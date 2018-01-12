Глава компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн рассказал о подготовке чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев к поединку с обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом.

Матч между Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля 2018 года в Сочи. Гассиев в четвертьфинале WBSS в октябре победил нокаутом экс-чемпиона WBC и IBF поляка Кшиштофа Влодарчика. Дортикос в сентябре на аналогичной стадии турнира нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.

– Владимир Хрюнов раскритиковал подготовку Дмитрия Кудряшова к бою с Юниером Дортикосом, зато отметил, что Мурат Гассиев был в идеальной форме в поединке с Кшиштофом Влодарчиком. Вы последнюю неделю подготовки провели с Муратом. Что там было, что подсказали?

– У нас всегда примерно одно и то же. Тренер Мурата Абель Санчес делает великолепную подготовку. Мы можем даже не задумываться. Мурат готов драться 12 раундов и больше. Он в отличном состоянии. Есть некоторые тонкости, которые знаем только мы. Мы стараемся их подсказать.

– И такие тонкости были?

– Конечно. Но это между нами. И это приносит пользу. Сейчас я отправлюсь на две недели, чтобы поучаствовать в тренировках, где-то Мурату подсказать, где-то его поддержать.

– Сам Влодарчик вас не разочаровал? Все отмечали, что он очень терпелив, но терпения хватило лишь на три раунда.

– Об этом ударе хорошо сказал Денис Лебедев. После такого удара невозможно встать. Влодарчик такого не ожидал. Он спокойно двигался. Был уверен в себе, но Мурат, как вы видели, пробил по голове два легких удара. Влодарчик поднял руки и получил мощный удар в корпус. Он был слишком самоуверен. Думал, что он – великий, а Мурат – пацан с сильным ударом.

Когда мы приехали, он взял руку Гассиева и пожал ее так, что чуть не сломал. Мурат улыбнулся и пошел дальше.

– Каким вы увидели Дортикоса в бою с Кудряшовым? Было ли что-то новое?

– Про этот бой я бы говорил в контексте, что Дима не сделал. Его команда недоработала. Или они Дортикоса недооценили. Кудряшов начал бой слишком свободно. Будто боксировал с новичком, а Юниер очень опасен. При невысоком росте, у него очень длинные руки. Мы сравнили. У кубинца руки на десять сантиметров длиннее, хотя внешне это не заметно. Кроме того, он очень волевой и у него хорошая любительская школа.

– Тогда интересно, какие тонкости о Дортикосе вы расскажете Мурата? Есть ли такие?

– Это тайна. Вдруг вы Дортикосу расскажите, – смеется Вайнштейн. – Здесь все просто. Нужно смотреть бои Дортикоса и искать, как с ним боксировать. У меня есть свое мнение. Я попытаюсь его донести. Но и у Мурата оно есть. Он достаточно самостоятельный. У него есть свои взгляды. Это не работает так: я сказал и он сделал. Я ему должен доказать, что это действительно так, а может, наоборот, он мне докажет свою позицию. Тогда придумаем что-то вместе.

– Считаете ли вы фаворитом Александра Усика в бою с Майрисом Бриедисом? Что нужно сделать латышу для победы?

– Бриедису нужно просто идти вперед и пытаться Усика бить. Обыграть Усика невозможно. У Александра чисто любительский стиль. Он прекрасно работает передней рукой. Но Бриедис бьющий, если он навяжет силовой бокс… Желательно, чтобы он выиграл у Усика. Нам он будет удобнее.