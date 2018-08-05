Аброр Турсунпулатов, тренер российского боксера Сергея Ковалева, рассказал о причинах поражения от колумбийца Элейдера Альвареса.

Прошло буквально тридцать минут после боя, как на телефон пришло сообщение «Звони брат, если есть вопросы». Автором сообщения оказался тренер Сергея Ковалева.

Вопросов после поражения россиянина хватало, поэтому через минуту уже начался разговор.

– Очень расстроен, – говорит Турсунпулатов. – Что ж, всегда побеждать невозможно. Сегодня мы проиграли. Ничего уже изменить нельзя.

– В каком состоянии Сергей?

– Он тоже расстроен, но уже пришел в себя. Говорит, что может быть его время уже прошло. На тренировках он, конечно, ответственно работал. И я говорил, что если Сергей не устанет, он выиграет бой. И он побеждал Альвареса.

Он несколько раз очень плотно попал по сопернику, но не смог закончить бой досрочно. У Альвареса голова оставалась «свежей».

– Почему вы дали Ковалеву установку отдохнуть после успешного четвертого раунда?

– Я Серегу хорошо знаю. Как я уже сказал, у Альвареса голова оставалась «свежей» даже после пропущенных ударов. Он нормально закончил раунд, а я знаю состояние Сергея. Он мог отдать слишком много сил. У нас была установка «атака-атака», и если соперник не пробит, «остановка». Нужно его «отпустить», вновь собрать силы и заново начать.

– Две недели назад вы сказали, что Ковалев находится чуть ли не в идеальной физической форме. У него всего пять лишних килограмм, хотя ранее в этот срок было восемь. Но вы добавили, что все можно испортить в последние дни…

– У нас все было хорошо. Когда работал с ним на «лапах», чувствовал, что удары быстрые и хлесткие. У него было хорошее состояние. Если он раньше мог сказать, что устал после второго раунда, сейчас такого не было.

Все дело в том, что он пропустил быстрый удар. Сами понимаете, что такое один удар в таком весе. Если бы он этот удар не пропустил, или пропустил бы, но потом вернулся в угол на перерыв, мы бы учти это, а со следующего раунда он бы пришел в себя. И продолжил переигрывать соперника.

– Когда Ковалев в первый раз оказался в нокдауне первая мысль была: «Вяжи, клинчуй, избегай боя, тяни время». А Сергей пошел вперед…

– Проблема в том, что после первого нокдауна Серега в себя не пришел. Он не понимал, что делает. Он не шел вперед, он что-то делал на автомате. Когда он пропустил этот удар, я ему сразу крикнул: «Сиди на месте». Было бы лучше, если бы он до счета «восемь» посидел и пришел в себя. Вместо этого он резко встал. Это очень плохо, но трудно себя контролировать, когда находишься в нокдауне. Винить его в этом неправильно. Он потерял контроль. Я надеялся, что раунд успеет закончиться.

– Какие мысли теперь у него на счет продолжения карьеры?

– Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру. У него уже здоровье не как у молодого спортсмена. Он свое дело сделал. У него было несколько поясов. Свое имя в историю он записал. Такая судьба. И соперник тоже заслужил право стать чемпионом мира. Альварес работал много лет. Если бы Сергей не пропустил один удар, все сложилось бы по-другому, и победа была бы на нашей стороне.

Сергей попадал хорошими ударами. Альварес перетерпел. Может быть, мы где-то «перебрали». И моя вина в этом поражении тоже есть. Я виню себя в этом поражении. Наверное, я неправильно своего боксера подготовил. И для меня это большой опыт, хотя никаких экспериментов мы не делали. Всю работу выполнили по плану.

Мы понимали, что Сергей может устать, поэтому планировали действовать так: минута хорошей работы, а остальное время – защита и не давать сопернику атаковать.

– После боя виделись с Дмитрием Биволом?

– Нет. Никто к нам не подходил.

– Успели посмотреть на бой Дмитрия?

– Мы готовились к своему поединку, но удалось немного его посмотреть. Неплохо. И соперник у него был хороший.

– Кто на ваш взгляд сейчас сильнейший полутяжеловес?

– Я бы подождал боя Александра Гвоздика и Адониса Стивенсона. После этого можно будет сказать что-то более определенное. На мой взгляд, Биволу немного не хватает опыта. Но сейчас бы я его поставил выше остальных. Пройдет два-три года, и он будет готов победить любого соперника.

Я бы хотел, чтобы Ковалев выиграл бой у Альвареса, а затем провел объединительный поединок с Биволом. Проиграть Дмитрию не обидно. В любом случае, победил бы российский боксер.

– И еще один вопрос. В контракте не был предусмотрен реванш с Альваресом на случай поражения?

– Нет. И думаю, что такой пункт не нужен. Сейчас мы должны думать, не о возвращении титула, а о том, будем ли продолжать карьеру. Если решим, что нужно продолжать, путь предстоит непростой – через звание обязательного претендента. Мы сейчас вернемся домой, сядем, поговорим и поймем, как нам дальше быть.