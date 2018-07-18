Накануне встречи в «Олимпийском» (надеемся, она не сорвется в последний момент) – самое время вспомнить, как подобные встречи происходили раньше. Десять боев мужчин, и один женский – помогут нам в этом.

Алисултан Надирбегов (15-1) – Сергей Дзинзирук (32-0)

21 октября 2006, Заксен-Анхальт, «Брандберг-арена»

Самый первый случай оспаривания важного титула представителями двух стран. Обосновавшийся в Германии Дзинзирук, чемпион мира WBO, в своей второй защите вышел против Надирбегова, ни разу до этого не дравшегося за пределами России. Вообще уже само попадание боксера из Тольятти в бой такого масштаба было неожиданным, – но его промоутеры выжали максимум эффекта из победы над Куванчбеком Тойгонбаевым, а Днинзирука этот соперник устраивал, ибо был довольно безопасен. 109-119, 108-119 и 108-120 – каждый получил то, что хотел. Украинец сохранил титул (он принадлежал ему до 2011-го, пока не случилось поражения в объединительном бою против Серхио Мартинеса). Россиянин получил неплохой гонорар. В 2008-м Надирбегов ушел из бокса, три года спустя вернулся, нокаутировал двух новичков, и ушел окончательно. Дзинзирук в январе 2013-го был нокаутирован Брайаном Верой, на чем и закончил.

Султан-Ахмед Ибрагимов (22-0-1) – Владимир Кличко (49-3)

23 февраля 2008, Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден»

Объединительный бой между чемпионом IBF (Кличко) и WBO (Ибрагимов). Считается заокеанскими экспертами одним из худших титульных боев с супертяжелом весе. Победивший до того Эвандера Холифилда, Ибрагимов так и не подобрал ключи к тактике Владимира, и уступил единым решением судей: 111-117, 110-118, 110-119. Украинец нанес в этом бою 108 джебов – против всего 16 у Ибрагимова. Несмотря на то, что по счету это не было разгромом, и некоторые раунды отдали нашему боксеру – именно украинец контролировал ход боя. Ставшего единственным поражением серебряного призера Олимпиады-2000. Кличко потом защитил титул 14 раз (и и только один раз его бой проходил в США), проиграл его Тайсону Фьюри, а уроженец Дагестана на ринг больше не выходил, завершив карьеру по состоянию здоровья. Сейчас он живет в России и занимается бизнесом.

Заурбек Байсангуров (17-0) – Роман Джуман (23-4-1)

23 марта 2008, Днепропетровск, Дворец спорта «Метеор»

Уроженец Ачхой-Мартана Байсангуров стремительно промчался по юниорским любительским турнирам, везде выигрывал, и решил сразу уйти в профи. Для этого он выбрал промоутерскую компанию…. «К2» братьев Кличко. Собрав юношеские титулы и на профессиональном ринге, в бою с Джуманом он защищал титул чемпиона Европы. Уже имея в активе победу над Марко Антонио Рубио, с которым не рисковали связываться и более именитые соперники. Джуман ничего не смог противопоставить Байсангурову, дважды побывав в нокдауне, а в 8-м раунде оказавшись в нокауте.

В карьере Байсангурова было только одно поражение – от американца Корнелиуса Бандрейджа. Но в 2014-м его карьера неожиданно прервалась, и на ринге чемпион мира WBO и IBO больше не появлялся. Насколько известно, с «К2» его более ничто не связывает.

Джуман после того боя вышел в ринг 10 раз, проиграл 7 боев (только однажды не нокаутом), и в 2012-м благополучно закончил карьеру.

