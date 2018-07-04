Напомним, что на кону будут стоять титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Российский тренер Андрей Ивичук поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева, которые встретятся в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) 21 июля в Москве.

– В России сейчас проходит чемпионат мира. После его окончания в Москве пройдет и финал Суперсерии. Насколько это турниры сопоставимы?

– Чемпионат мира смотрят все – от малого до великого. Футбол – это спорт номер один. Если взять финал Суперсерии – турниры сопоставимы, но только для любителей бокса. Лично для меня это очень большое событие. Этот бой нельзя пропустить. Но я ведь не большой фанат футбола. Смотрю его выборочно. Бой Усик – Гассиев я точно не пропущу. Впрочем, как и финал чемпионата мира, поэтому все-таки футбол – более массовый вид спорта.

– Сопоставим ли этот бой с поединком Александра Поветкина и Владимира Кличко?

– Думаю, что да.

– Даже в плане интриги?

– Нет. Для меня не было интриги в поединке Саши с Кличко. Я понимал, что победит Владимир, а в предстоящем поединке есть интрига. Победить может любой. Это будет зависеть от того, кто с каким планом подойдет на бой, кто будет в какой форме и у кого в день встречи будет порядок в голове.

– Изменилось ли ваше мнение об Александре Усике и Мурате Гассиеве после их полуфинальных боев? Может расклад сил изменился или они показали что-то новое?

– Нет. Александр Усик всегда показывает качественный бокс. У него хорошая скорость, ноги, джеб и интеллект. А Мурат прибавляет с каждым боем. Его последний бой с Юниером Дортикосом меня очень впечатлил. Он прибавляет и показывает что-то новое в своей работе. Александр спортсмен более зрелый. Что есть – то есть. На этом уровне что-то новое не появится. Его бокс зависит от оппозиции.

– Являются ли они лучшими боксерами своей дивизиона?

– Да. Несомненно. Это же финал турнира, в котором собрали лучших боксеров. А эти двое дошли до финала. Значит, они лучшие.

– Если поединок закончится нокаутом, то только со стороны Гассиева?

– Да.

– Кто из них наиболее неудобный соперник для вашего подопечного Алексея Папина?

– В зависимости от того, как смотреть. В целом, это Александр. Левша с хорошими ногами и движением. С Муратом у Алексея получился бы более силовой бокс. У Леши есть удар и он об этом знает. И у Мурата тоже

– У российских букмекеров фаворит Гассиев (1,65). У зарубежных – Усик (1,44). Кто ближе к истине?

– Для меня фаворит – Александр. Примерно 55 на 45.

– Было объявлено, что несмотря на результат этого боя, боксеры проведут и реванш. Значит, остальным придется стоять в очереди. Как к этому относитесь?

– Если этот бой получился зрелищным, конкурентным и останутся какие-то вопросы, реванш будет нужен. Да, есть боксеры, которые ждут титульных боев, но я думаю, если будет реванш, то ребята подождут. Есть кому с кем подраться, поэтому нет проблем.