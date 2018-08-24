В этом году над любительским боксом нависла реальная угроза исключения из олимпийской программы. Руководство международной федерации возглавляемое подозреваемым в связях с криминалом бизнесменом предпринимает хаотические попытки спастись, такие как смешанные поединки.

«Денег нет, но вы держитесь»

В ноябре 2018 года в Токио пройдет отчетно-выборный конгресс AIBA (Международной любительской боксерской ассоциации), который предопределит судьбу этого вида спорта в олимпийской программе. Судейские скандалы в Рио, коррупция и фактическое банкротство федерации привело к тому, что с февраля этого года МОК грозит федерации исключить один из шести старейших олимпийских видов спорта из программы Игр в Токио-2020. В свое время также на грани пропасти балансировала борьба, но благодаря своевременному объединению всех здравых сил, смене руководства и изменению правил сумела избежать позора. У бокса пока свет в конце тоннеля лишь виднеется.

Если коротко перечислить все претензии МОК, то они сводятся к коррупции и как следствие предвзятому судейству, неэффективной антидопинговой политике, отсутствию гендерного равенства (в олимпийской программе мужчины соревнуются в 10 весовых категориях, а женщины всего в трех) и внятной программы развития. Проблемы у AIBA начались еще во время Олимпиады в Рио, когда был принят целый ряд спорных судейских решений, где вишенкой на торте стало вручение золотой медали россиянину Евгению Тищенко, который по мнению большинства независимых экспертов свой бой казахстанцу Василию Левиту проиграл. Другие россияне, наоборот, были признаны проигравшими в боях, где многие их сочли победителями. В ходе расследования 36 судей были отстранены, но МОК до сих пор продолжает собственное расследование.

Год назад многолетний глава AIBA и член МОК, тайванец Чин-Коу Ву подал в отставку после того, как федерация оказалась на грани банкротства. Временным президентом с февраля этого года стал узбек Гафур Рахимов. Долги федерации перевалили за 10 миллионов долларов, но входе недавнего визита в Азию он заключил спонсорский контракт с азербайджанской строительной компанией, которая согласилась погасить этот долг и дать еще три миллиона сверху. Но при этом до января 2021 года федерация не сможет осуществлять никакие оплаты наличными.

Президент нон-грата

Однако решение финансовых проблем не спасает бокс автоматически. По рассмотрению МОК очередного отчета AIBA, Томас Бах заметил, что «удовлетворен первыми шагами, но до полного восстановления доверия нужно пройти долгий путь». Как раз доверия к нынешнему руководству МОК и мирового сообщества не хватает. Рахимов, живущий за пределами родины с 2010 года после обвинений в организованной преступности, только недавно был отозван из розыска в Узбекистане, однако в США он по-прежнему находится под санкциями, причем по скандальном делу Магнитского. Сложно представить, что в ноябре выберут частично невъездного президента.

Для решения судейских проблем федерация предлагает назначать судей непосредственно перед началом боя с помощью независимой компьютерной системы и учитывать оценки пятерых боковых рефери вместо трех и усилить работу по повышению квалификации судей. Однако и эта мера не выглядит действенной на сто процентов. Во-первых, с таким случайным выбором за столом может оказаться судья, косвенно заинтересованный в продвижении боксера своей страны и тем самым не дать победу его опасному потенциальному противнику. Во-вторых, если исключить такие заинтересованные стороны, то среди судей повысится и так большой процент представителей не боксерских стран, имеющих весьма смутное и своеобразное представление о судействе.

Можно в принципе и пойти дальше и полностью доверить подсчет ударов компьютерной системе. В конце концов, когда мы смотрим бои профессионалов или поединки в ММА, то уже после каждого раунда можем видеть на экране статистику выброшенных и точных ударов, а именно количество, а не качество является определяющим в любительском боксе. Например, в олимпийском тхэквондо баллы уже давно выставляются полностью электронной системой.

Но самое главное, что никакие косметические изменения не сделают любительский бокс более зрелищным. Скоротечные поединки в огромных негнущихся перчатках, с минимумом нокаутов и ярких атак уже давно проигрывают профессиональным турнирам. Оттого в последние годы отток талантов из любителей только усиливается, а попытка разрешить профессионалам выступить в Рио ни к чему не привела. Несколько боксеров средней руки все же заявились на этот турнир, но оказались неготовыми к «аматорскому» формату и быстро выбыли из борьбы. Боксер с именем и статусом не будет рисковать исключением из всех рейтингов и финансовыми потерями ради такой сомнительной «лотереи».

Смешанное помешательство

Но тут гении AIBA нашли другой выход для спасения. Охваченный помешательством смешивания всех и всего МОК (только за последнее десятилетие более дюжины видов спорта ввели в программу смешанные дисциплины для мужчин и женщин, большинство из которых, на мой взгляд, не имеют ни зрелищности, ни смысла), продавливает формат смешанных состязаний и в боксе, а рулевой тонущего корабля Рахимов готов ухватиться даже за такой абсурд, как за спасительную палочку. По этому поводу в сентябре в Софии пройдет форум, посвященный гендерному равенству, который глава женской комиссии AIBA Эмилия Груева уже назвала «фантастической инициативой».

Можно предположить, что там будет обсуждаться предложение по сокращению олимпийских весовых категорий до восьми у мужчин и увеличению до пяти у женщин. К чему привела такая инициатива в борьбе можно было наблюдать в Рио, где у мужчин заруба начиналсь с первого круга, а размазывание сильных спортсменок по весам привело к уничтожению конкуренции. Ярким примером этого стала серебряная медаль в составе команды Казахстана пионера российской борьбы Гюзели Манюровой, которая буквально за год до Игр вернулась с заслуженного покоя. У женщин в трех весовых категориях и так не самая высокая конкуренция, а что будет, когда их станет пять или шесть, можно только представить.

Еще одной «гениальной» идеей, которую презентуют уже на конгрессе в ноябре, а воплотят в жизнь в следующем году станет состязание смешанных пар. Регламент пока разрабатывается, но скорее всего мужчины и женщины будут проводить раунды по очереди, а набранные очки идти в общий командный зачет. Однако если включить фантазию и довести дело до абсурда, то можно устроить бой два на два одновременно, как в профессиональном рестлинге, а девушкам для полного равенства вручить по кувалде. Если такие гениальные инициативы не спасут олимпийский бокс, Игры не много потеряют, однако сама школа с вековыми традициями получит сильный удар. Молодым парням придется теперь без положенной обкатки сразу идти на профессиональный ринг или переходить в набирающие ход ММА.