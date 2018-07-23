А был ли шанс у Гассиева? Разбор боя против Усика
Спойлер: нет.
«Советский спорт» разбирает победу украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии.
Для начала - немного статистики:
|Удары: в цель/всего
|БОКСЕРЫ
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Усик
|9/44
|7/50
|19/76
|14/70
|15/61
|18/75
|19/85
|19/85
|24/84
|35/91
|26/101
|47/117
|20,5%
|14%
|25%
|20%
|24,6%
|24%
|22,4%
|22,4%
|28,6%
|38,5%
|25,7%
|40,2%
|Гассиев
|3/11
|6/24
|10/29
|8/36
|6/24
|11/29
|9/23
|7/26
|10/28
|10/29
|4/25
|7/29
|27,3%
|25%
|34,5%
|22,2%
|25%
|37,9%
|39,1%
|26,9%
|35,7%
|34,5%
|16%
|24,1%
|Джебы: в цель/всего
|БОКСЕРЫ
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Усик
|8/37
|6/40
|10/49
|8/46
|8/39
|6/34
|6/47
|4/45
|9/45
|12/39
|7/51
|15/47
|21,6%
|15%
|20,4%
|17,4%
|20,5%
|17,6%
|12,8%
|8,9%
|20%
|30,8%
|13,7%
|31,9%
|Гассиев
|1/5
|2/7
|2/10
|1/11
|1/5
|1/12
|0/6
|1/6
|0/4
|0/4
|0,3
|0/1
|20%
|28,6%
|20%
|9,1%
|20%
|8,3%
|0%
|16,7%
|0%
|0%
|0%
|0%
|Силовые: в цель/всего
|БОКСЕРЫ
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Усик
|1/7
|1/10
|9/27
|6/24
|7/22
|12/41
|13/38
|15/40
|15/39
|23/52
|19/50
|32/70
|15,3%
|10%
|33,3%
|25%
|31,8%
|29,3%
|34,3%
|37,5%
|38,5%
|44,2%
|38%
|45,7%
|Гассиев
|2/6
|4/17
|8/19
|7/25
|5/19
|10/17
|9/17
|6/20
|10/24
|10/25
|4/22
|7/28
|33,3%
|23,5%
|42,1%
|28%
|26,3%
|58,8%
|52,8%
|30%
|41,7%
|40%
|18,2%
|25%
Первое впечатление – самое сильное, а зачастую и самое правильное. После оглашения имен участников турнира большинство экспертов оценивали шансы Александра Усика на победу от 60 до 70 процентов.
Картина кардинальным образом поменялась в дни перед боем. У российских букмекеров фаворитом уже значился Мурат, но не ослепленные ура-патриотизмом западные конторы отдавали преимущество украинцу. Пусть и минимальное.
Все-таки значимость побед Гассиева над Юниером Дортикосом и особенно над Кшиштофом Влодарчиком была сильно переоценена. Польский боксер оказался просто в ужасной форме. К тому же его стиль – это хлеб для Мурата. Кубинец был более неудобным, но совершенно бесхитростным.
Поэтому о сильных качествах Гассиева и особенно о его слабостях правильно было судить только по поединку с Денисом Лебедевым. 36-летний уроженец Старого Оскола серьезно напряг молодого Мурата и был в шаге, если не от победы, то от ничьи. А ведь Усик намного лучше Лебедева, он обладает куда более отточенной техникой и куда более быстрой работой рук и ног.
Технарь всегда побеждает ударника, потому что последний в критической ситуации будет рассчитывать лишь на свой удар. Нокаутер не сможет перестроиться, не сможет изменить себя и своему стилю. Это уже проверено много раз. И именно это стало главной проблемой Гассиева.
Пожалуй, первые четыре раунда можно рассматривать в едином ключе. Это был отрезок, когда боксеры действовали на равных. Усик чаще бил, но в блок. Гассиев отвечал редкими мощными ударами. Суммарный эффект был сопоставим. Причем Мурат много атаковал по корпусу Александра – лучшее оружие, чтобы замедлить соперника. Но оно не сработало. В конце четвертого раунда Гассиев правым крюком нашел подбородок Усика. Украинец спасся в клинче. Но это было последнее удачное действие россиянина за бой.
Пятый и шестой раунды получились переломными. Они определили дальнейший ход встречи. Усик после пропущенного удара сделал корректировку, и выпады Мурата стали приходить ему в бедра. Россиянин перестал успевать за соперником, хотя в какой-то момент могло показаться, что он целенаправленно «отстреливает» ноги Александра, чтобы погасить его скорость. Этот этап завершился фразой Гассиева в углу: «Не могу к нему подстроиться». Многое стало понятно.
С седьмого раунда Усик резко увеличил темп и в дальнейшем бой проходил в «одну калитку». За заключительные шесть раундов у Мурата не получилось вообще ничего. Обреченность и никаких намеков даже на «лаки-панч». Очень умело Александр уходил по направлению удара, и если даже Гассиев его доставал, уже без «динамита» в перчатке.
Поразила полная беспомощность тренера россиянина Абеля Санчеса. Единственное до чего додумался американский специалист – это «сделай что-нибудь, а я тебе скорректирую». И традиционная моральная накачка. Проблема в том, что Мурат совсем не понимал, как на «КамАЗе» на гоночной трассе можно угнаться за болидом «Формулы-1». И в его углу не оказалось хорошего советчика.
Мурат мог отступать, чтобы не пропускать удары. Он мог пойти в размен, он мог зашагивать за левую сторону, чтобы иметь преимущество перед левшой, но он просто оставался на месте. Он не сделал ничего, а конкретных советов к действию Санчес ему не дал.
В результате, заключительные три раунда превратились в форменное избиение. Усик начал выбрасывать в среднем по 100 ударов за раунд. Пусть они не были мощными, но общий тоннаж начался сказываться и Мурат практически встал. Начиная с девятого раунда Гассиев не нанес ни одного точного джеба. Даже если бы он «поймал» в этот момент Усика мощным ударом, украинец бы просто не заметил этого, настолько выдохшимся был россиянин.
И если бы поединок продлился еще три раунда, самым вероятным исходом была бы досрочная победа Усика, который визуально мог в таком темпе провести еще один полноценный бой. Александр поймал кураж и бил со всех дистанций.
Некомпетентные люди назвали бы это стилем Мохаммеда Али. Но Али большую часть боя врастал в канаты и принимал удары на блок. Усик же за весь бой пропустил только один удар от соперника. И в отличие от Али он действовал первым номером. Вся острота в поединке исходила именно от украинского боксера. Он позволял Гассиеву сделать один шаг вперед и осыпал его таким количеством ударов, что Мурат даже не успевал подумать об ответных мерах. Усик превзошел и Гассиева, и Али.
Шансов у Мурата в этом поединке было столько же, сколько у Александра Поветкина в бою с Владимиром Кличко. Ноль. Поветкин после того поражения вырос и стал сильнее. Но для этого ему пришлось найти своего тренера. О чем стоит подумать и Мурату. Если, конечно, у него в планах значится реванш.