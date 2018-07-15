Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) аргентинец Лукас Матиссе потерпел поражение в Малайзии от филиппинца Мэнни Пакьяо. «Советский спорт» о первой за девять лет победе «Пэкмана» нокаутом.

Честно говоря, решение расстаться с Фредди Роучем назревало давно. Задолго до поражения от Джеффа Хорна. Пакьяо последние годы делал что угодно, но только не развивался. Естественно все это списывали не на работу тренера, а на возраст боксера, которому в этом году исполнится 40 лет.

И вот без своего давнего тренера и без промоутера Боба Арума Пакьяо вышел на самого опасного соперника со времен своего поединка с Флойдом Мейвезером. Готовил филиппинца Бубой Фернандес – он и ранее входил в тренерский штаб Пакьяо.

Форма Мэнни в этом бою просто поражала воображение. Впечатление, что ему 29 лет и он на своем пике. Филиппинец без разведки начал встречу и обнажил очевидную разницу в классе между собой и своим соперником.

Лукас Матиссе ни в чем не преуспел. Он регулярно проваливался вперед, пытаясь поймать Пакьяо джебом, а атаки встречал двойным блоком и нервным отступлением. Все-таки аргентинец оказался боксером настолько агрессивным, насколько и примитивным.

До конца встречи он так и не понял, как действовать против Пакьяо и зачем вообще согласился на бой. Возможно, он даже проклинал Арума, который всеми силами пытался сорвать поединок, но не смог этого сделать.

Первый звоночек для Матиссе прозвучал в третьем раунде. Пакьяо замаскировал апперкот, и удар пришелся точно в подбородок. Аргентинец не был потрясен, но все равно предстал перед зрителями в горизонтальном положении.

Удивило, что Пакьяо не предпринял никаких действий, чтобы закончить бой в ту же минуту. Наоборот он взял паузу и до пятого раунда экономил силы. Но даже так он был намного эффективнее аргентинца.

Новых поворотов сюжета не предвещал и пятый раунд. Минимальное преимущество Пакьяо. Филиппинец заканчивает раунд джебом. Матиссе отходит к канатам и садится на колено. И это за пять секунд до гонга! И это когда Мэнни даже не преследовал соперника. Стало очевидно, что Лукас в этом вечере выступит не лучше сборной Аргентины на чемпионате мира.

Manny Pacquiao drops Lucas Matthysse for a second time in the fifth round, this time with a delayed reaction from a right hook. It’s becoming a blowout #PacMatthysse pic.twitter.com/QXmXKJiEnO — Ryan Songalia (@ryansongalia) 15 июля 2018 г.

В шестом раунде Матиссе провел свой единственный точный и очень плотный удар. Только пришелся он ниже пояса. Рефери Кенни Бейлесс дал Пакьяо время прийти в себя. И «Пэкман» обрушил серию чудовищных атак на соперника. Они были намного страшнее, чем те, что привели к двум нокдаунам. Удивительно, но аргентинец выстоял.

В этом же стиле боксеры начали и следующий раунд. Очередная точная «двоечка» Мэнни привела к тому, что Матиссе вновь встал на колено. Причем эти удары пришлись в основном на перчатки.

Прозвище Лукаса – «Машина». Но когда рефери подошел к ней и начал отсчет, стало ясно, что «Машина» сломана. Причем необратимо. Ее можно сдавать на слом. Матиссе демонстративно выплюнул капу. Чемпионом он пробыл ровно один бой.

.@MannyPacquiao drops Lucas Matthysse a third time in round 7, his first knockout win since 2009 (Miguel Cotto) #PacMatthysse pic.twitter.com/SQQ2WrG97V — Ryan Songalia (@ryansongalia) 15 июля 2018 г.

Пакьяо одержал первую досрочную победу с 2009 года, когда он в 12 раунде нокаутировал пуэрториканца Мигеля Котто. И нынешняя победа получилась не против проходного соперника. А форма филиппинца отсавила сильное впечатление. В таких кондициях он бы не только сумел бы разгромить Хорна, не факт что и Мейвезер ушел из бокса с нулем в графе поражений. Жаль, что уход от Роуча получился таким запоздалым.