Денис Бойцов (24-0) – Тарас Биденко (26-2)

6 июня 2009, Оберхаузен, «Кениг Пильзнер Арена»

Став интерконтинентальным чемпионом WBA, и понимая, что для Владимира и Виталия Кличко интереса он не представляет, Бойцов выбрал себе другого украинского оппонента – считавшегося весьма перспективным Тараса Биденко. Оба боксера были малоизвестны в своих странах, зато весьма популярны в Германии. Преимущество в скорости Бойцова стало решающим обстоятельством, в 6-м раунде он попал очень жесткий удар слева-сбоку в челюсть. Биденко успел подняться на ноги до окончания счета, но болтался как будто на ветру, и рефери засчитал нокаут. К прежним кондициям Биденко больше не вернулся, и проиграв 3 из 5 следующих боев, завершил карьеру.

Бойцов потерял свой титул из-за травмы, затем стал ругаться и судиться с промоутерами, и до серьезного титульного боя так и не добрался. 3 мая 2015-го он был найден в тоннеле берлинского метро с тяжелыми травмами головы. С тех пор Денис пребывает в коме, о его жизни сейчас мало что известно.

Денис Бахтов (32-6) – Вячеслав Глазков (8-0)

26 марта 2011, Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта

Проживающий в Санкт-Петербурге Бахтов долго пытался найти свой путь если не к титулам, то хотя бы к приличным гонорарам. Идея выйти против бронзового призера Олимпиады-2008 Глазкова была, мягко говоря, не очень удачной. Никому особенно не известный, но быстро прогрессирующий украинец не оставил никаких сомнений в своей победе: 72-80, 72-80, 72-80 – причем все судьи были российскими. 33-летний Бахтов затем потерпел 5 поражений в 11 боях, в том числе и от набирающего силу будущего чемпиона Энтони Джошуа в 2014-м (нокаутом во втором раунде). В 2017-м и 2018-м он дважды уступил новичкам профессионального бокса.

Глазков до 2016-го дошел без поражений, но в январе уступил из-за травмы ноги американцу Чарльзу Мартину, и больше на ринге его не видели. Ходили слухи, что уроженец Луганска собирается принять российское гражданство, но сам боксер их опроверг. Продолжит ли он карьеру – неизвестно.

Сергей Ковалев (22-0-1) – Исмаил Силлах (21-1)

30 ноября 2013, Квебек, «Пепси Колизеум»

Первая защита Сергеем Ковалевым титула чемпиона WBO, завоеванного в бою с Натаном Клеверли. Перед боем оба резко задирали друг друга (Ковалев даже записал видеообращение «Ты чего там кукарекаешь, Петя?»). Рожденный в Запорожье Силлах (мама – украинка, папа – выходец из Сьерра-Леоне) и на любительском ринге не выглядел выдающимся образом, его максимум – серебро чемпионата мира. Против жестко бьющего Ковалева делать Исмаилу было нечего – первое же точное попадание привело к нокдауну, а следующей комбинацией Ковалев отправил Силлаха под канаты в тяжелый нокаут. Ковалев сейчас снова чемпион WBO, а Силлах влачит жалкое существование, проиграв все три последних боя. Интересно, что дисквалифицированный в любительском боксе за допинг, на профессиональном ринге украинец потерпел 6 поражений – и 4 из них от россиян.

Александр Поветкин (26-0) – Владимир Кличко (60-3)

5 октября 2013, Москва, «Олимпийский»

Самая известная встреча боксеров двух стран. Бой неоднократно отменялся (впервые о нем заговорили в 2008-м), или переносился, то из-за травмы Поветкина, то из-за неявки на пресс-конференцию. Призовой фонд составил 23,233 млн долларов и делился в соотношении 75 на 25 в пользу Кличко. На кону стояли 4 пояса Владимира – IBF, WBA, WBO и IBO.

По сути, никакого боя тогда не получилось. Кличко выиграл абсолютно все раунды, и 4 раза отправлял Поветкина в нокдаун. Все три судьи поставили 119-104 в пользу чемпиона. Куда более запомнились крики «Бей красного петуха!» из угла Александра, и общее количество нецензурной лексики вокруг ринга. За всю историю профессионального бокса в России это было самое кассовое и раскрученное событие.

Поветкину в сентябре предстоит встреча на «Уэмбли» с чемпионом мира WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа, это последняя попытка россиянина завоевать чемпионский титул. Кличко после поражения от Джошуа, ставшего для него вторым подряд, свою карьеру закончил.

