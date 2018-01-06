Напомним, что Лучников находился в углу Майриса Бриедиса в его поединке с Майком Пересом, а также был в команде Дмитрия Кудряшова, когда он проиграл Юниеру Дортикосу.

– Вы были непосредственным участником двух поединков Суперсерии. Какие впечатления турнир произвел изнутри? Что для себя отметили?

– Для меня это один из самых интересных бойцовских турниров в отрасли за последние лет пять, как минимум. Например, противостояние Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо было «передержано». Оно не получилось интересным. Это как банальный финал любого турнира по футболу.

Я давно ожидал, что что-то произойдет в первом тяжелом весе. Этот дивизион был недооценен. В нем дерутся большие парни, которые на момент боя весят как настоящие тяжеловесы. При этом они подвижные и интересные. Я рад, что турнир состоялся.

И радует, что на момент старта Суперсерии в этом весе было очень много интересных спортсменов. Финал будет просто сумасшедший. Зная многих боксеров лично, в том числе и фаворитов, я не могу с уверенностью назвать победителя. В этих боях все может решить «лаки панч».

Это лучший турнир, в котором мне удалось поучаствовать. Был проведен мощнейший мозговой штурм в плане организации.

– Вы были вместе Дмитрием Кудряшовым, когда он проиграл Юниеру Дортикосу. В каком настроении он выходил на ринг и что в команде говорили после поражения?

– Я считаю, что это была дуэль двух настоящих нокаутеров. Дортикос сам после боя признался, что пропустил серьезный удар по корпусу и почувствовал всю мощь через защиту. Он был вынужден поменять план на бой и во втором раунде прибавить скорости. В целом, тотально поменять план на бой. Уже было понятно, что победит тот, кто первым попадет плотным ударом. Повезло Дортикосу. Дима мог разбить его даже через защиту.

– Еще один поединок, на котором вы работали – бой Майриса Бриедиса и Майка Переса. Многие считают, что бой получился очень скучным. Почему?

– Абсолютно не согласен с этим. Зрительский зал, например, просто сошел с ума. Это нужно было прочувствовать. Может, телевизионному зрителю бой показался скучным и затянутым, но не для профессионалов. Многие профессиональные специалисты сказали мне, что то был очень интересный бой.

На момент боя мы видели на ринге двух тяжеловесов. Вы часто видите тяжеловесов, которые действуют в таком темпе? Я почти никогда. Как зрителю мне этот бой был тоже интересен. Я его даже пересматривал. И специалистам было любопытно. Все ожидают бой Бриедиса против Александра Усика, поэтому хотели узнать его потенциал.

Я с Майрисом работаю долгое время. Он интересный спортсмен и каждый раз адаптируется к новым обстоятельствам. Он готов показывать совершенно разный бокс. Да, Перес был грязный и тяжелый. Такова кубинская школа бокса. Майрис адаптировался к конкретному сопернику. Это первый момент. Второй момент. Зритель в зале просто сошел с ума во время боя.

– У Бриедиса появилось рассечение во время боя. Было ли оно тяжелым?

– Это была серьезная проблема. Удалось справиться. Это ситуация, с который ты должен справиться, потому интуиция уже наработана, и она позволяет решать определенные проблемы, которые изначально не понимаешь, как решать. На самом деле я был готов, но травма была одна из сложнейших, что я встречал в жизни.

– Про полуфиналы. Очевидно, что болеть вы будете за Бриедиса…

– Совершенно не очевидно. Я работал и с Сашей. В моей ситуации болеть просто не профессионально. Я был в углу Усика, когда он боксировал за титул WBO против Кшиштофа Гловацки. Я обоим спортсменам желаю удачи и отсутствия травм. Мне нужно будет профессионально реализовать свой багаж именно в углу Бриедиса, но это не значит, что я буду за кого-то болеть.

– Я начал тот вопрос так, потому что все специалисты, с которыми я говорил, назвали Усика очевидным фаворитом. У вас такое же мнение?

– По ряду причин, могу согласиться. Усик более подвижный. У него ноги как у молодого Мохаммеда Али. Но у обоих очень высокий интеллект. Многим Усик кажется очевидным фаворитом. Но вопрос: а был ли у Саши противник такого уровня, как Бриедис?

– Возможно, Гловацки.

– Я думаю, что Бриедис явно выше уровнем.

– Согласен. А Бриедиса был соперник уровня Усика?

– Да. Возникает и обратный аналогичный вопрос. В этом то и интрига.

– Но самая главная интрига для нас в поединке Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса. Какие ваши ожидания? Много ли работы будет у ваших коллег-катменов?

– У катмена работа есть всегда. Даже самые неопытные спортсмены могут столкнуться головами и получить травму, даже если бой проходит без интриги. Многое зависит от экипировки и стиля. Работы будет много с обеих сторон. Это 100 процентов.

– Можете выделить фаворита?

– Нет. Дортикос – длиннорукий, хорошо обученный спортсмен. Мурат другой антропометрии. Он здорово проявил себя в бою с Денисом Лебедевым, но фаворита я назвать не могу.