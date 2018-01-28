Напомним, что 12-раундовый бой проходил в Риге и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей – 114-114, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик отобрал у Бриедиса титул WBC, и теперь является чемпионом мира по двум версиям. Помимо этого, украинцу принадлежит титул по версии WBO.

– Бой очень понравился, – говорит Шкаликов. – Изначально я был уверен, что Усик будет лидировать на всей дистанции поединка. Но по первым раундам я понял, что латвийский боксер очень непростой, и он даст конкуренцию. Первые четыре раунда я отдал бы ему. Затем каким-то образом Усик пошел вперед, стал более активным и забрал как минимум все раунды до девятого. После этого поединок стал конкурентным – в размене ударов. Бой удался, он прошел в высоком темпе. Оба бойца были в великолепной форме и показали первоклассный бокс. Украинскому боксеру победу отдали по праву. Все верно.

– Усик умышленно отдал инициативу сопернику в первых четырех раундах, чтобы его измотать?

– По итогам всей дистанции, считаю, что это было сделано умышленно. Усик отдал первые раунды, посмотрел, измотал соперника. Тот намахался. С пятого-шестого раунда у латвийца была видна усталость. Скорее всего, это задумка тренерского штаба. Они изучали оппонента и все сделали правильно. И бой получился интересным. Поединок шел волнами, поэтому вызвал ажиотаж в зале, и мне он очень понравился. Надеюсь, и вам.

– Мне тоже. Несмотря ни на что, молодцы оба.

– Да, но по окончанию боя на лице латвийца было видно, что он больше пропустил ударов: у него были рассечения и гематомы. Если не смотреть бой, а судить по лицам, станет понятно, что Усик был точнее и сильнее.

– Усик сказал, что его целью является поединок с Энтони Джошуа после окончания турнира. Как оцените перспективы украинца?

– Считаю, что он как минимум второй в нынешнем весе. Мне бы очень хотелось, чтобы Мурат Гассиев выиграл у кубинца и вышел в финал, но Усик лучше подготовлен технически. Он более разнообразен, даже, несмотря на то, что россиянин моложе и у него хорошо поставлена защита. Надеюсь, что Гассиев все-таки выйдет в финал. Там шансы 55 на 45 в пользу Усика.

Про тяжелый вес. Конечно, Усик может там боксировать. По складу он такой же как Эвандер Холифилд. Даже мощнее. А ведь Холифилд был абсолютным чемпионом и в тяжелом весе, а до этого в первом тяжелом. Поэтому у Усика все возможности. Он застал Владимира Кличко и спарринговал с ним, а тот сопоставим по размерам с Джошуа. Это интрига. Нужно прибавить в мышечной массе – это килограмм восемь-десять. Все по силам. Мне было бы интересно посмотреть на этот бой, но думаю, что годика два Александр еще будет боксировать в своем нынешнем дивизионе.

– Вы уже сказали, что склоняетесь к финал Усик – Гассиев, а чего Мурату стоит опасаться в полуфинале? Чем опасен Юниер Дортикос?

– Гассиев не должен пропустить сильный удар, как это сделал Дмитрий Кудряшов. Он выстоит. Технически он лучше и по скорости и собранности. Думаю, что все пройдет нормально и Мурат выиграет этот бой. Я хочу этого. И пусть в финале они разберутся с Усиком. В целом, мне очень приятно, что в этом дивизионе практически все боксеры с постсоветского пространства.