Андрей Князев (11-1) – Александр Усик (6-0)

18 апреля 2015, Киев, Дворец спорта

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик (это именно он отплясывал гопака на канвасе ринга в «Докландс Колизеум») уже в 5-м профессиональном бою завоевал титул интерконтинентального чемпиона, и защитил его четырежды. К моменту боя с Князевым отношения между Россией и Украиной уже были испорчены, и идея провести эту встречу в Киеве была очевидно смелой, но не очень перспективной для Князева. Перед боем Усику пришлось утихомиривать киевских болельщиков («Если кто-то посмеет в него плевать – будет иметь дело со мной»), а после уверенной победы нокаутом в восьмом раунде он вообще явил образец культуры и спортивного благородства: «Хотел бы поблагодарить своего соперника и извиниться перед ним: ничего личного, только бокс. У него тоже есть мама и отец, которые смотрят на него».

Сейчас Усик – непобежденный чемпион мира WBO и WBC (и первый номер рейтинга авторитетного сайта boxrec.com). Князев же проиграл 5 боев из 10 (в том числе и Исмаилу Силлаху). Последние два поражения ему нанесли совсем уж «зеленые» новички.

Асланбек Козаев (26-1-1) – Тарас Шелестюк (12-0)

6 ноября 2015, Лас-Вегас, «Казино Д»

Чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Шелестюк уверенно начал карьеру на профессиональном ринге, и уже в 13-м бою получил шанс на титул интерконтинентального чемпиона (WBA). Его оппонентом стал уроженец Осетии Асланбек Козаев, выступающий в профи с 2008-го, и практически не заметный в любительской версии бокса. Преимущество Шелестюка в 10-раундовом бою было абсолютно очевидным: 90-100, 90-100 и 91-99. Украинец по-прежнему идет без поражений, в последнем бою он нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса. Козаев же в сентябре 2016-го в Краснодаре завоевал другой интерконтинентальный пояс – IBO. После этого в карьере «Льва» наступила полуторалетняя пауза. В марте 2018-го Козаев вернулся и нокаутировал в Германии колумбийца Орлена Падилью. Каким-то образом в этом бою разыгрывался пояс IBO International. Дальнейшие планы Асланбека неизвестны.

Александр Поветкин (32-1) – Андрей Руденко (31-2)

1 июля 2017, Москва, ГЦКЗ «Россия»

Сменив нескольких тренеров, и пройдя через два подозрения в употреблении допинга, Александр Поветкин (а скорее всего – его команда), видимо, поняли, что боями с смешными персонажами, вроде не имеющего даже подходящей обуви француза Жоана Дюопа славы им не сыскать. На очередной бой был выписан довольно крепкий украинец Руденко, проигравший только 2 боя в карьере, и никогда не бывший в нокауте. Не случилось его и тут – Поветкин выиграл с разгромным счетом (120-108, 120-108 и 120-109), но лишь по очкам. Тем не менее, его карьера снова пошла вверх, и теперь ему предстоит титульный бой. Руденко (он моложе Поветкина на 4 года) с тех пор на ринге не появлялся.

Бонус:

Мария Кривошапкина (1-2) – Оксана Романова (6-9-1)

6 марта 2008 года, Якутск, СК «50 лет победы»

Мир бокса весьма причудлив, и в соискатели титула порой попадают такие персонажи, что объяснить положение вещей с точки зрения логики – невозможно. Обе девушки пытались развить карьеры в Европе, но затея провалилась. В итоге, имея поражений больше, чем побед, они вышли оспаривать титул чемпионки СНГ и Словении (не спрашивайте, что это означает – история умалчивает) в Якутске. Казалось бы, Кривошапкиной должны были помогать хотя бы домашние стены, или домашние судьи, а, может, и те и другие. Но в итоге победа досталась украинке весьма странным разделенным решением: 58-56, 56-58, 56-60.