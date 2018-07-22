Известный украинский боксер Исмаил Силлах поделился эмоциями от победы своего соотечественника Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии.

– Получили удовольствие от бокса?

– Конечно. Я болел за Саню Усика. Когда человек все делает по уму и без ошибок, от этого получаешь удовольствие. У Мурата что-то не получилось, но это не наши проблемы. Зато все получилось у Сани. С чем я его и поздравляю. Он – молодец.

– Вели ли вы счет по раундам по ходу боя? Сколько раундов взял Мурат?

– Да. До шестого раунда у меня был счет 3:2 в пользу Усика, а потом уже пошло все в одну калитку. Саня даже сильных ударов не выбрасывал. Он зарабатывал очки и опережал Гассиева. Это на самом деле сложно, работать с такой концентрацией и в таком темпе с первого до последнего раунда. Обалденный мастер.

– Был замечательный момент в перерыве между шестым и седьмым раундами. Мурат подошел к своему углу и сказал: «Не могу под него подстроиться». И добавил непечатное слово для усиления эффекта.

– (Смеется) Ну, да. Это же не самом деле тяжело. Было видно, что Мурат не может поймать ритм. Саня сделал все на пять с плюсом. Двигался, не застаивался, выбрасывал много ударов. Я считал. Он выбрасывал примерно по 150 ударов в каждом раунде. Сумасшествие. Кажется, что удары легкие, но они сбивают с темпа. Постоянно наносят урон, отнимают энергию и зажимают в обороне.

– По последним боям Гассиева говорили, что он растет, но сейчас кажется, что это ощущение было обманчивым. Нет?

– Он, конечно, прогрессировал. Мурат еще молодой пацан – 24 года. Кто в таком возрасте мог драться за титул абсолютного чемпиона мира? Только Майк Тайсон, наверное. Все у него впереди. У Гассиева еще десять лет насыщенной карьеры. Он будет прогрессировать. У него нет такого любительского багажа как у Усика.

Я уверен, что сейчас Мурат на взлете, и мы совершенно другого Гассиева увидим через пять лет. Он будет лучше. У него будет более зрелый бокс.

– Реванш не напрашивается после такого поражения?

– Сейчас нет. Но если Мурат одержит несколько побед, почему нет? Не исключено, что Гассиев еще станет абсолютным чемпионом в этом весе. Уверен, что и Усик от хороших денег не откажется.

– А может Усику стоит подняться в весе?

– Со спортивной точки зрения – да. Он может посягнуть на тяжелый вес и стать королем бокса. С финансовой точки зрения, может быть, и не стоит. Топовые ребята заняты и каждый из них может сильно ударить. Усик – умный пацан. И у него умная команда. Они примут верное решение.

– Я не вижу боксеров в тяжелом весе, которые могут совладать со скоростью Усика. А вы?

– Наверное, нет. Но Деонтей Уайлдер тоже не ярко-выраженный тяжеловес. И он очень быстрый. У него сильные удары. С ним будет тяжело. Но примеры бывали. Рой Джонс начинал в среднем весе и стал чемпионом в тяжелом. Он тоже был быстрее всех. Думаю, что если Усик сейчас на коне, с такими кондициями и с такой скоростью, почему бы и нет? Уверен, что он хочет стать чемпионом и в тяжелом весе.