Ни в коем случае не подумайте, что я в чем-то сомневаюсь в Поветкине. Ни его характер, ни его внутренний настрой, ни его смелость – не подвергаются сомнению. Не подвергается сомнению и его мастерство, причем в обоих возможных направлениях оценки. Как самому распоследнему слепому ежу, никогда не видевшему ринга, было ясно, что Поветкин проиграет Владимиру Кличко, так же и его младшему глухому брату, не слышавшему о Поветкине отродясь, было очевидно, что Прайса Саша уложит, и очень быстро. Но при чем тут Джошуа?

Особо горячные персоны даже говорят, будто бой между ними может состояться в Москве. Я бы очень сомневался в этом, даже если бы не было напряжения в отношениях России с «англосаксами», как их теперь принято называть. Джошуа не идиот, вокруг него куча промоутеров. Ни в какую Москву он, разумеется, не поедет. Незачем. Если поедет – это будет вызов обществу, Терезе Мэй, и здравому смыслу. Не верю, как говорил Станиславский.

Может ли этот бой состояться в Англии? При соблюдении некоторых условий – это реально. Зал, или стадион – все равно будут битком. Никто не придет на Поветкина. Все придут на Джошуа, даже если он будет драться с слепым и глухим ежами одновременно.

Проблема только одна – чемпионский бой с участием Поветкина сейчас нужен ему, и только ему. Можно сколько угодно апеллировать к рейтингам (их вы найдете ниже), и даже титулам интерконтинентального чемпиона WBA или WBO International. Совершенно без толку. Тем более, что Поветкин завоевал их не в бою с Прайсом, а победив немецкого румына Кристиана Хаммера, который уж точно неинтересен никому вообще.

Давайте разбираться?

Итак, чемпионов мира в тяжелом весе сейчас двое. Американцу Деонтею Уайлдеру принадлежит титул WBC, Энтони Джошуа – три других пояса (IBF, WBA и WBO). Разумеется, приоритетом для них будет объединительный бой. Не случайно, едва остыв после победы над Джозефом Паркером, Джошуа начал вызывать американца (кстати, не прилетевшего в Кардифф смотреть бой). «Уайлдер! Давай сделаем это, детка! Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его!».

Уайлдер так же не полез за словом в карман. «Давай сделаем это. Ты меня вызываешь? Ну так и все, поехали! Я давно этого жду, и вот время пришло. Если ты действительно этого хочешь, давай уже, потому что я сгораю от нетерпения». И даже уточнил, что готов драться на территории Соединенного Королевства.

Позже пыл боксеров несколько остудили промоутеры, сказав, что тут надо «много чего обсудить». В переводе с их языка на русский это означает, что бой состоится, но только когда его финансовый потенциал достигнет предела. Ближайшее время его будут раскручивать, сами боксеры – продолжать задирать друг дуга, раскочегаривая публику. Которая потом заплатит за билеты и трансляции.

Есть еще одно «но», которое мешает проведению объединительного боя вскоре, а скорее делает его возможным не ранее весны-лета 2019-го. Касается это Джошуа, у которого, совершенно очевидно, продолжается «похмелье от большого успеха». Победив Владимира Кличко, он не пошел вразнос, мешая за вечер 20 роллов с курицей с кокаином, как это сделал Тайсон Фьюри, но все же выглядел в двух последующих боях не так, как ожидали. Скверно выглядел. И против камерунца Такама, и против Паркера (первый бой Джошуа, прошедший всю дистанцию, до этого были одни нокауты). С этим надо разбираться, выходить в таком состоянии на Уайлдера – нельзя.

Но и выходить против Поветкина – незачем. «Русский Витязь» показал, что бьет он по-прежнему жестко. Да, есть дыры в защите, был в нокдауне, сказывается возраст. Но удар никуда не ушел. В тяжелом весе полно безударных персон, которые подойдут на роль реабилитолога чемпиона по трем версиям куда лучше Поветкина. Есть, наконец, британец Диллиан Уайт, который уже падал от удара Джошуа на пол, но до сих пор говорит, что это было случайно. На нем можно заработать много. На Поветкине – только в том случае, если сделать его лично, и этот бой частью «холодной войны». Очень сомневаюсь, что этим будет заниматься Джошуа (слишком сложно), и что Поветкину понравится роль «информационного Новичка», и обязанность говорить гадости и переводить спортивный процесс в русло политики. Вся его жизнь и карьера говорит о том, что это не путь Поветкина.

Так что, скорее всего, Джошуа выберет Уайта. В любом случае, он снизит риск до минимума. Есть совершенно безопасные варианты. Например, болгарин Кубрат Пулев. После страшного поражения от Владимира Кличко, он провел 5 боев, во всех победил, в том числе и Дерека Чизору. Никакой опасности для Джошуа он не представляет, в сводном рейтинге независимого сайта Boxrec он стоит сразу за Поветкиным. И ему очень нужны деньги. Идеальный вариант.

