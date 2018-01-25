В субботу в Риге в первом полуфинальном бою «супертурнира восьми» в категории до 90,7 кг чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик выйдет против чемпиона же мира, но по версии WBC латыша Майриса Бриедиса.

Если есть такие, кто это забыл, я им напомню, что второй полуфинал, Мурат Гассиев (Россия) – Юниер Дортикос (Беглая Куба), состоится 3 февраля в Сочи, а где-то ближе к лету в ринге сойдутся победители этих пар.

Сказал – и аж вздрогнул от того, как долго всего этого ждать придется. И, чтобы скрасить это ожидание, скажу пару слов о вечном – о футболе.

Итак, о футболе. Имена наших футболистов я знаю хуже, чем имена французских художников VII века. Образованные люди могут мне возразить, что в VII веке во Франции не было никаких художников, уж очень дикие это были там времена, на что я отвечу вопросом: «А футболисты у нас есть?»

Однако даже я помню одно давнее высказывание, если не ошибаюсь, Андрея Аршавина. Он тогда в ответ на то, что зрители выразили недовольство очередным фиаско нашей сборной и в массовом порядке заявили, что ожидали чего-то другого, сказал, что наши ожидания – это только наши проблемы.

Александр Усик и Майрис Бриедис после своего боя ничего подобного, конечно, не скажут. Во-первых, дело свое они знают куда лучше наших футболистов. Во-вторых, воспитаны иначе.

Однако подобные претензии к ним могут возникнуть. Просто поклонники бокса с таким нетерпением ждут их поединка, что все эти ожидания будет очень трудно оправдать. Кроме того, зрелищный бой для массового зрителя делает либо разница стилей, либо один и тот же стиль, при условии, что он называется «спасайся все живое», а Усик и Бриедис работают хоть и более-менее в одном стиле, но противоположном. Это умный бокс, поклонников у которого, как и у всего умного, не так много. Впрочем и им есть, чем привлечь зрителя: Усику – подвижностью в ринге, неожиданными финтами и артистизмом, а Бриедису – я бы сказал: понятным даже не самому подготовленному зрителю мастерством и силой удара.

Однако я все-таки никак не думаю, что их бой превратится в рубилово, где победитель от побежденного отличается только тем, что он с грехом пополам стоит, а тот без всякого греха лежит, но лица у стоячего и у лежачего выглядят примерно одинаково: как будто по ним бульдозер проехал, и не один раз, а три.

Что же касается исхода, то я хоть и дам в конце свой однозначный прогноз, но скажу, что он может и не сбыться. И начну, как раз с того, что, как мне кажется не сбудется.

Я не считаю, что победит Майрис Бриедис, но понимаю тех, кто верит в него. Трудно назвать что-то такое, чего Бриедис в ринге не умеет. Защита хорошая, чувство дистанции, что, на самом деле, главное в боксе, прекрасное. Техника отличная. Нокаутирующий удар с любой руки есть. Бриедис чувствует того, с кем боксирует, и работает «от него», что этому «ему» обычно крайне неудобно.

Так что представить себе, что Бриедис заманит соперника в какую-то ловушку, поймает на встречный удар, я очень даже могу. Тем не менее, мне трудно представить себе, что Александр Усик станет именно таким соперником. Возможно, это говорит только о бедности моего воображения и общей ограниченности, но мне так не кажется. По крайней мере пока.

Разумеется, я не знаю, к чему готовили Бриедиса в тренировочном лагере, но, думаю, там полагают, что для победы латышу, скорее всего, потребуется нокаут или, как минимум, пара нокдаунов, потому что переиграть Усика на ногах и на дистанции крайне сложно. Так что есть шанс, что Бриедис будет действовать более агрессивно, чем обычно. А вот принесет ли ему это победу – большой вопрос. Однако при таком раскладе бой может получиться и весьма зрелищным, вопреки моему нытью.

Ну а теперь мой прогноз. Просто как честный человек я обязан дать ориентировку для тех, кто считает, что я всегда ошибаюсь. Чтобы они знали, на что ставить не надо.

Я все-таки думаю, что Александр Усик победит по очкам. Об ударе Бриедиса он знает, на рожон не полезет и будет делать примерно то, что обычно, но еще лучше. Будет много двигаться, бить из любого положения, уходить в стороны и контратаковать. Чувство дистанции у него не хуже, чем у Бриедиса, но он при этом побыстрее. Латыш вынужден будет рисковать, особенно во второй половине боя, если в первой не добьется какого-то особенного успеха, как, я думаю, и будет, и это даст Усику некоторый дополнительный шанс. Конечно, в боксе все умные планы всегда могут разбиться об один удар, в данном случае – планы Александра Усика, но я все-таки не думаю, что этого не произойдет. А там посмотрим.