Новый исполнительный директор Международной ассоциации бокса AIBA Том Вирджетс дал интервью американскому спортивному изданию «Around The Rings».

Том Вирджетс (США), экс-глава комитета AIBA по дисциплинарным вопросам и бывший директор атлетического департамента Военно-морской Академии США, был назначен на второй по значимости пост в AIBA в конце января этого года решением временного президента AIBA Гафура Рахимова.

Как известно, AIBA, старейшая олимпийская международная федерация, последние полтора года переживает тяжелейший кризис практически во всех областях деятельности. В связи с многочисленными финансовыми нарушениями, совершенными бывшим президентом организации Чинг Куо Ву, AIBA оказалась в нескольких днях от объявления банкротом и закрытия.

Предыдущая администрация AIBA под руководством Ву набрала кредитов на несколько десятков миллионов долларов, растратила их и оказалась неспособной после истечения срока возврата выплатить заемные средства обратно. Кредиторы начали подавать иски о возврате денег в суды в Швейцарии, где расположена штаб-квартира AIBA. При этом исполнительный комитет AIBA и национальные федерации бокса оставались в полном неведении о происходящем, администрация AIBA не сообщала им никаких подробностей финансового состояния ассоциации.

После того, как в начале 2017 года информация об этих нарушениях начала просачиваться через мировые СМИ, такие как Гардиан и Нью-Йорк Таймс, разразился грандиозный скандал, и в ноябре прошлого года президент Ву под давлением членов AIBA был вынужден подать в отставку. МОК также убрал его из состава своего исполнительного комитета, где он работал на протяжении нескольких последних лет.

Все эти неблагоприятные сведения, наряду с многолетними проблемами в антидопинговой программе, судейством на Играх в Рио 2016 года, а также недостатками в общем уровне управления AIBA вызвали большую озабоченность со стороны Международного олимпийского комитета, пригрозившего в декабре 2017 года исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года, в случае если AIBA не выполнит выдвинутые МОК требования по проведению реформ.

27 января 2018 года в Дубаи состоялся внеочередной Конгресс AIBA, на котором рассматривались все эти вопросы. По итогам Конгресса, в котором приняли участие свыше ста национальных федераций бокса из Азии, Африки, Центральной, Северной и Южной Америки, Европы и стран Океании, новым временным Президентом AIBA был назначен Гафур Рахимов, на протяжении последних 20 лет входящий в состав исполкома AIBA.

В конце апреля этого года AIBA должна представить отчет в МОК о проводимых ею реформах.

Ниже приводим содержание основных моментов 20 минутного радиоинтервью Тома Вирджетса изданию «Around The Rings», в которых затрагиваются различные вопросы, стоящие перед AIBA в сфере реформирования и пути их решения.

- Что вы можете сказать о назначении Гафура Рахимова на должность временного президента AIBA? С одной стороны, AIBA действовала в соответствии со своим уставом, назначив на освободившуюся должность временного президента вице-президента, проработавшего в AIBA наибольшее количество лет. С другой стороны, господин Рахимов находится в санкционном списке Казначейства США из-за подозрений в связях с оргпреступностью, что вызвало вопросы со стороны МОК.

Том Вирждест: Ответ AIBA на эти заявления очень прост - покажите нам доказательства его связей с оргпреступностью. Если есть доказательства - судите его. То, что мы сейчас наблюдаем - много различных статей, много спекуляций, и ни в одной из них не представлено никаких конкретных доказательств. Гафур Рахимов никогда не был осужден судом ни в одной стране мира, у него нет криминального прошлого, он ни одного дня не провел в тюрьме. Коль скоро таких доказательств не существует, он невиновен.

- Как ваши коллеги в AIBA относятся к его деятельности в боксе?

- Лично я знаю господина Рахимова с 2006 года. Я, конечно же, не являюсь его близким знакомым, но я хорошо осведомлен о его деятельности в составе исполкома AIBA. Я лично был свидетелем, как он несколько раз спасал нашу организацию через спонсорскую поддержку, которую он находил благодаря своим деловым связям.

Я ни разу не видел, чтобы Гафур Рахимов сделал что-либо, что было бы не в интересах AIBA и бокса.

- Известно, что у AIBA были большие проблемы с финансами во время президентства Чинг Ко Ву, и что организация стояла на пороге банкротства из-за этого. Удалось ли сейчас вашей организации избежать банкротства?

- Финансы — это главная проблема AIBA, и поэтому я очень рад, что временным президентом является такой человек, как Гафур Рахимов. Он, пожалуй, единственный человек в нашей организации, который имеет деловые связи и достаточные знания в бизнесе, которые необходимы для того, чтобы вытащить AIBA из того плачевного финансового положения, в котором мы находимся.

