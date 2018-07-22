Олимпийский чемпион Александр Лебзяк – о финальном бое Международной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, в котором украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.

- Большая школа любительского бокса у Усика сказалась?

- Мы, конечно, болели за Мурата, но школу никуда не денешь. Усик много лет был в любительском боксе, выиграл там все. Это сказалось в прошедшем бое – Александр Усик был лучше по всем параметрам.

- Усик на пресс-конференции перед боем сказал: «Если ты не учился в школе, в университете будет тяжело».

- Конечно. У Александра очень сильная школа, он по любителям выиграл чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиаду. Особенно школа проявляется ближе к концу боя, на фоне усталости. И было видно, что класс Александра выше.

- Был момент в конце четвертого раунда, когда Гассиев мог переломить ход боя и, возможно, завершить его досрочно, но прозвучал гонг.

- Да, Усик пропустил сильный удар справа, но тут закончился раунд и Александр за время перерыва пришел в себя.

- Украинский боксер Исмаил Силлах насчитал у Усика 150 ударов за раунд.

- Это очень много. Функциональная подготовка у Усика была очень хорошая, но могу сказать, что Гассиев тоже функционально был неплохо готов. Но вот тактически к бою Усик подготовился лучше. Мы видели отличные комбинации, серии. Он четко знал, что будет делать в первом раунде, а что - во втором.

- Эти постоянные выбросы выглядят вроде бы не слишком опасными, но позволяют набирать очки.

- Не только, они сбивают темп, деморализуют соперника. Он не понимает, как дальше продолжать, потому что постоянно идут удары. Ему необходимо перестраиваться. Усик сделал свою работу на отлично.

- В перерыве между пятым и шестым раундами Мурат бросил своему секунданты: «Не могу под него подстроиться».

- Уверен, что команда Мурата тщательно изучала соперника. Но, возможно, им просто не хватило времени, чтобы разобрать Усика по полочкам.

- Тактика Гассиева- поймать соперника на удар?

- Да, это было заметно, что Мурат нацелен на удар. Особенно после четвертого-пятого раунда. Но поймать соперника на удар не получилось.

- После боя пошли разговоры, что может Усику пора перейти в тяжелый вес. Но там и удары другие.

- Не думаю, что это стоит делать. Посоветовал бы Александру оставаться в своем весе.

- Мурату всего 24 года, по всеобщему мнению, у него еще минимум 10 лет в боксе. Так что ничего страшного не случилось.

- Совершенно верно – ничего страшного. Мурат получил очень хороший опыт, теперь надо тщательно проанализировать бой, сделать правильные выводы. А мы будем за него болеть.