Алексей Папин здорово удивил всех в конце прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал украинца Исмаила Силлаха. После этой победы Алексея в свой тренировочный лагерь пригласил чемпион по версии WBO Александр Усик. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с российским боксером о поединке с Силлахом и тренировках с Усиком.

С СИЛЛАХОМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БОКСИРОВАТЬ ЗА ТИТУЛ

– Вашу победу над Исмаилом Силлахом трудно назвать сенсацией по результату. Но уверен, что никто не ожидал, что она будет настолько быстрой и убедительной. Изменилось ли после этого боя ваше отношение к себе, своим возможностям? Изменилось ли отношение к вам со стороны коллег?

– Отношение к самому себе осталось прежним. Так же готовимся, продолжаем тренироваться, и ждем боев с большими именами. Бой с Силлахом действительно сложился очень просто. Сами не ожидали. Конечно, не исключили вариант с нокаутом, но готовились на длинную дистанцию. А отношение коллег…

– Никто не сказал: «Ну, Папин, ну даешь!»?

– Да. Было сказано много приятных слов после этого поединка. Поздравили все товарищи по команде, с которой я тренируюсь и все боксеры моей промоутерской компании. Кроме того, Александр Усик отметил, что получился красивый бой, зрелищная и яркая победа.

– До боя Силлах называл себя «учителем» и «профессором». Со стороны это было забавно. А как к этому отнеслись вы? Раззадорило ли это вас или не придали этому значения?

– Меня это тоже позабавило. Я понимал, что это его стиль. Он всегда ведет себя схожим образом. Но русские люди привыкли не языком чесать, а доказывать все делом.

– Когда ждать ваш ближайший бой? Есть ли стратегия, к какому сопернику или титулу вас будут вести?

– Думаю, что дата станет известна в ближайшие дни. Скорее всего, это будет конец февраля – начало марта. Этим занимается моя промоутерская компания. Они ищу варианты, а когда уже переговоры продвигаются, согласовывают бой со мной и моим тренером. Я сам уже давно хочу боксировать за титул, но пока не было возможности.

Кстати, в бою с Силлахом на кону должен был стоять пояс WBCSilver. Причем инициатива исходила со стороны WBC. Когда все стороны согласились, оттуда перезвонили и отозвали свое предложение, отдав предпочтение поединку Оланреваджу Дуродолы и Илунги Макабу.

– А этот бой не состоялся.

– Да. Поэтому в WBC пожалели, что не отдали титульный бой нам.

– Значит, есть возможность, что WBC вновь обратит внимание на вас и следующий бой будет за промежуточный или претендентский пояс?

– У нас большие амбиции и планы. Думаю, что обратить внимание может не только WBC, но и другие организации.

С УСИКОМ ЛЕГКО НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

– Вы были в лагере Усика. Что именно Александр сказал про ваш бой с Силлахом, про ваш стиль и навыки?

– Подробно обо мне мы не говорили. Саша поздравил меня с победой над Силлахом. Поговорили про Исмаила. Согласились, что он – хороший парень. По сути, все.

– Вы провели шесть спаррингов с Усиком. Как они проходили? Менялся ли стиль Усика, адаптировался ли он к вам?

– Конечно, менялся. Подстраиваться нужно под каждого спарринг партнера. Я же не один у него был. Каждый мой спарринг с ним был рассчитан на четыре раунда.После меня работал другой боксер, а затем следующий.

Я не могу сказать, что с каждым спаррингом ситуация сильно менялась. Где-то лучше получалось у меня, где-то – у него.

– Что вы для себя отметили из его стиля?

– У него высокая скорость, хорошее чувство дистанции. Он быстро передвигается на ногах. Его тяжело зажать к канатам.

– Какой Усик в жизни? Легко ли с ним найти общий язык? Водит ли он новых друзей по ресторанам? Общались с ним вне тренировок или сложились только рабочие отношения?

– Любому нормальному человеку легко найти общий язык с Усиком. Он – отличный парень и открытой души человек. Общались с ним и вне тренировочного процесса. Он – очень верующий человек.Я и мой тренер Андрей Ивичук тоже. Саша свозил нас в Киево-Печерскую лавру, где мы приложись к мощам Ильи Муромца. Беседовали в неформальной обстановке. И на тренировках общение было приятным. Усик – дружелюбный, обаятельный и общительный человек. Только замечательные впечатления остались от посещения тренировочного лагеря в Киеве.

– А сам Киев? Никаких проблем?

– Совершенно. Все гостеприимны. Все спокойно. Когда стало известно, что мы приехали в Киев, много людей писали в соцсетях, что хотят встретиться и показать город. С некоторыми ребятами и знакомыми встретиться удалось. Время в Киеве провели с пользой. Удалось «переключить картинку». Смена обстановки и зала позволяет немного отдохнуть головой.

С ДОРТИКОСОМ ГАССИЕВУ НУЖНО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

– Вы еще до боя с Силлахом говорили, что Усик – фаворит боя с Майрисом Бриедисом. Убедились в этом?

– Мое мнение не поменялось. Фаворит – Усик. На классе и школе он победит Бриедиса. Но из этого не следует, что Майрис – явный андердог. Он – нестандартный парень. От него можно ожидать сюрпризов. Если бы Майк Перес боксировал не с ним, а с другим боксером, он мог бы закатить очень яркий бой. Перес был в отличной форме, но Бриедис не дал ему ничего сделать.

– Другая пара – Мурат Гассиев и Юниер Дортикос. Что бы вы подсказали Мурату? Как нужно действовать против кубинца?

– Мурату нужно действовать так, как он действует всегда – работать первым номером.

Я недавно посмотрел бой Дортикоса с Юри Каленга. И Каленга несколько раз очень плотно зацепил Дортикоса. Кубинец поплыл, перешел в клинч, завязал соперника. Если Дортикос будет так же боксировать с Гассиевым, Мурат его нокаутирует. Гассиев более обученный боксер, чем Каленга. Это другая мощь.

Дортикос воспользовался тем, что Каленга на него наваливался, размашисто бил и проваливался. У него было много дыр в обороне. Мурат будет более собран, сконцентрирован и сдержан.