Что будет делать Уайлдер? Точно Поветкин не входит в список его приоритетов, а еще более точно – он не поедет в Москву. Он уже соглашался на это – в мае 2016-го. Тогда у Поветкина обнаружили мельдоний, далее начались суды, и, несмотря на как-то оброненные американцем слова о том, что он «не прочь решить старый вопрос» – его команда будет против этого. Не те нынче времена, в том числе и с финансами у тех, кто поддерживает Поветкина. Самому Уайлдеру, опять-таки, не нужен риск, ему надо дождаться огромного по кассовости боя с Джошуа. Большой бокс – это бизнес. Незачем ехать никуда из Америки, под носом есть небитый Джаррел Миллер, которого тоже вполне устроят потенциальные гонорары.

Что в этом случае делать Поветкину и его окружению?

Прежде всего, осознать, что интереса к бою с россиянином, которому в сентябре исполнится 39, ни у кого нет – по объективным причинам. Спорность репутации Поветкина неочевидна только нам, а за пределами России, она, напротив, очевидна совершенно. То неожиданные травмы, то допинговые истории, то странные соперники чуть ли не в шерстяных носках. Можно было бы продать статус олимпийского чемпиона, но кому? Только Джошуа, но того не заманишь столь дешевым трюком. Любой британский боксер-соперник, живой или полумертвый – англичанам будет намного интереснее, чем Поветкин.

Далее, не мешало бы определить приоритеты. Ждать чемпионского боя можно долго. И весьма вероятно – не дождаться. Зрелищный нокаут, в который Поветкин отправил Дэвида Прайса, мир забудет довольно скоро, но все же в качестве портфолио это лучше, чем дерущийся в кроссовках француз Дюопа. Нужно искать способ оставаться на вершине, при этом не боксируя с откровенными «мешками», и даже «мешковатыми». Никаких Дюопа, Хаммеров и прочих Андреев Руденко.

Если бы спросили меня – я бы посоветовал искать боя с Мануэлем Чарром. Или Фресом Окендо – смотря кто из них будет владеть титулом «регулярного чемпиона мира WBA» (кто бы еще объяснил, что это значит?) после их встречи 4-го мая в Чикаго. Чарр – парень сговорчивый, он дрался в России 5 раз подряд (в том числе и в Грозном). Окендо 45 лет, что вынесло его на ринг после 4-летнего отдыха после поражения в том же Грозном от Руслана Чагаева – неясно. Но за деньги он поедет драться хоть на заднем дворе у Поветкина. В любом случае – это будет шаг наверх в рейтингах.

А дальше? А дальше надо ждать, чем закончится «объединительная история». Осознавая, что время играет против Поветкина, и никто не будет заинтересован боксировать с ним поскорее. И что, скорее всего, мечта о чемпионском титуле останется несбыточной.

Я немного знаю Поветкина еще с времен его любительской карьеры. Он не отступит до тех пор, пока есть хотя бы один шанс. Пока этот шанс остается.

Худшее, что может случиться – если вдруг окружение выберет тактику «держите меня семеро», и начнет открыто требовать чего-то от Джошуа или Уайлдера. В этом случае чемпионского боя не будет на 99,9%. Не те нынче времена.

Топ-6 боксеров по основным версиям

WBC

Чемпион – Деонтей Уайлдер (США), 32 года, 40 побед – 0 поражений

Диллиан Уайт (Великобритания), 29 лет, 23-1 Доминик Брезеале (США), 32 года, 19-1 Луис Ортиз (Куба), 39 лет, 28-1 Александр Поветкин (Россия), 38 лет, 34-1 Кубрат Пулев (Болгария), 36 лет, 25-1 Тони Беллью (Великобритания), 35 лет, 29-1 ничья-2

IBF

Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания), 28 лет, 21-0

Вакантно Кубрат Пулев (Болгария), 36 лет, 25-1 Джаррел Миллер (США), 29 лет, 20-1-0 Диллиан Уайт (Великобритания), 29 лет, 23-1 Александр Поветкин (Россия), 38 лет, 34-1 Доминик Брезеале (США), 32 года, 19-1

WBA

Супер-чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания), 28 лет, 21-0

Регулярный чемпион – Мануэль Чарр (Сирия), 33 года, 31-4

Александр Поветкин (Россия), 38 лет, 34-1 Фрес Окендо (Пуэрто-Рико), 45 лет, 37-8 Джаррел Миллер (США), 29 лет, 20-1-0 Кубрат Пулев (Болгария), 36 лет, 25-1 Тревор Брайан (США), 28 лет, 19-0 Би Джей Флорес (США), 39 лет, 34-1-3

WBO

Чемпион – Энтони Джошуа (Великобритания), 28 лет, 21-0

Александр Поветкин (Россия), 38 лет, 34-1 Доминик Брезеале (США), 32 года, 19-1 Джаррел Миллер (США), 29 лет, 20-1-0 Диллиан Уайт (Великобритания), 29 лет, 23-1 Том Шварц (Германия), 23 года, 20-0 Киетаро Фудзимото (Япония), 31 год, 18-1

Сводный рейтинг сайта Boxrec