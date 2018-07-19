Знаю, не все поймут. Особенно украинские болельщики. Но право слово, давайте не приплетать к спорту то, чего он не заслуживает. Нас ждет Великий бокс! И это хорошо!

Оба соискателя звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе на пресс-конференции были подчеркнуто толерантны, и подчеркивали уважение друг к другу. Давайте поддержим их в этом? Оставьте политические дрязги тем, кому не хватает спортивных эмоций. Усик по совершенно другому поводу сказал: «Если ты ведешь себя, как поросенок, тогда ты и есть поросенок». Очень правильные слова. Хотя, конечно, политическая составляющая вылезет. Но пока – еще можно наслаждаться чистым спортом.

Усик и его менеджеры несколько раз поприветствовали зал, большинство в котором составляли россияне. Прибыл украинский боксер с внушительной охраной, практически былинными персонажами, по сравнению с которыми сам он по стати смотрелся как старшеклассник. Все понятно, и соответствует времени – провокаций исключать нельзя. Но – в хорошем смысле слова удивили коллеги, никто не полез в скользкие темы, никто не спросил Усика «чей Крым?», и так далее. Александр приехал сюда боксировать, а не проводить политинформацию.

Тем более от этого далек Гассиев. И ажиотаж его не захлестнул. Он, разумеется, знает, что никаких билетов из Владикавказа в Москву на пятницу и субботу уже нет, что его поклонники (говорят о цифре в 5-6 тысяч человек) поедут автобусами и маршрутками. Но он совершенно спокоен. В этой паре Мурат – младший. И по возрасту, и (пока что) по статусу. Но младший – не значит слабый. А сила не обязательно должна воплощаться в брутальное нахальство. Сильный – прежде всего благороден.

Когда в конце дня, собрав все свои пояса, Усик и Гассиев встали друг напротив друга, мне показалось, что они сейчас обнимутся. Конечно, этого не произошло, но наверняка произойдет после боя. Если он, конечно, не сорвется в последний момент (теперь уже я в это не очень верю). Очень уж многое стоит на карте для каждого, к тому же, вроде бы предусмотрен обязательный реванш (но уже в Америке), и проигравший в любом случае получит еще один шанс.

Сколько украинских болельщиков попадет в «Олимпийский»? Пока им выделен сектор, но наверняка Усика будут поддерживать не только в нем. Умный, техничный, с отличной работой ногами, его бокс нравится и многим россиянам.

Гассиев – полная противоположность. Он сам сказал, что по стилю не годился для любительского (или олимпийского) бокса. Он – ударник. Если он станет чемпионом, то вполне может рассчитывать на долгое пребывание на троне, хотя бы в силу возраста. Правда, оба боксера сказали о планах перейти в тяжелый вес. Энтони? Джошуа, да-да, ты готов?

Без сомнения, бой Усика и Гассиева станет одним из главных в 2018-м. Друг другу будут противостоять не просто два очень сильных бойца, а представители разных школ, стилей, и даже боксерских культур. И меньше всего хочется, чтобы в этом было что-то постороннее. Когда вы готовите стейк, довольно глупо пытаться разогреть в этой же сковороде молоко, не так ли? Так что оставьте дома свои политические взгляды, покупайте билет (если еще найдете) и приходите в «Олимпийский».

Будет жарко. И очень интересно. Такого бокса, пожалуй, у нас не было никогда.