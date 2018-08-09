Имя соперника станет известно позже. Но фанаты ждут более громких боев.

Год назад Денис Лебедев стал единственным топовым крузером, отказавшимся от участия во Всемирной боксерской суперсерии. Вместо этого он провел в июле добровольную защиту своего титула по версии WBA против австралийца Марка Флэнагана. Лебедев одержал уверенную победу в бою, в котором напрочь отсутствовала интрига. Отставание соперника в классе было слишком большим, чтобы оценить форму Дениса. С тех пор больше года он на ринге не появлялся, а в феврале WBA присвоила ему статус чемпиона в отпуске и отдала кубинцу Юниеру Дортикосу пояс, который в итоге осел в руках абсолютного чемпиона Александра Усика.

Лебедев не скрывал свое желание встретиться с победителем суперсерии еще в ее начале и, спихнув с трона царя горы, мог бы на лихом коне уйти в закат, оставив наследие величайшего боксера десятилетия в этом весе. Однако на практике все гораздо сложнее и возвращение в бокс не гарантирует Денису радужных перспектив. Отсутствие имени соперника за месяц до боя, которому Лебедев по традиции тщательно готовится в Калифорнии, означает только то, что это будет боец не из когорты лучших. Организаторы обещают рейтингового соперника из топ-15, но с учетом количества версий, это может быть вполне заурядный боец. Известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях поляк Томаш Адамек отказался от поединка с Лебедевым в промежуточном весе до 97 кг. Найти более статусного соперника, готового выйти на коротком уведомлении, сейчас вряд ли удастся, но, может, это и к лучшему.

После годового перерыва уже возрастному боксеру Лебедеву сейчас нужен скорее проходной бой, по итогам которого он может оценить свое состояние и начать свой последний поход за поясами. Как и у Александра Поветкина, его карьера постепенно приближается к финалу и каждый большой бой может стать последним шансом. С другой стороны, время играет против него, потому как на рубеже пятого десятка боксер может резко сдать в любой момент. А значит уже завтра идти ва-банк может быть уже поздно. Готов ли он сейчас ставить на кон все?

Вариант первый. Очень рисковый

Бой с Александром Усиком имеет вполне осязаемые перспективы в не столь отдаленном будущем. Во-первых, как чемпион в отпуске Лебедев имеет право на встречу с полноценным обладателем пояса, коим сейчас является Усик. Во-вторых, чемпион суперсерии побил своими руками буквально всех топовых "крузеров", а потому выбор у него не столь велик. Он может уйти в тяжелый вес и подраться Тони Бельо или защищать свои пояса от обязательных претендентов, среди которых Лебедев один из самых заманчивых визави. В-третьих, как показал бой с Гассиевым, российско-украинское противостояние сейчас хорошо продается и по обе стороны границы его с удовольствием посмотрят еще раз. В то же время после критики, которая вылилась на Усика за визит в Москву, он как хозяин положения будет вправе диктовать условия и выбирать площадку. Но стоит ли Лебедеву ехать на Украину, где будут мягко говоря не рады видеть человека, который ассоциируется с российскими ВДВ.

С праздником ВДВ 💪🏻💪🏻💪🏻!!!https://www.instagram.com/dudchenko_19 Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official) 1 Авг 2018 в 8:22 PDT

Вариант второй. Умеренно рисковый

Бой Лебедева с Муратом Гассиевым хоть и закончился сенсационной победой молодого осетина не поставил точки в их противостоянии, скорее многоточие. Мнения судей разделились, многие специалисты признали поединок очень близким и сложным для судейства, а Лебедев даже посчитал, что был чуть ближе к победе. Гассиеву после безоговорочного поражения в финале от украинца немедленный реванш точно не светит, а потому более уверенная победа над Лебедевым стала бы неплохим вариантом продолжения карьеры. Да и желающих увидеть этот забойный реванш в России будет достаточно.

Вариант третий. Безрисковый

Впрочем, Денис совсем не обязан выбирать для себя самые сложные вызовы. Он на протяжении шести лет владел различными чемпионскими поясами и в свое время всем все уже доказал. Турнир в Челябинске может стать началом последней главы его карьеры, которую он будет писать вместе с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. "Русская Медная Копания" и ее глава Игорь Алтушкин в последнее время становятся серьезным игроком на рынке единоборств, причем это касается и бокса и ММА, а значит способны как удовлетворить финансовые запросы одного из самых известных российских боксеров, так и провести вокруг него пару крупных турниров.

Для этого совсем не обязательно тащить в Россию всеми силами молодых и голодных топов, достаточно устроить несколько громких поединков с ветеранами. Приглашение Томаша Адамека стало лишь первой пробой. Можно попытаться организовать пусть и запоздалый, но вполне интересный реванш с Марко Хуком, пригласить готового всегда ехать в Россию Кшиштофа Влодарчика или его тезку и соотечественника Гловацкого. Этот вариант развития карьеры фанатам понравится гораздо меньше предыдущих, но ветерана за желание драться с такими же ветеранами никто из здравых людей не осудит.