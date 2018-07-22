Как и пять лет назад, украинский боксер победил (а точнее разгромил) российского в с/к «Олимпийский». Александр Усик теперь – единственный абсолютный чемпион мира.

Сравнивать увиденное с боем Кличко-Поветкин не стоит. Тогда на победу Александра рассчитывали только совершенно упертые оптимисты. На этот раз Мурат Гассиев даже стал фаворитом у букмекеров. Но поделать с Усиком ничего не смог. На моей карте получилось 118-111 (один раунд посчитал как равный). Судьи не дали и этого. Как и пять лет назад – не поспоришь. Но что же это было?

ШКОЛА

Теперь, наверное, стоит рассказать. Это ваш покорный слуга спрашивал на пресс-конференции Усика и Гассиева про колоссальный (в случае украинца) опыт любительских боев, и почти полное его отсутствие (в случае Гассиева). Целиком пересказывать ответы смысла нет. Стоит вспомнить только одну реплику Усика. «Если вы не отучились в школе, то вам и в университете делать нечего. Тоже самое касается любительского бокса и профессионального. Ну, нужно закончить хотя бы девять классов. Школа должна присутствовать». В общем-то, следует признать, что Александр повторил в ринге все тоже самое, только уже руками и ногами.

Усик бесподобно двигался. Особенно для удушающей атмосферы в зале («Олимпийский» окончательно показал себя не соответствующей времени ареной). Более того, к концу боя украинец становился все быстрее и легче, а Гассиев как будто затягивал ручник в перерывах.

Как и предполагалось, Усик сделал ставку на свои давно известные козыри – многоударные комбинации, пусть и без жестких попаданий, и быстрые ноги. Мурат к этому не то, чтобы был не готов – в теории он все прекрасно знал, а вот на практике применить ничего не смог. Школа, опыт – называйте как угодно. Усик преподал урок. И только от Гассиева и его тренеров теперь зависит, как он будет усвоен.

УДАРЫ

Ключевой момент момент боя, на мой взгляд – жесткое попадание Мурата правым боковым за несколько секунд до конца 4-го раунда. Усика даже немного болтануло, но времени до гонга было слишком мало. Как выяснилось, этот удар окончательно сформировал «паззл» настроя украинца – больше он на дистанции (тем более под боковой) не оставался. Мурат почему-то больше не пытался даже бить этот удар, все больше целясь в корпус. Не попадал и вымахивался.

Сам Усик очень быстро обнаружил нужный путь. Его джеб пусть и не был столь же похож на вылет ядра из пушки, как это было у братьев Кличко – но раз за разом доходил до цели. Порой к нему прибавлялся апперкот. Ну и еще пара ударов. Так, чтобы видели судьи. При этом бьет-то Усик не слабо, просто не ставит себе целью каждый следующий удар сделать потенциально нокаутирующим.

Всю вторую половину боя Гассиев был вынужден ходить за Усиком по рингу, в надежде сократить дистанцию и донести-таки до цели свою кувалду. Тщетно. Чувство дистанции у украинца гораздо более точное, и как только он нашел нужный «просвет» – бой стал принимать односторонний характер. Не исключаю, что многих других боксеров этого веса Усик бы вообще уложил на пол, но Мурат все же очень стойкий парень.

ЛОМАЧЕНКО

Не знаю почему первый же крупный план из угла Усика вызвал такую реакцию в соцсетях, как будто в «Олимпийском» Колумб снова открывал Америку. Василий Ломаченко засветился еще на взвешивании, и как же можно было обойтись, без, выражаясь терминологией Глеба Жеглова, «его героического папашки»? Тем более, Усик и не скрывал – да, Анатолий Ломаченко помогал ему готовиться к бою.

Наверное, со временем, кто-то напишет об этом человеке книгу. Анатолий Николаевич – очень умный тренер, очень хорошо чувствующий своих боксеров. Сын – лучшее тому доказательство, но и Усика он подготовил так, что невозможно было поверить, что перед нами тяжеловес. Ломаченко вместе с Дмитрием Сосновским создали украинскую дрим-тим, доминировавшую в любителях в 2008-2012 годах. Не знаю, чем сейчас занимается Сосновский, но Ломаченко-то – при деле. А боксеры той сборной в большом порядке – вы еще обязательно услышите и про Александра Гвоздика, и про Дениса Беринчика, и про Евгения Хитрова, и про Тараса Шелестюка.

Был даже момент когда Ломаченко пришлось повысить голос. Очень вовремя, бой как раз проходил экватор. Усик все воспринимал совершенно спокойно, будто понимая, что его наставляют на самый истинный путь из существующих. Кубок Мохаммеда Али завоевал тот, кто работает в ринге по его заветам. Порхает, как бабочка, и жалит, как пчела.

МЕТАМОРФОЗЫ

Жаль, что во время решающего боя нельзя было посмотреть на Майриса Бриедиса, закончившего свой поединок чуть ранее. Думаю, он должен был сильно удивляться. Латвийский боксер задал Усику нешуточную трепку зимой в Риге, и для победы ему не хватило совсем чуть-чуть.

Совершенно удивительно, что Бриедис доставил суперчемпиону проблемы большие, чем Гассиев. Однако, стоит напомнить, что рижанину уже 33, и в своей карьере он видел уже почти все. Гассиев же очень молод.

