- Как вы относитесь к возможности стать чемпионом мира в среднем весе?

- Я сосредоточен на предстоящем бое. Я не думаю о том, как победить своего соперника. Я думаю, как его уничтожить, а затем получить всевозможные регалии. Прямо сейчас я думаю о том, как этого добиться. Для победы нужно быть сосредоточенным на борьбе.

- Как вы подготавливаете себя к бою? Что происходило у вас в голове? О чем вы будете думать до взвешивания?

- Вы прекрасно знаете, что большинство боксеров проигрывают бои психологически до начала. Что касается меня и мое команды, мне очень повезло с ней. Мы работаем вместе, и каждый знает свое дело. Они помогают мне быть сфокусированным на бое. У меня никогда ране не было столь комфортной подготовки. Сейчас все думают обо мне и помогают, чтобы я не отвлекался ни на что.

- А какие проблемы были раньше, о которых вы упомянули?

- Мой тренер часто волновался, а где этот парень, а почему он опаздывает. Как лучше наложить бинт на руки. Люди часто спрашивали меня, могу ли я достать билет, и думают, что я способен достать билет каждому на это шоу. Много таких проблем. Сейчас все это в прошлом. Мы сосредоточены на бое.

- Две недели назад вы видели Головкина. Как вы провели последние две недели, зная в какой форме соперник?

- Мы все время были в спортзале. Я остаюсь острым и следую своему плану на бой. Каждый день я думаю об этом — даже когда иду по улице. Просыпаюсь и думаю о плане. Да мне еще и тренер звонит и спрашивает, ты помнишь план на бой? Ты помнишь? Я думаю, что наш план хорош, и я не могу дождаться, когда его реализую. Вы увидите лучшую версию меня. Я уверен.

- Вам предстоит оказаться в ринге с Головкиным, значит вы должны чувствовать себя сильнее и его последнего соперника Канело и самого Геннадия. У вас хорошая любительская карьера, вы можете быть быстрее Канело. Но может вы пойдете вперед сами?

- Я намерен пойти вперед и посмотреть, что этот парень из себя представляет. Я имею в виду, что у меня есть способности, чтобы сделать это. Когда ты в ринге, то можешь менять свой план на бой, адаптироваться. Мой тренер хорош в таких вещах, он умеет менять план по ходу игры».



Прямо сейчас я просто думаю, что собираюсь пойти туда и просто выложить все силы.

- Многие ваши фанаты скажут нет-нет, не нужно этого делать. У Головкина убийственный удар. Это худшее, что можно сделать – принять бой с ним. Что думаете?

- Вы узнаете, почему меня зовут «Кошмаром». Что ж, Головкин может ударить меня, но и я могу ударить его. У него есть сила, но и у меня есть сила. Посмотрим, как он держит удар и как его удары скажутся на мне.

- Как на вас влияет внимание прессы, ведь такого ажиотажа в вашей карьере еще не было. Много интервью в одном время. Это влияет на вас?

- Удивительно, но никак не мешает. Если остаешься сосредоточенным, продолжаешь много работать, и придерживаетесь плана, становишься победителем. Вы получаете все, вы получаете все это ... Ну. понимаете? Так что одна только мотивация подтолкнула меня к тому, чтобы усерднее работать и оставаться более сосредоточенным.

- На этот раз вам не надо сгонять вес, поскольку вы выступаете в новой весовой категории. Есть ли разница?

- Да, ощущения отличные. Мне не нужно беспокоиться, чтобы уложиться в вес. Раньше я буквально убивал себя сгонкой. Это было очень тяжело. Люди не знают, какую борьбу надо выиграть, чтобы уложиться в вес. 160 фунтов – это самое то. У меня есть запас. Я могу больше покушать. Я ем шашлык тут и там. Все хорошо.

- Сколько вам приходилось сбрасывать за неделю до боя раньше? 10 фунтов?

- Помните мой бой с Ларой? Я должен был сбросить 8 фунтов за 24 часа до взвешивания. Так что действительно было крайне тяжело, но я это сделал. Хотя это казалось невозможным. Отсутствие сгонки оставит мне больше сил.

- В чем вы прибавите?

- Больше скорости. Больше взрывной работы. Когда вы сбрасываете вес до определенной точки, ваш организм изнашивается, если вы меня понимаете. В среднем весе я чувствую себя очень хорошо. Потрясающе. Я чувствую себя сильным.

- Значит, чувствуете себя лучше?

- Конечно.

- До боя с Головкиным осталась пара дней. Как вы представляет себе ход поединка?

- Он бежит на меня с ударами, а я наношу ему действительно классный удар! Он, конечно, тоже будет выбрасывать контрудары, но я не буду «мешком» для битья. Понимаете? Вы увидите мужчину, настоящего мужчину. И я вижу, как все произойдет, брат. Боже, это точно произойдет.