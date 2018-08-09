- Я давно уже хотел перейти в профессионалы. Ездил в Америку, там проводил тренировочный сбор. Сравнил те предложение, которые у меня были, в итоге остановился на Российской медной компании - РМК промоушн. Спасибо им за доверие, думаю, оправдаю возложенные на меня надежды. Сейчас у меня осталась последняя неделя спаррингов, потом будет неделя сброс нагрузок. Надеюсь дебютировать 19 августа, пока все идет по плану.



- Какое настроение в преддверии дебюта?

- Пока еще не волнуюсь, думаю, волнение появится в последнюю неделю. Пока идут объемы, спарринги три раза в неделю. После спаррингов начну больше думать о бое, о дебюте, о сопернике, буду настраиваться. Думаю, подойду в самой лучшей психологической форме.

- Вам все равно с кем боксировать?

- Да, все равно. Думаю, непреодолимых препятствий нет. Мои промоутеры знают, что делают, я полностью им доверяю. Мое дело тренироваться и выходить в ринг.

- Кто вас тренирует?

- Меня тренирует Николай Юрьевич Попов. Я всем доволен. Это моя первая подготовка у него, я всем доволен. Первое время буду базироваться в Екатеринбурге, пока не выйду на более большие бои. Потом мне все-таки хотелось бы боксировать в Америке, там мне, думаю, Вадим Корнилов поможет. Пока хочу сказать спасибо за те условия, которые я здесь имею.

- В Америке понравилось готовится?

- Да, я уже два раза был. В принципе там ничем не лучше. Здесь даже условия подготовки лучше. Могут быть только проблемы со спарринг-партнерами - там этого в разы больше. А в плане специалистов, оборудования и условий - там такого нет. Там единственный плюс это спарринг-партнеры, там можно поработать с кем угодно от самых низов до самых именитых бойцов.

- Чувствуете, что прибавили?

- Пока еще нет. Я в принципе в оптимальной форме. Несмотря на долгий перерыв. Я прошел хороший сбор в среднегорье со сборной страны, спасибо за доверие и подготовку - они в курсе были, что я готовлюсь к дебютному бою. В дальнейшем, думаю, какую-то часть подготовки буду проводить в национальной команде - думаю, мне пойдут навстречу. Это будет полезный опыт для всех - для спортсменов сборной и для меня.

- Сколько боев планируете провести в этом году?

- Как будет здоровье. Я готов тренироваться, дай бог, без травм. Сколько получится - всем буду рад. Здесь много шоу, поэтому я не думаю, что столкнусь с проблемой организации боев. Поэтому все зависит от меня, от моего здоровья, от настроя, физической формы, от моей мотивацией.

- Мотивация огромная?

- Огромная! Новая цель. В любительском боксе я сделал то, что хотел. Поэтому новая цель и новая мотивация. Теперь хочу стать чемпионом мира. Цель одна - грандиозная. Начинать буду в тяжелом весе, дальше будет видно. В планах тяжелый вес, просто сейчас нужно сильно работать над физикой, вес пока маленький. Начну в супертяжах, а там все будет зависеть от физической формы.

- Сколько сейчас весите?

- Вешу 98-99 кг после тренировок.

- Планируете набирать?

- Буду отталкиваться от того, какой вес будет. Пока каких-то грандиозных планов не строю. Буду заходить в рейтинги, будут более серьезные соперники - уже буду выбирать, в каком весе. Если зайду в рейтинги в тяжелом весе, то останусь. Если будет стоять задача в первом тяжелом весе - думаю, в этом тоже проблем не будет.

- Из действующих боксеров-профессионалов с кем бы хотелось встретиться в ринге?

- На самом деле пока рано об этом думать. Со всеми хотелось бы встретиться, но всему свое время.