Он уже достиг значительного успеха в решение вопроса о реструктуризации 10-ти миллионного просроченного кредита, который был предоставлен AIBA со стороны компании Бенконс. А это была проблема номер один для финансового выживания AIBA, без её решения, AIBA была бы объявлена банкротом и прекратила бы свое существование. И наш президент смог найти решение, которое очень благоприятно и выгодно для AIBA.

- Сообщалось, что AIBA готова принять решение по поводу 36 отстраненных судей на Олимпийских играх в Рио 2016 года. Это также является одной из главных тем, вызвавших обеспокоенность со стороны МОК. AIBA уже решила, как поступить с этими судьями?

- Да, мы готовы принять решение. Но это та ситуация, которая не имеет однозначного решения. С одной стороны, президент МОК публично заявил, что он обеспокоен судейством в боксе на Олимпиаде в Рио, и то, что он не удовлетворен результатами специального расследования, проведенного AIBA сразу после Игр в Рио.

С другой стороны, МОК выразил обеспокоенность в связи с недавним решением судейского комитета AIBA о том, что все эти 36 судей не будут больше привлекаться к работе на соревнованиях AIBA.

Поэтому мы должны получить от МОК четкое указание, какое из этих двух решений его удовлетворит. Мы также готовы, при необходимости, к тому, чтобы МОК провел свое собственное расследование по судейским инцидентам на Играх в Рио. И мы, AIBA, полностью поддержим любое решение МОК, которое будет принято по итогам этого расследования.

- Еще одна сфера, вызвавшая нарекания со стороны МОК, это антидопинговая программа AIBA. Что уже сделано, чтобы решить эту проблему?

- Во-первых, мы признали, что в прошлом борьба с допингом в AIBA была не на должном уровне. Предыдущая администрация AIBA не делала достаточно, чтобы отвечать требованиям ВАДА. Особенно это касалось внесоревновательных допинг-проб, количество которых в прошлом было недопустимо мало. Но мы исправляемся. Я могу гарантировать две вещи: как человек, ответственный за все операционные вопросы в AIBA, я буду строго следить за выполнением всех требований ВАДА. И, во-вторых, мы заключили контракт, как и многие другие олимпийские федерации, со внешней, признанной ВАДА, компанией, которая будет управлять проведением всех допинговых тестов в AIBA.

- Как вы думаете, насколько серьезен МОК в своей угрозе исключить бокс из программы Олимпийских игр, частью которых бокс был еще во времена Древней Греции?

- Конечно, мы надеемся, что этого не случится. Мы любим бокс, мы живем боксом, поэтому мы не можем даже представить, чтобы бокс был вне Олимпиады. Но есть люди, которые хотят этого. И мы не знаем, сколько таких людей среди членов МОК, которые имеют полномочия для принятия таких решений.

Я могу сказать вам, что мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно. Мы сделаем все, чтобы выполнить все требования, выдвигаемые со стороны МОК. И мы надеемся, что МОК признает наше стремление меняться и стать образцовой олимпийской федерацией.

- Почему для бокса так важно быть частью Олимпийских игр?

- Прежде всего, из-за истории. Ни один другой вид спорта не может похвастаться таким большим количеством звезд мирового уровня, которых узнают во всем мире, и которые были либо участниками, либо чемпионами Олимпийских игр. Самый узнаваемый человек в мире, Мохаммед Али, был олимпийским чемпионом по боксу. Или возьмите такую маленькую страну, как Куба. Где была бы Куба в мире спорта, если бы не бокс, в котором она является мировым лидером на протяжении последних десятилетий.

Да, мы признаем, что у бокса были проблемы, мы плохо вели себя в прошлом. Но нужно признать, что бокс - это отличный продукт, и мы сейчас объединены группой людей, которые делают все, чтобы реформировать федерацию и сделать её образцовой. Поэтому будет большой ошибкой избавиться от спорта, в котором сочетается такое большое количестве ценностей олимпийского движения.

- Одно из улучшений, которые внедряет сейчас AI­BA, это программа «Разнообразие в боксе», нацеленная на поддержку национальных федераций в самых разных областях. Что вы можете рассказать об этой программе?

- На протяжении последних 20 лет АИБА осуществляла самые разные программы. Мы раздавали перчатки, мы проводили различные семинары и сборы, как например, недавняя программа «Год Африки». Но все эти программы были одноразовыми. Польза, получаемая нашими национальными федерациями от этих программ, была ограничена, более того, эти программы не имели продолжения во времени.

Наша новая программа «Разнообразие в боксе», финансирование которой обеспечивается нашим президентом Рахимовым, будет осуществляться непрерывно на протяжении многих лет. Она будет нацелена на партнерство с нашими национальными федерациями по оказанию им финансовой помощи в подготовке боксеров, тренеров, официальных лиц, судей. В течение продолжительного времени федерациям будет оказываться безвозмездная помощь в обеспечении спортивным оборудованием и проведении различных мероприятий по развитию бокса. Главная цель этой программы - поднятие общего уровня развития бокса в мире.