И давайте вспомним недавнее прошлое, и честно себе признаемся – до боя с Денисом Лебедевым о боксере Гассиеве знали единицы. До Лебедева у Мурата не было ни одного серьезного соперника. После – поляк Влодарчик оказался совершенно дутой фигурой, и уступил прежде всего, в духе. Одно жесткое попадание – и нет никакого Влодарчика.

Потом был Юниер Дортикос. Тоже, между прочим, не бог весть что, сравнивать с Усиком просто смешно. Да еще и приехал кубинец в Сочи сильно заранее, обалдел от красивой жизни, вкусил ее, и не то, чтобы очень пытался Гассиеву мешать.

Усик оказался воином. После неудачного (для себя) боя с Бриедисом он сумел сделать выводы. И оказался намного лучше того Усика, которого все ждали.

Гассиев, увы оказался хуже. И, мне кажется, я знаю, почему.

ПИЕТЕТ

Подчеркнутая, я бы даже сказал, навязчивая уважительность соперников друг к другу, вполне могла сыграть с менее опытным (в целом, боев-то в профи у него почти в два раза больше) Гассиевым злую шутку.

Уважение Усика (всем и постоянно желавшего мира и добра) – это уважение олимпийского чемпиона, отца, человека с непростой судьбой. Он родом из Крыма, и ему порой приходится выходить из очень неловких ситуаций.

Собственно, одно его решение согласиться на бой в Москве тоже вызвало массу недовольных комментариев со стороны украинских болельщиков.

Гассиев в такие переплеты не попадал. Он любимый сын своего народа – никогда и нигде в Москве нельзя было увидеть столько осетин вместе, как в этот вечер в «Олимпийском». И он совершенно искренне (как и Усик) уважал того, с кем собирался драться.

Вот только кажется теперь (и прямо сейчас, когда я смотрю бой в повторе), что это уважение он вынес на ринг, тогда как Усик оставил его в углу. Мурат словно засматривался на своего очень титулованного оппонента.

«Вы что, их сырым мясом кормите?» – так обычно тренеры спрашивают коллег, чьи команды выдали жесткую и неуступчивую игру. Не могу сказать, что Гассиев не пытался победить. Но какого-то огня в его глазах не хватало.

Думаю, это придет. С опытом, и прохождением новых испытаний. Мурату всего 24, например, Усик в этом возрасте еще даже не был чемпионом мира среди любителей.

Не факт, что Гассиеву нужно уходить в тяжелый вес прямо сейчас. Если бы я был его промоутером – я бы постарался организовать бой с Бриедисом. Или Хуком. Мурату нужно «набить руку». И прийти в себя после очень чувствительного поражения

ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС

Говоря о переходе кого-либо из этих боксеров в тяжелый вес – надо понимать, что там они не будут считаться «крупными», а на фоне Тайсона Фьюри вообще будут выглядеть как шпана. Да, в тяжелом весе платят другие деньги. Но и бьют там по-другому. И если чемпион Усик сейчас там всем интересен (Тони Белью хочет получить от него по ушам так, что «кушать не может»), то Гассиеву после такого поражения стоит немного оклематься.

Его стиль действительно очень подходит для профессионального ринга, но и это оказалось злой шуткой. Ни он, ни тренер Абель Санчес не придумали ничего против невероятной темповой подготовки Усика. Не верили, что он выдержит? Не верили, что Мурат в него не попадет своей «кувалдой»? Так в тяжелом весе все будет еще сложнее, попробуй к Энтони Джошуа подобраться.

Будет ли реванш? До боя я считал, что однозначно будет. Но теперь непонятно, что он может прояснить. Поражение (как и 5 лет назад у Поветкина против Кличко) вышло настолько безоговорочным, что неотвеченных вопросов просто нет. Зато есть «домашнее задание» для Гассиева и Санчеса.

Кстати, насчет реванша. И возможных поползновений других российских боксеров выйти на бой с Усиком. Даже, когда их только посетит эта мысль – нужно сразу сказать себе, что нужно быть готовым драться в Киеве. Это будет честно. Всю Суперсерию Усик ездил в гости к другим – к Хуку в Берлин, к Бриедису в Ригу, к Гассиеву в Москву. Так не может продолжаться вечно. А почему Киев? Чтобы поставить себя на место чемпиона, понять, насколько двусмысленным было его положение. Из которого он вышел с честью.

ВЕЛИЧИЕ

Не раз и не два уже наткнулся в сети на опрос – великий ли Усик? Вообще этот вопрос можно задавать по 5 раз в день, по любому спортивному поводу. И консенсуса никогда не будет, если мы только не говорим о феномене вроде Валентино Росси. Всегда будут несогласные.

Не проблемой Усика (и чьей бы то ни было еще) является кризис тяжелых весов в боксе США. Не его проблема, и что Хук состарился, поляки превратились в боксерское желе, а больше-то и драться особенно не с кем.

Однако, человек, который теперь может сказать «я выиграл все» – однозначно великий. Абсолютным чемпионом мира по боксу не был ни один из братьев Кличко (именно их компанию «К2» представляет Александр). Их вообще было не очень много, а сегодня, кроме Усика нет вовсе.

Сейчас, когда все мы переживаем поражение Гассиева, и волнуемся за его будущее, хочется кое-что и Усику пожелать.

Мира и добра. Как делал это он сам.