"Дай Бог, чтобы этот бой состоялся. - Он может не состояться? - Не знаю...", - отметил Усик во время открытой тренировки в Москве накануне боя.

Его приезд в российскую столицу сопровождался претензиями украинской команды. Менеджер боксера Эгис Климас и промоутер Александр Красюк выказали недовольство российской стороне. Суть этих претензий понять сложно. Красюк их выразил так: "То, о чем мы договорились с господами из Федерации бокса России, не соблюдается. Я пока не могу раскрыть, какого характера эти проблемы, но проблемы есть...На данный момент есть шанс, что бой будет отменен. Мы не привыкли работать, когда то, о чем мы договаривались не соблюдается", - отметил Красюк. Вокруг неопределенностей всегда возникают вопросы. О каких претензиях от команды Усика идет речь? Зачем их высказывать в публичном пространстве? Но главное – разве кому-то выгодно, чтобы бой перенесли или он не состоялся?

БОЯ НЕТ - ВОПРОСЫ К КОМАНДЕ УСИКА

Организатор боя Гассиева против Усика - Федерация бокса России. Поединок пройдет в рамках финала Всемирной боксерской cуперсерии. Права на этот поединок Федерация выкупила у компании Comosa AG.

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев много раз отмечал, что задача его организации - проводить в России масштабные качественные боксерские ивенты. Переговоры с Всемирной боксерской Суперсерией шли долго. В итоге удалось убедить. В примере был полуфинал Суперсерии – бой между Гассиевым и Дортикосом, который также организовывала ФБР, и который прошел успешно.

Помимо деловой репутации, важный аргумент - финансовый. Российская сторона предложила лучшие условия. Срыв поединка между Гассиевым и Усиком принесет серьезные финансовые потери для Федерации бокса. Об этом прямо сказал Умар Кремлев в ответ на претензии команды Усика: "Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", - отметил Кремлев. Один из основных тезисов в этой истории – срыв боя невыгоден российской стороне. Уже потрачено много средств и проделана большая работа по организации боя.

В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ - ПЕРЕНЕСУТ, НО НЕ ОТМЕНЯТ

По приезду в Москву Александр Усик отметил, что всем доволен: "мы хорошо разместились, нас хорошо встретили люди. В Москве хорошая погода. Большая благодарность всем присутствующим, большое уважение к сопернику. В субботу будет очень хороший бой", - сказал Усик. На вопрос может ли этот бой сорваться, Усик ответил неоднозначным «не знаю».

Если с интересом российской стороны в предстоящем поединке все очевидно, то к команде Усика могут быть вопросы. Ранее бой уже срывался из-за травмы украинского боксера. На днях выяснилось, что на тот момент – то есть после боя с Майрисом Бриедисом, - Александр Усик уже отказался от услуг своего тренера Сергея Ватаманюка. В итоге к потенциальному бою с Гассиевым его готовит катмен Расс Анбер. Сам Усик сказал, что расстался с Ватаманюком, потому что он больше ему ничего не давал как профессионал. «Я не расту, а стою на месте», - отметил Усик после открытой тренировки в Москве. Проблемы в тренерском штабе, и, возможно, в подготовке Усика - одна из возможных причин срыва этого поединка.

Важно, что речь идет о репутационных издержках команды Усика. Финансовых причин переносить бой нет. По словам Умара Кремлева, после боя в Москве в любом случае будет реванш. Среди вероятных локаций - Лос-Анджелес. Два суперпоединка лучших боксеров первого тяжелого веса принесут значительную выручку. Если первый бой будет драматичным – потенциальная выручка от второго существенно возрастет.

Что касается полной отмены, а не переноса, поединка между Муратом Гассиевым и Александром Усиком - такой вариант практически невозможен. Гассиев и Усик – лучшие боксеры своего дивизиона. Изначально оба были фаворитами у букмекеров среди участников Всемирной боксерской суперсерии. В ходе турнира доказали это. Команды Гассиева и Усика не смогут заработать больше в своем дивизионе, чем на этом противостоянии. Нарастить выручку поможет и реванш. Сам Усик оценил предстоящий поединок: «такие бои входят в историю». Не похоже, чтобы команды Усика или Гассиева не хотел попасть в историю, да еще и хорошо заработать на этом.