Известный промоутер Владимир Хрюнов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» поделился своими ожиданиями от полуфиналов турнира восьми сильнейших боксеров тяжелого веса.

– Какими судьбами в Риге? Просто как зритель?

– Зрителем стану завтра. Сегодня у нас техническое совещание с компанией «Комоса» по поводу шоу в Сочи через неделю (бой Мурат Гассиев – Юниер Дортикос). Нам очень интересно это сотрудничество, компания предложила новый подход к продакшну, новый формат турнира.

– Ходили слухи, что полуфиналы будут в Саудовской Аравии?

– Сейчас то же самое говорят о финале, но я думаю, все еще может измениться в зависимости от его состава. Понимаете, каким бы завтра не был результат, мы уже имеем пример национального героя, человека, за которым вся страна, образца для подражания. Я говорю о Майрисе Бриедисе. Сейчас сложно найти страну, где боксер будет таким же национальным символом. Если он окажется в финале – я думаю, организаторы учтут его статус. Статус, в котором он не просто боксер, а символ Латвии. Это, кстати, может дать ему преимущество завтра

– На чьей стороне будут ваши симпатии?

– Невозможно выбрать. Усика я знаю очень давно, со времен Кубка мира в России. Это очень «крепко сделанный» человек, со всех точек зрения – бокса, спорта вообще, бизнеса. Олимпийский чемпион, которого обожают. Но завтра для него «час икс». Если так можно выразиться – вся его предыдущая жизнь приехала в Ригу. Решается вопрос «быть или не быть». Каждое движение Бриедиса будут сопровождаться диким шумом, каждая ошибка Усика так же. Кстати, по новым правилам, судьи должны будут надеть наушники, чтобы не поддаваться давлению зала. Но полностью абстрагироваться от него они не смогут. Мне кажется, база, которая есть у Усика, больше позволяет рассчитывать на прогресс по ходу боя. Но шансы все-таки равны. Непонятно, как они себя поведут в критической ситуации, ни один в ней еще не был. Минус Усика – малое количество профессиональных боев. Бриедис опытнее. И еще – для каждого важно абстрагироваться от давления. Каждый должен понимать, что может и проиграть, и что дальше будет нужно жить с этим. Хотя бой войдет не только в их историю, но и в историю их государств.

– Ждете нокаута?

– Мне кажется, очень многое решит начало. Кто сможет навязать свою инициативу. И не так важно целиться в голову. Работа по корпусу приведет к усталости соперника, этим можно будет воспользоваться позже.

– Через неделю нас ждет второй полуфинал Гассиев – Дортикос.

– Рига будет прелюдией к буре. А буря случится в Сочи. Дортикос приехал уже 4 дня назад, готовится. Климат пусть не кубинский, но близко. Знаю, что на бой приедет более 5000 жителей Северной и Южной Осетии. Сочи еще не видел таких событий. Приедет Майк Тайсон, будет вручена боксерская премия. Хорошо, что есть олимпийская инфраструктура, позволяющая проводить такие мероприятия.

– После боя с Кудряшовым, Дортикос внушает опасения?

– Кудряшова очень подвела его команда. Он не заслуживал такого поражения, но все к этому шло. Достаточно сказать, что у тренера возникли проблемы с визой, и команда не смогла их решить. Он был обречен. Дортикос – это кубинская школа, огромный опыт бокса. Мы его уважаем. Но не боимся.

– Может ли кто-то в России организовать подобный турнир восьми?

– Сегодня будем обсуждать и это. Есть мысли, наблюдаем за одной из весовых категорий. Есть экономическая платформа, есть идеи, как это реализовывать. Опыт показывает, что такие турниры имеют перспективу.