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ЧЕМ ОПАСЕН ДЖОШУА?

Британский боксер был победителем Олимпийских игр Лондона. Но свой финал у итальянца Роберто Каммарелле он выиграл примерно так же, как Евгений Тищенко у Василия Левита в Рио. В общем, чемпионом Энтони признали не все. Да и у многих были мысли, как бы Джошуа не повторил судьбу своего соотечественника Одли Харрисона, который взял «золото» Сиднея, но профессиональную карьеру завалил основательно. Харрисон даже проиграл нокаутом в первом раунде Дэвиду Прайсу, которого весной нокаутировал Поветкин.

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Движение вверх или бег на месте. Что теперь ждет Поветкина?

Плохой пример не всегда заразителен. И карьера Джошуа пошла по другому сценарию. Он удивил, начав рано встречаться с хорошей оппозицией. К десяти боям у него уже были победы над Константином Айрихом, Денисом Бахтовым и Майклом Спроттом.

В 15-м поединке он нокаутировал Диллиана Уайта, который на тот момент был небитым боксером, а уже в следующем бою стал чемпионом мира, вырубив свет во втором раунде Чарльзу Мартину.

Бой против Владимира Кличко казался слишком ранним для британца. Это был лишь 19-й выход Джошуа на профессиональный ринг. Сам украинец добрался до титулов лишь к 36-му поединку. Но дерзкий поступок Энтони оправдался и в яркой схватке он оказался победителем. Со всех сторон в его адрес пели дифирамбы.

Джошуа отлично сложен для тяжеловеса. Он не неуклюж, не медлителен. Он всегда в отличной форме. Но за это ему достается от других боксеров. Тайсон Фьюри называет его «качком», а Деонтей Уайлдер намекает на применением британцем допинга. Но Уайлдера хлебом не корми, про допинг у других спортсменов он может рассказывать часами. 

Причем на словах Фьюри и Уайлдер уже несколько раз отправили Джошуа в нокаут и вообще разрушили его карьеру до основания. Только вот на ринг против Энтони никто из них пока выйти не готов. Выйдет Поветкин.

ЧЕМ ОПАСЕН ПОВЕТКИН?

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Александр Калинкин: Все действия рефери в бою Поветкин – Прайс были верными

Ослепительная звезда Джошуа после победы над Кличко несколько померкла. Победы Энтони над крепкими Карлосом Такамом и Джозефом Паркером мало кому доставили удовольствие. И если Такам пытался обострять, и остановка боя выглядела преждевременно, Паркер за 12 раундов вообще не сделал ничего. Только забрал гонорар за проигранный пояс.

Все-таки Джошуа оказался не столь подвижным и выносливым боксером, как казалось на первый взгляд. Он хорошо обучен. Но его стихия – это бой в низком темпе с минимумом агрессии. Причем как показал Кличко «держалка» у британца не из камня. Уронить его можно, но нужно и добивать. Джошуа умеет «включать» второе дыхание.

И, кажется, что Поветкин – это тот самый боксер, стиль которого максимально неудобен для Энтони. Александр постоянно идет вперед, и не просто провоцирует размен, а засыпает соперников ударами. К сожалению, он не всегда ищет брешь, а просто рубит через защиту. Но все противники россиянина всегда находились под большим давлением. И справился только Кличко.

С момента того боя Александр здорово изменился и серьезно прибавил в мастерстве. В последнее пару непростых лет главным вопросом была ударная мощь Поветкина. Сохранилась ли она? Все-таки Андрей Руденко и Кристиан Хаммер хоть и не показали ничего стоящего, но закончили бои против россиянина на ногах. В последнем поединке Поветкин нокаутировал Прайса. Вопрос был снят.

К моменту боя Александру исполнится 39 лет. Это его второй бой столь масштабного уровня. И скорее всего последний шанс вновь стать чемпионом мира. Все пояса сейчас у Деонтея и Энтони, но надеяться на добрую волю Уайлдера не приходится.

Поэтому в Лондоне нужно будет побеждать. Если бы поединок проходил два года назад, шансы боксеров можно было бы назвать равными. Но сейчас Джошуа явный фаворит. Однако говорят, что о боксере нужно судить по его последнему поединку. И если это так шансы Поветкина стать чемпионом высоки как никогда.

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