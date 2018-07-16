В понедельник было официально объявлено, что 22 сентября в Лондоне состоится бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

ЧЕМ ОПАСЕН ДЖОШУА?

Британский боксер был победителем Олимпийских игр Лондона. Но свой финал у итальянца Роберто Каммарелле он выиграл примерно так же, как Евгений Тищенко у Василия Левита в Рио. В общем, чемпионом Энтони признали не все. Да и у многих были мысли, как бы Джошуа не повторил судьбу своего соотечественника Одли Харрисона, который взял «золото» Сиднея, но профессиональную карьеру завалил основательно. Харрисон даже проиграл нокаутом в первом раунде Дэвиду Прайсу, которого весной нокаутировал Поветкин.

Плохой пример не всегда заразителен. И карьера Джошуа пошла по другому сценарию. Он удивил, начав рано встречаться с хорошей оппозицией. К десяти боям у него уже были победы над Константином Айрихом, Денисом Бахтовым и Майклом Спроттом.

В 15-м поединке он нокаутировал Диллиана Уайта, который на тот момент был небитым боксером, а уже в следующем бою стал чемпионом мира, вырубив свет во втором раунде Чарльзу Мартину.

Бой против Владимира Кличко казался слишком ранним для британца. Это был лишь 19-й выход Джошуа на профессиональный ринг. Сам украинец добрался до титулов лишь к 36-му поединку. Но дерзкий поступок Энтони оправдался и в яркой схватке он оказался победителем. Со всех сторон в его адрес пели дифирамбы.

Джошуа отлично сложен для тяжеловеса. Он не неуклюж, не медлителен. Он всегда в отличной форме. Но за это ему достается от других боксеров. Тайсон Фьюри называет его «качком», а Деонтей Уайлдер намекает на применением британцем допинга. Но Уайлдера хлебом не корми, про допинг у других спортсменов он может рассказывать часами.

Причем на словах Фьюри и Уайлдер уже несколько раз отправили Джошуа в нокаут и вообще разрушили его карьеру до основания. Только вот на ринг против Энтони никто из них пока выйти не готов. Выйдет Поветкин.

ЧЕМ ОПАСЕН ПОВЕТКИН?

Ослепительная звезда Джошуа после победы над Кличко несколько померкла. Победы Энтони над крепкими Карлосом Такамом и Джозефом Паркером мало кому доставили удовольствие. И если Такам пытался обострять, и остановка боя выглядела преждевременно, Паркер за 12 раундов вообще не сделал ничего. Только забрал гонорар за проигранный пояс.

Все-таки Джошуа оказался не столь подвижным и выносливым боксером, как казалось на первый взгляд. Он хорошо обучен. Но его стихия – это бой в низком темпе с минимумом агрессии. Причем как показал Кличко «держалка» у британца не из камня. Уронить его можно, но нужно и добивать. Джошуа умеет «включать» второе дыхание.

И, кажется, что Поветкин – это тот самый боксер, стиль которого максимально неудобен для Энтони. Александр постоянно идет вперед, и не просто провоцирует размен, а засыпает соперников ударами. К сожалению, он не всегда ищет брешь, а просто рубит через защиту. Но все противники россиянина всегда находились под большим давлением. И справился только Кличко.

С момента того боя Александр здорово изменился и серьезно прибавил в мастерстве. В последнее пару непростых лет главным вопросом была ударная мощь Поветкина. Сохранилась ли она? Все-таки Андрей Руденко и Кристиан Хаммер хоть и не показали ничего стоящего, но закончили бои против россиянина на ногах. В последнем поединке Поветкин нокаутировал Прайса. Вопрос был снят.

К моменту боя Александру исполнится 39 лет. Это его второй бой столь масштабного уровня. И скорее всего последний шанс вновь стать чемпионом мира. Все пояса сейчас у Деонтея и Энтони, но надеяться на добрую волю Уайлдера не приходится.

Поэтому в Лондоне нужно будет побеждать. Если бы поединок проходил два года назад, шансы боксеров можно было бы назвать равными. Но сейчас Джошуа явный фаворит. Однако говорят, что о боксере нужно судить по его последнему поединку. И если это так шансы Поветкина стать чемпионом высоки как никогда.