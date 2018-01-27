Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог заявил, что победа латыша Майриса Бриедиса над украинцем Александром Усиком станет для него неожиданностью.

Напомним, что бой Усик – Бриедис пройдет в Риге 27 января. Это будет полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе. Второй полуфинал пройдет 3 февраля. В нем встретятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.

– Кто фаворит в поединке Усика и Бриедиса?

– На мой взгляд, фаворитом является Усик, хотя Бриедис более сложный боксер, чем кажется на первый взгляд. Что имеется в виду? Когда ты видишь его визуально – это один боксер, и он кажется более простым, но когда с ним боксируешь, он становится более сложным. Более того, во время боя он задает сопернику определенные задачи.

– В каком стиле нужно действовать каждому боксеру?

– Думаю, что особых сюрпризов от боксеров мы не увидим. Они будут действовать в своих привычных стилях. Может быть, ближе к середине или во второй половине боя Усик будет выглядеть лучше, поэтому Бриедис будет пытаться подстроиться под соперника. Майрису будет необходимо что-то менять по ходу боя. Это при условии, что не будет жестких попаданий или «лаки панчей».

В итоге, если не будет форс-мажора, бой, скорее всего, завершится победой Усика. В целом, я считал бы его фаворитом турнира, если бы у него был жесткий и плотный удар. К сожалению, это один из его минусов, путь и не большой, учитывая, как он умеет перекрывать свой минус феноменальной работой в ринге: техникой и скоростью.

В связи с этим мне было бы очень интересно увидеть Усика с боксером, который пропагандирует агрессивный стиль ведения боя и жестко бьет. В данном случае, это наш осетинский боец Мурат Гассиев, у которого впереди тяжелый бой с кубинцем. Я бы с большим удовольствием посмотрел финал с их участием.

– Я ни разу не слышал, что бы какой-нибудь специалист назвал фаворитом Бриедиса. Будет ли его победа в таком случае сенсацией?

– Каждый волен делать свой вывод. Мое личное мнение, победа Бриедиса – неожиданность.

– Усик сказал, что в его планы входит бой с Энтони Джошуа. Понятно, что у британца свои планы и к нему уже выстроились Джозеф Паркер, Александр Поветкин, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Андре Уорд. Но сам бой Джошуа – Усик получился бы интересным и конкурентным?

– Если учесть эту ситуацию и длинную очередь к Джошуа, Усик – последний человек в этой очереди. В первую очередь, потому что Александр боксер из другой весовой категории, и у него есть не законченная история в своем дивизионе.

Что-то мне подсказывает, что сейчас этот бой не в планах Джошуа. И мне крайне сложно говорить о перспективах Усика, если этот бой состоится в ближайшем времени. Для меня Джошуа стал открытием. Это не звезда, которая давно светится. Его звезда зажглась относительно недавно, поэтому пристального внимания со стороны соперников и экспертов к нему еще не было. Он ярко провел бой с Владимиром Кличко. Но насколько ярко он будет выглядеть с другими соперниками? Это мы узнаем через определенное время. Сейчас делать выводы сложно. Но бесспорно, бой Джошуа с каждым их этих соперников будет интересен. Как он себя поведет в этих боях? Бокс помимо всего прочего это и психология. Мы не знаем, насколько устойчив сам Джошуа, чтобы стабильно проводить такие бои на высоком уровне. По крайней мере, это загадка для меня.