Известный российский рефери Александр Калинкин рассказал о действиях своего коллеги Джона Фостера во время поединка россиянина Александра Поветкина и британца Дэвида Прайса.

– Должен ли был рефери в моменте с нокаутом вмешаться раньше?

– Думаю, нет. Все было нормально. В этой ситуации ничего особого не вижу. Рефери опытный, я его хорошо знаю. Даже если бы он захотел остановить, нужен повод. А какой? Обморочного состояния у Прайса я не увидел. Опустил руки – бывает такое. Не думаю, что рефери был не прав.

– Проясните момент с правилами. Можно ли было отсчитать стоячий нокдаун?

– Нельзя. Зато рефери вправе остановить бой на любой стадии. Но за это ему бы пришлось оправдываться и доказывать супервайзеру свою правоту. Почему он остановил, какие были причины. В правилах сказано, что рефери вправе остановить бой, если одному из боксеров угрожает опасность. А если бы Поветкин не попал, ударил в живот или пробил менее сильно? Первый удар был не такой уж сильный, чтобы Прайс совсем потерял координацию, поэтому действия рефери были нормальными.

– А эпизод в конце второго раунда, когда Поветкину отсчитали нокдаун – все верно?

– Да. Такой нокдаун считается. Правила гласят, что счет может быть открыт, если боксер «лежит на канатах или опирается на них». То есть, если без канатов он упадет. В этом моменте рефери имел право отсчитать нокдаун.

У меня была такая ситуация, когда я работал на поединке в Грозном. Боксер буквально «пробежал» по всем канатам и в конце завалился на них. Я открыл счет и ни у кого не было вопросов.

– Россиянин Юрий Копцев был боковым судьей. Насколько часто наших специалистов привлекают в таком качестве?

– Сейчас наша федерация добивается того, чтобы это происходило. А сам Юра давно мне сказал, что будет судить этот бой. К тому же этот поединок был по версии WBA. Эта организация лояльна к нам. Тем более Копцев считается председателем коллегии судей России. Могли поставить. Да и недавно был бой в Германии между Каллумом Смитом и Никки Хольцкеном. На нем работал Николай Сигов. Это уже по версии WBC. Ничего необычно.

Я сам уже получил назначение и скоро поеду в Баку на бой по версии WBC Young. Правда, все назначения пока только в качестве боковых судей. В ринг пока не выпускают. В Европе из наших рефери судил только я.