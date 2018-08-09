V4x3 l 1453946614072

Имя соперника станет известно позже. Но фанаты ждут более громких боев.

Год назад Денис Лебедев стал единственным топовым крузером, отказавшимся от участия во Всемирной боксерской суперсерии. Вместо этого он провел в июле добровольную защиту своего титула по версии WBA против австралийца Марка Флэнагана. Лебедев одержал уверенную победу в бою, в котором напрочь отсутствовала интрига. Отставание соперника в классе было слишком большим, чтобы оценить форму Дениса. С тех пор больше года он на ринге не появлялся, а в феврале WBA присвоила ему статус чемпиона в отпуске и отдала кубинцу Юниеру Дортикосу пояс, который в итоге осел в руках абсолютного чемпиона Александра Усика.

Лебедев не скрывал свое желание встретиться с победителем суперсерии еще в ее начале и, спихнув с трона царя горы, мог бы на лихом коне уйти в закат, оставив наследие величайшего боксера десятилетия в этом весе. Однако на практике все гораздо сложнее и возвращение в бокс не гарантирует Денису радужных перспектив. Отсутствие имени соперника за месяц до боя, которому Лебедев по традиции тщательно готовится в Калифорнии, означает только то, что это будет боец не из когорты лучших. Организаторы обещают рейтингового соперника из топ-15, но с учетом количества версий, это может быть вполне заурядный боец. Известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях поляк Томаш Адамек отказался от поединка с Лебедевым в промежуточном весе до 97 кг. Найти более статусного соперника, готового выйти на коротком уведомлении, сейчас вряд ли удастся, но, может, это и к лучшему.

После годового перерыва уже возрастному боксеру Лебедеву сейчас нужен скорее проходной бой, по итогам которого он может оценить свое состояние и начать свой последний поход за поясами. Как и у Александра Поветкина, его карьера постепенно приближается к финалу и каждый большой бой может стать последним шансом. С другой стороны, время играет против него, потому как на рубеже пятого десятка боксер может резко сдать в любой момент. А значит уже завтра идти ва-банк может быть уже поздно. Готов ли он сейчас ставить на кон все?

Вариант первый. Очень рисковый

Бой с Александром Усиком имеет вполне осязаемые перспективы в не столь отдаленном будущем. Во-первых, как чемпион в отпуске Лебедев имеет право на встречу с полноценным обладателем пояса, коим сейчас является Усик. Во-вторых, чемпион суперсерии побил своими руками буквально всех топовых "крузеров", а потому выбор у него не столь велик. Он может уйти в тяжелый вес и подраться Тони Бельо или защищать свои пояса от обязательных претендентов, среди которых Лебедев один из самых заманчивых визави. В-третьих, как показал бой с Гассиевым, российско-украинское противостояние сейчас хорошо продается и по обе стороны границы его с удовольствием посмотрят еще раз. В то же время после критики, которая вылилась на Усика за визит в Москву, он как хозяин положения будет вправе диктовать условия и выбирать площадку. Но стоит ли Лебедеву ехать на Украину, где будут мягко говоря не рады видеть человека, который ассоциируется с российскими ВДВ.

 

С праздником ВДВ 💪🏻💪🏻💪🏻!!!https://www.instagram.com/dudchenko_19

Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)

Вариант второй. Умеренно рисковый

Бой Лебедева с Муратом Гассиевым хоть и закончился сенсационной победой молодого осетина не поставил точки в их противостоянии, скорее многоточие. Мнения судей разделились, многие специалисты признали поединок очень близким и сложным для судейства, а Лебедев даже посчитал, что был чуть ближе к победе. Гассиеву после безоговорочного поражения в финале от украинца немедленный реванш точно не светит, а потому более уверенная победа над Лебедевым стала бы неплохим вариантом продолжения карьеры. Да и желающих увидеть этот забойный реванш в России будет достаточно.

Вариант третий. Безрисковый

Впрочем, Денис совсем не обязан выбирать для себя самые сложные вызовы. Он на протяжении шести лет владел различными чемпионскими поясами и в свое время всем все уже доказал. Турнир в Челябинске может стать началом последней главы его карьеры, которую он будет писать вместе с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. "Русская Медная Копания" и ее глава Игорь Алтушкин в последнее время становятся серьезным игроком на рынке единоборств, причем это касается и бокса и ММА, а значит способны как удовлетворить финансовые запросы одного из самых известных российских боксеров, так и провести вокруг него пару крупных турниров.

Для этого совсем не обязательно тащить в Россию всеми силами молодых и голодных топов, достаточно устроить несколько громких поединков с ветеранами. Приглашение Томаша Адамека стало лишь первой пробой. Можно попытаться организовать пусть и запоздалый, но вполне интересный реванш с Марко Хуком, пригласить готового всегда ехать в Россию Кшиштофа Влодарчика или его тезку и соотечественника Гловацкого. Этот вариант развития карьеры фанатам понравится гораздо меньше предыдущих, но ветерана за желание драться с такими же ветеранами никто из здравых людей не осудит.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.