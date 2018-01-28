К своему титулу WBO в категории до 90,7 кг украинец добавил титул WBC, теперь его ждет бой с победителем встречи Мурат Гассиев — Юниер Дортикос, которая состоится 3 февраля в Сочи.

Кривая вывезла. Не Александра Усика. Он-то себя вывез сам. Кривая вывезла меня с моим прогнозом. Знаете, как бывает? Вот ты все правильно скажешь о том, как сложится тот или иной бой. Допустим, боксер А победит боксера Б по очкам с минимальным перевесом, подробно опишешь, как все это произойдет, потом все так и происходит, но то ли А чуть-чуть не дотянул, то ли судьям больше Б приглянулся, глаза у него красивые, и они кивают в другую сторону, а ты со своим точным прогнозом остаешься дурак дураком.

В данном случае со мной произошло ровно наоборот. В моем прогнозе точным был, по большому счету, только результат, а сам бой сложился не совсем так, как я ожидал.

Однако, как говорил еще недавно Михаил Леонтьев, и никогда, как я подозреваю, не говорили чукчи, разберемся по порядку. Начну с того, в чем все-таки был прав и закончу тем же, потому что запоминаются начало и конец, а в середине, которую вы забудете, расскажу в чем ошибся. Так я и честным человеком останусь, и вреда себе особого не нанесу.

Итак, я был прав в том, что оба попытаются преподнести друг другу сюрприз. Каждый попытается работать немного не в той манере, в какой ожидает соперник. Так оно и случилось. Усик был куда агрессивнее, чем обычно, а Бриедис — побыстрее, и он не делал главную ставку на удар, видимо, предположив, что по такой подвижной и к тому же умело отстреливающейся мишени, как Усик, плотно попасть разовым ударом будет сложно.

Однако (да, опять однако) я ошибся в том, что в каком-то из своих прогнозов сказал, что бойцы будут долго приглядываться друг к другу, прежде чем перейдут к активным действиям. Они приглядывались полраунда, ну, может, раунд, а дальше понеслись, как телега с горы.

Кроме того, я полагал, что Усик будет значительно быстрее Бриедиса, и именно преимущество в скорости принесет ему окончательный успех, но то ли Бриедис прибавил в этой самой скорости, то ли я изначально его недооценил. Латыш практически не уступал украинцу в этом компоненте.

С другой стороны, преимущество Бриедиса в ударной мощи, если оно вообще было, тоже никакой роли в бою не сыграло. Усик, наконец, ответил на вопрос: как он держит удар? Хорошо держит. Причем удар штатного нокаутера. Раньше он просто никому не позволял столько раз прикладываться к своей челюсти, а теперь пришлось позволить, хоть и не хотелось. Уж очень настоятельно Бриедис об этом просил.

Однако (уже в третий раз), мои просчеты замечательно уравновесили друг друга, минус на минус дал плюс, и мы получили ровно тот результат, который я и прогнозировал: победу Усика по очкам.

Вообще, считать очки в этом бою было сущей пыткой. Эпизод, выигранный одним, сменялся эпизодом, выигранным другим, и так в целом на протяжении всех первых четырех раундов. Левша Усик, пожалуй, чуть лучше чувствовал дистанцию, но Бриедис нашел у него небольшую дыру в защите под правый апперкот. Удар этот он, как правило, хорошо прятал в серию и периодически попадал. И другими ударами из своего отличного арсенала тоже время от времени попадал. Правда, временами по защите.

Усик в долгу не оставался. Много двигался, работал сериями. Тем не менее, первый раунд, который он выиграл с заметным преимуществом, стал только пятый. Там он здорово попал левым апперкотом, а затем правым боковым, после чего сильно потрепал Бриедиса.

Но уже в следующем раунде латыш пришел в себя и снова выровнял бой. Так оно и продолжалось до самого конца. Почему-то Усик так и не нашел противоядия от правого апперкота Бриедиса. Возможно, потому что далеко не всегда заходил за переднюю руку соперника, как ему настоятельно советовали секунданты.

В общем и целом бой до самого конца так и раскачивался в разные стороны, как качели. Бриедис попадал не реже, чем Усик, но не так чисто. Как уже говорилось, многие его удары увязали в защите. По точным и сильным попаданиям чуть-чуть опережал Усик. Но до самого финального гонга было видно, что ему крайне неудобно работать с таким соперником. Временами он даже был как будто не очень на себя похож.

Тем не менее, на моей судейской карте получилось 115-113 в пользу украинца, но у меня не было ни малейшей уверенности в том, что у судей получилось также. Однако (уже в который раз) получилось. Один судья все же насчитал ничью: 114-114, но двое других, как и я, поставили 115-113 в пользу Усика. Другие судьи могли бы посчитать иначе и даже назвать другого победителя. На мой взгляд, это было бы несправедливо, но спорить с ними было бы крайне трудно. Так что Усик хоть и победил, но победил, однако.