«Советский спорт» о том, как прошла официальная процедура взвешивания перед боем в субботу.

Есть много бесполезных вещей. Например, пятое колесо, ворота в пустыне или дверной глазок на стеклянной двери. К ним можно отнести и репортажи с церемонии взвешивания боксеров. Ведь всю суть мероприятия можно передать в одном предложении. Украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев показали одинаковый вес – 89,9 кг.

Читать дальше необязательно. Выход главных участников боксерского вечера предваряло взвешивание андеркарта. Выяснилось, что у Владимира Шишкина в последний момент сменился соперник. Вместо Андрея Сироткина он встретится с Гасаном Гасановым. Самым добрым на взвешивании выглядел Константин Пономарев, самым серьезным – Федор Чудинов, а Брендон Делорье – самым обреченным. И это не удивительно. У француза 11 побед и только одна нокаутом, а также по единице в графе ничьи и поражения. И соперником у него будет латыш Майрис Бриедис. Смело можно «заряжать» на победу последнего в трех стартовых раундах.

Усик и Гассиев вышли на подиум Пушкинской арены, а взвешивание проходило на открытом воздухе, через полчаса после остальных Было много официальных лиц – Кирилл Щекутьев, Том Леффлер, Калле и Вильфред Зауэрланды.

Но всех удивил своим неожиданным появлением Василий Ломаченко. Его появление, похоже, удивило и боксеров. Гассиев и Усик поприветствовали чемпиона мира в легком весе. Но только жестами, поскольку взвешивание было в разгаре.

Ломаченко только накануне прилетел в Москву, чтобы поддержать своего земляка.

В своей речи Александр сказал, что поддерживать его будет не только Ломаченко: «Всем спасибо за поддержку. Много моих близких и друзей сюда приехали. Всем добра, завтра мы с Муратом покажем действительно красивый поединок. Мир всем».

Не стоит исключать, что у Мурата будет своя мощная поддержка во время боя в лице Геннадия Головкина. Во всяком случае, был замечен его брат Максим.

А у Головкина и без Гассиева в этом вечере будут драться много знакомых – Денис Шафиков, Константин Пономарев, Федор Чудинов и Наджиб Мохаммеди. Будет на что посмотреть и без главного боя.

Когда слово предоставили Мурату, он заявил, что не испытывает никакого давления и с нетерпением ждет боя. Завершил речь Гассиев фразой: «Желаю всего хорошего своему оппоненту завтра». Кто-то такое мог принять даже за угрозу.

Порадовало то, что никаких разговоров об отмене поединка на этот раз не было. И Гассиев и Усик готовы показать свой лучший бокс в субботу. Осталось подождать совсем немного.