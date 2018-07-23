«Советский спорт» разбирает победу украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии.

Для начала - немного статистики:

Удары: в цель/всего БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Усик 9/44 7/50 19/76 14/70 15/61 18/75 19/85 19/85 24/84 35/91 26/101 47/117 20,5% 14% 25% 20% 24,6% 24% 22,4% 22,4% 28,6% 38,5% 25,7% 40,2% Гассиев 3/11 6/24 10/29 8/36 6/24 11/29 9/23 7/26 10/28 10/29 4/25 7/29 27,3% 25% 34,5% 22,2% 25% 37,9% 39,1% 26,9% 35,7% 34,5% 16% 24,1% Джебы: в цель/всего БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Усик 8/37 6/40 10/49 8/46 8/39 6/34 6/47 4/45 9/45 12/39 7/51 15/47 21,6% 15% 20,4% 17,4% 20,5% 17,6% 12,8% 8,9% 20% 30,8% 13,7% 31,9% Гассиев 1/5 2/7 2/10 1/11 1/5 1/12 0/6 1/6 0/4 0/4 0,3 0/1 20% 28,6% 20% 9,1% 20% 8,3% 0% 16,7% 0% 0% 0% 0% Силовые: в цель/всего БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Усик 1/7 1/10 9/27 6/24 7/22 12/41 13/38 15/40 15/39 23/52 19/50 32/70 15,3% 10% 33,3% 25% 31,8% 29,3% 34,3% 37,5% 38,5% 44,2% 38% 45,7% Гассиев 2/6 4/17 8/19 7/25 5/19 10/17 9/17 6/20 10/24 10/25 4/22 7/28 33,3% 23,5% 42,1% 28% 26,3% 58,8% 52,8% 30% 41,7% 40% 18,2% 25%

Первое впечатление – самое сильное, а зачастую и самое правильное. После оглашения имен участников турнира большинство экспертов оценивали шансы Александра Усика на победу от 60 до 70 процентов.

Картина кардинальным образом поменялась в дни перед боем. У российских букмекеров фаворитом уже значился Мурат, но не ослепленные ура-патриотизмом западные конторы отдавали преимущество украинцу. Пусть и минимальное.

Все-таки значимость побед Гассиева над Юниером Дортикосом и особенно над Кшиштофом Влодарчиком была сильно переоценена. Польский боксер оказался просто в ужасной форме. К тому же его стиль – это хлеб для Мурата. Кубинец был более неудобным, но совершенно бесхитростным.

Поэтому о сильных качествах Гассиева и особенно о его слабостях правильно было судить только по поединку с Денисом Лебедевым. 36-летний уроженец Старого Оскола серьезно напряг молодого Мурата и был в шаге, если не от победы, то от ничьи. А ведь Усик намного лучше Лебедева, он обладает куда более отточенной техникой и куда более быстрой работой рук и ног.

Технарь всегда побеждает ударника, потому что последний в критической ситуации будет рассчитывать лишь на свой удар. Нокаутер не сможет перестроиться, не сможет изменить себя и своему стилю. Это уже проверено много раз. И именно это стало главной проблемой Гассиева.

Пожалуй, первые четыре раунда можно рассматривать в едином ключе. Это был отрезок, когда боксеры действовали на равных. Усик чаще бил, но в блок. Гассиев отвечал редкими мощными ударами. Суммарный эффект был сопоставим. Причем Мурат много атаковал по корпусу Александра – лучшее оружие, чтобы замедлить соперника. Но оно не сработало. В конце четвертого раунда Гассиев правым крюком нашел подбородок Усика. Украинец спасся в клинче. Но это было последнее удачное действие россиянина за бой.

Пятый и шестой раунды получились переломными. Они определили дальнейший ход встречи. Усик после пропущенного удара сделал корректировку, и выпады Мурата стали приходить ему в бедра. Россиянин перестал успевать за соперником, хотя в какой-то момент могло показаться, что он целенаправленно «отстреливает» ноги Александра, чтобы погасить его скорость. Этот этап завершился фразой Гассиева в углу: «Не могу к нему подстроиться». Многое стало понятно.

С седьмого раунда Усик резко увеличил темп и в дальнейшем бой проходил в «одну калитку». За заключительные шесть раундов у Мурата не получилось вообще ничего. Обреченность и никаких намеков даже на «лаки-панч». Очень умело Александр уходил по направлению удара, и если даже Гассиев его доставал, уже без «динамита» в перчатке.

Поразила полная беспомощность тренера россиянина Абеля Санчеса. Единственное до чего додумался американский специалист – это «сделай что-нибудь, а я тебе скорректирую». И традиционная моральная накачка. Проблема в том, что Мурат совсем не понимал, как на «КамАЗе» на гоночной трассе можно угнаться за болидом «Формулы-1». И в его углу не оказалось хорошего советчика.

Мурат мог отступать, чтобы не пропускать удары. Он мог пойти в размен, он мог зашагивать за левую сторону, чтобы иметь преимущество перед левшой, но он просто оставался на месте. Он не сделал ничего, а конкретных советов к действию Санчес ему не дал.

В результате, заключительные три раунда превратились в форменное избиение. Усик начал выбрасывать в среднем по 100 ударов за раунд. Пусть они не были мощными, но общий тоннаж начался сказываться и Мурат практически встал. Начиная с девятого раунда Гассиев не нанес ни одного точного джеба. Даже если бы он «поймал» в этот момент Усика мощным ударом, украинец бы просто не заметил этого, настолько выдохшимся был россиянин.

И если бы поединок продлился еще три раунда, самым вероятным исходом была бы досрочная победа Усика, который визуально мог в таком темпе провести еще один полноценный бой. Александр поймал кураж и бил со всех дистанций.

Некомпетентные люди назвали бы это стилем Мохаммеда Али. Но Али большую часть боя врастал в канаты и принимал удары на блок. Усик же за весь бой пропустил только один удар от соперника. И в отличие от Али он действовал первым номером. Вся острота в поединке исходила именно от украинского боксера. Он позволял Гассиеву сделать один шаг вперед и осыпал его таким количеством ударов, что Мурат даже не успевал подумать об ответных мерах. Усик превзошел и Гассиева, и Али.

Шансов у Мурата в этом поединке было столько же, сколько у Александра Поветкина в бою с Владимиром Кличко. Ноль. Поветкин после того поражения вырос и стал сильнее. Но для этого ему пришлось найти своего тренера. О чем стоит подумать и Мурату. Если, конечно, у него в планах значится реванш.