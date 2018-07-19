Александр Лебзяк: Суперсерия для боксеров, как чемпионат мира для футболистов
Олимпийский чемпион Александр Лебзяк – о финале Международной боксерской суперсерии, в котором в субботу в Москве встретятся россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.
«ГАССИЕВ – ДВУРУКИЙ: У НЕГО ЛЕВЫЙ ХУК И ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ»
– Как относитесь к идее турнира?
– Идея отличная, да еще финальный бой пройдет в Москве. И оба соперника очень достойные.
– Коллеги даже позволили себе сравнить эту суперсерию с чемпионатом мира по футболу. Согласны?
– Вполне. Организаторам удалось собрать всех сильнейших боксеров мира в весе до 91 кг. Так что по уровню участников с футбольным чемпионатом вполне можно сравнить.
– Все лучшие участвуют, или кого-то забыли – Дениса Лебедева, например?
– Ну да, Дениса нет. Остальные все лучшие на сегодня боксеры дрались. Но все же Мурат Гассиев и Александр Усик выделяются среди них и совершенно заслуженно встретятся в финале.
– Гассиев считается «ударником». Какие еще у него козыри?
– Он обычно начинает более спокойно, а расходится после четвертого-пятого раунда.
– Почему?
– На таком уровне на каждый раунд вырабатывается своя тактика. У Мурата она часто такая, но, возможно, на этот бой его команда выберет другую тактику.
– Что скажете про его удар?
– Мурат двурукий: у него левый хук очень хороший и правый прямой. Много наносит одиночных ударов, а затем взрывается серией – по пять-шесть ударов.
– Как охарактеризуете Усика?
– Технарь. Многое будет зависеть от его физподготовки. Сможет ли он все 12 раундов активно маневрировать.
– Вы тоже были техничным боксером. Какую тактику избрали бы на месте Усика?
– Много бы передвигался, насколько это возможно. Когда соперник шел на сближение, старался бы его держать, наваливаться. Усик ведь выше ростом, он может наваливаться. Как это делал Кличко в бою с Поветкиным.
«НЕ УДАЛОСЬ СЫГРАТЬ НА «УЭМБЛИ», ХОТЯ БЫ МОЖНО ПОДРАТЬСЯ ТАМ»
– Кто фаворит?
– Не могу кому-то отдать преимущество, скажу так – 50 на 50. Хотя болею за Мурата.
– На кону четыре пояса, плюс огромный денежный приз в размере 10 млн долларов. Не возникает мысли: эх, скинуть бы мне сейчас десяток годков?
– Не возникает, в нашем возрасте надо почаще заглядывать паспорт, – смеется Александр. – Я всегда говорю: для улицы мы готовы, но для ринга уже нет. Время не вернешь, что о нем теперь жалеть…
– Усик не испугался приехать в Москву, учитывая нынешние отношения России и Украины.
– Он совершенно здравый парень, все понимает.
– Могут быть всевозможные выкрики с трибун в его адрес. Это может повлиять на ход боя, или боксер ничего не слышит?
– Всякое может быть, люди разные. Боксер такого уровня слышит все звуки, которые доносятся до ринга, но выбирает из этих звуков только голос своего тренера.
– Поветкин с Джошуа будут драться в Лондоне на «Уэмбли». Кто-то уже сказал, что для Александра это бой всей жизни.
– Очень хорошо, что такой бой удалось организовать да еще на таком стадионе. Если не удалось сыграть на «Уэмбли», хотя бы удастся подраться там, – смеется Александр.
– Как оцениваете шансы Поветкина?
– Уверен, что Саша готовится самым серьезным образом, ведь он там будет представлять Россию. А насчет шансов – конечно, есть!