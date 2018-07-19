Пресс-конференция была назначена в Деловом центре. Это район Москвы с кучей небоскребов. Ощущение словно находишься не в России, а в Нью-Йорке или Детройте. Всюду сталь и стекло.

Встреча проходила на 40-м этаже здания «Меркурий». Вид из окна на Москву-реку захватывал. Конечно, это не ощущение, что ты находишься на вершине мира, но где-то рядом с ней. Наверное, смысл был в том, что на той же высоте находятся и Мурат Гассиев с Александром Усиком. Один шаг и ты уже на вершине. Но этот шаг сделает только один из боксеров.

Всех журналистов пустили заранее, закрыли вход и заставили ждать. В голове вертелся вопрос: «Это пресс-конференция боксеров или встреча с министрами?» Первых действующих лиц, а это участники разогревочных боев пришлось ждать около часа. Было время подумать, подремать.

Полусонное состояние покинуло, когда на столе разложили пять чемпионских поясов Сесилии Брекхус. Знаете тот самый запах новой мебели или только что открытой упаковки с новой техникой, когда от нее пахнет заводской свежестью и новизной. Именно таким ароматом заполнился зал. Будто эти пояса норвежская спортсменка носит не несколько лет, а их только что привезли с завода-изготовителя.

Участников андеркарда спросили про главный бой вечера. Брекхус, Инна Сагайдаковская и Федор Чудинов отделались стандартными словами, а вот Наджиб Мохаммеди и его менеджер Джон Али просто взорвали зал. И брат, и сват, и друг, и крут. Какими только словами не нахваливали Гассиева.

«Для меня это лучшее событие в мире бокса. Мурат — мой брат. Он сильный боксер и я жду этого боя. Еще больше я жду вечеринки после боя, чтобы поздравить его с победой. Ну и себя, разумеется», – сказал французский боксер.

«Брат Наджиба» и Александр Усик появились в зале через полчаса после окончания первой части пресс-конференции. Естественно сразу прозвучал главный вопрос – состоится ли бой?

Организатор турнира Калле Зауэрланд сразу подчеркнул, что оба боксера подписали контракты именно с ним. И его удивили сообщения о возможном срыве поединка. Но менеджер Усика Александр Красюк вновь подчеркнул, что претензии к российской стороне не исчезли, и на повестке осталось два-три вопроса.

Он не уточнил, какие именно вопросы оказались столь сложными. И добавил, что пока не уверен в том, что бой действительно состоится. Зауэрланд быстро перехватил эстафету и заверил, что, скорее всего, речь идет о какой-нибудь мелочи вроде перчаток.

Включите свою фантазию. Вы представляете, чтобы многомиллионный бой был на грани срыва из-за марки перчаток или другой мелочи?

Как говорят мудрецы: «Если не понимаешь, что происходит, значит, это происходит из-за денег». Вероятно, команда Усика хочет получить не только гонорарный фонд, но и какой-то куш от Федерации бокса России.

Но все равно поведение украинской стороны выглядит как минимум некорректным. «Олимпийский» вмещает 35 тысяч болельщиков. Львиная часть билетов продана. Многие билеты стоят от 15 тысяч рублей и больше. Покупали их не только россияне. Украинских болельщиков тоже будет много. И за два дня до даты боя Красюк не может дать гарантий, что Усик выйдет на ринг. Серьезно?

На открытой тренировке и на пресс-конференции украинского боксера встретили аплодисментами. Можно сказать как родного. Об этом спросили и боксеров. Гассиев отметил, что такое отношение к сопернику его смущает.

А Усик даже рассказал историю, когда к нему подошли земляки Мурата и сказали: «Болеть будем за своего. Но ты – молодец». «Надо быть человеком, а не поросенком», – добавил украинец, подчеркивая, что никакой политической подоплеки у боя нет.

Но если в день боя Усик повторит трюк с открытой тренировки – поднимется в ринг только для того, чтобы помахать рукой и спустя 30 секунд уйти, родным он не останется. Земляки Гассиева точно не скажут Александру: «Какой молодец». И вагон политики в комментариях о сорванном в последний момент бое будет обеспечен.

Поэтому в первую очередь Красюку и менеджеру Усика Эгису Климасу нужно понять простую деталь. Если они сорвут бой, их репутация не пострадает. Никто не будет обвинять и Федерацию бокса России, а вот имидж Александра Усика будет уничтожен. И из-за чего? Перчаток? Денег? Другой мелочи?

Так что хочется дать им совет. Пусть и непрошенный: «Не губите репутацию своего боксера из-за вопросов, о которых не можете сказать вслух».