличко, претендентом на бой года считалась бы встреча Мигеля Берчельта и Франциско Варгаса. В зрелищной мясорубке победил Берчельт, который закончил год победой над неуступчивым японцем Такиси Миурой.

Перспективы: Бой Кристианом Михаресом

7. Александр Усик (Украина)

Послужной список: 13(11)-0

В этом году: победы над Майклом Хантером (США, UD12) и Марко Хуком (Германия, TKO10)

Александр Усик взял хороший разгон для того, чтобы оказаться лучшим боксером своего дивизиона к ближайшему лету. Майкл Хантер устроил украинцу сложный экзамен в первых раундах боя. Александр в ответ с каждым раундом стал увеличивать темп и американец с трудом завершил поединок на своих двоих. Следующему сопернику Усика повезло куда меньше.

Перспективы: Победа в Суперсерии, лидерство в дивизионе

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

Послужной список: 44(40)-4(2)-1

В этом году: две победы над Романом Гонсалесом (Никарагуа, MD12 и KO4)

Роман Гонсалес долгие годы многими специалистами считался лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий. Никарагуанец вполне мог сетовать на недостаток славы. Он отказывался от громких боев из-за маленьких гонораров. В результате он вышел на Срисакета Сор Рунгвисаи, а таец сотворил главную сенсацию прошедшего года. Дважды.

Перспективы: Бой с Хуаном Франциско Эстрадой, реванш с Карлосом Куадрасом

5. Энтони Джошуа (Великобритания)

Послужной список: 20(20)-0

В этом году: победы над Владимиром Кличко (Украина, TKO11) и Карлосом Такамом (Камерун, TKO10)

Тяжелый вес оказался в очередном кризисе, когда Тайсон Фьюри предпочел боксу кокаин. В результате вместо него на бой Владимиром Кличко вышел Энтони Джошуа. И это был лучший бой тяжеловесов за последние десять лет, как минимум. И теперь именно на Джошуа ориентируются дргуие боксеры этого дивизиона.

Перспективы: Бои с Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером и Александром Поветкиным

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

Послужной список: 37(33)-0-1

В этом году: победа над Дэниэлом Джейкобсом (США, UD12) и ничья с Саулем Альверосом (Мексика, SD12)

По факту приходится говорить, что Геннадий Головкин не сумел победить Сауля Альвареса в 2017 году. Но все прекрасно понимают, что никакой заслуги мексиканца в этом нет. Большой привет судьям. По сути, Головкин своим последним боем подтвердил, что являлся настоящим лидером среднего веса последних лет, а небольшое количество громких имен в его послужном списке означает лишь то, что многие просто побоялись бросить ему вызов.

Перспективы: Второй бой с Альваресом

3. Теренс Кроуфорд (США)

Послужной список: 32(23)-0

В этом году: победы над Феликсом Диасом (Доминиканская республика, RTD10) и Джулиусом Индонго (Намибия, KO3)

Более десяти лет профессиональный бокс не знал абсолютного чемпиона. Летом им стал Теренс Кроуфорд, который выбил дух из Джулиуса Индонго – обидчика Эдуарда Трояновского. Правда, Кроуфорд практически сразу лишился одного титула, который у него отсудил Сергей Липинец.

Перспективы: Покорение новой весовой категории

2. Василий Ломаченко (Украина)

Послужной список: 10(8)-1

В этом году: победы над Джейсоном Сосой (США, RTD9), Мигелем Марриагой (Колумбия, RTD7) и Гильермо Ригондо (Куба, RTD6)

Долгое время все болельщики мечтали, чтобы Василий Ломаченко провел какой-нибудь большой бой. Желание исполнилось в декабре прошлого года. Ожидалось, что кубинец Гильермо Ригондо навяжет украинцу конкурентный бой, но все опять вылилось в однокалиточное избиение соперника. Четвертый соперник украинца подряд сам отказался от продолжения боя.

Перспективы: Бои с Мигелем Берчельтом, Майки Гарсией и доминирование в ближайшие годы

1. Андре Уорд (США)

Послужной список: 32(16)-0

В этом году: победа над Сергеем Ковалевым (Россия, TKO8)

Если в прошлом году в сторону Андре Уорда летели не первой свежести овощи после его боя и «победы» над Сергеем Ковалевым, в этом году американец все расставил по своим местам.

Перспективы: Завершил карьеру.