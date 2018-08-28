22 сентября в Лондоне пройдет один из самых ожидаемых и интригующих боксерских поединков этого года между двумя олимпийскими чемпионами Александром Поветкиным и Энтони Джошуа. Британец – явный фаворит, но и у Александра есть свои козыри.

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (super), IBF и WBO Энтони Джошуа считается явным фаворитом противостояния. Букмекеры принимают ставки на его победу в бою с Александром Поветкиным из расчета 1 к 9. Для поединков такого статуса это очень значимый перевес. Даже в бою пятилетней давности с Владимиром Кличко Александр не был столь явным андердогом. Однако его шансы значительно отличаются от нуля, потому что и Джошуа – не Кличко, и Поветкин с тех пор стал только сильнее.

Лаки-панч

Фактор одного удара в тяжелом весе нередко играл решающую роль. Достаточно вспомнить феноменальный камбек 45-летнего Джорджа Формана в 1994 году, когда он обрушил все ставки, нокаутировав в десятом раунде Майкла Мурера своей коронной двойкой. Хасим Рахман в 2001 уже считался пробитым боксером (кстати, россиянином Олегом Маскаевым) и даже не рассматривался в качестве достойной оппозиции для доминирующего чемпиона тех лет Леннокса Льюиса. Британец проводил добровольную защиту, не утруждая себя чрезмерной подготовкой. Тем не менее в пятом раунде правый кросс американца встретился с челюстью чемпиона, после чего он рухнул и не смог подняться на счет 10. Бой получил номинацию «Апсет года» по многим версиям, а известный американский комментатор Ларри Мерчант назвал его «Разрушением в джунглях» по аналогии с «Грохотом в джунглях» между Мохаммедом Али и Форманом.

Так и в предстоящем поединке сила разового удара – единственный из очевидных параметров, где Поветкин превосходит Джошуа или как минимум ему не уступает. При этом Александр выиграл досрочно шесть из восьми поединков в последние годы и умело наказывал соперников как в начале дистанции, так и в конце. Мариуш Вах и Карлос Такам были нокаутированы именно в завершающей стадии боя.

Последний шанс

Карьера Поветкина, находящегося на пороге своего 40-летия, сейчас находится примерно в той стадии, что и жизненный путь Джорджа Формана в момент его возвращения в 1989. Несмотря на внушительные успехи в профессиональном боксе, Александр никогда не был явным и общепризнанным номером один. Большая часть его карьеры проходила в эпоху господства братьев Кличко, а сейчас такой же доминирующей силой в тяжах становится Джошуа.

У Александра это точно последний шанс изменить историю. В случае поражения, он вряд ли сможет снова завоевать статус официального претендента, а тот же Джошуа с большим интересом встретится с Деонтеем Уайлдером, нежели даст россиянину реванш. У Поветкина это точно последний шанс, а потому он будет заряжен на этот бой как никогда и сделает все, чтобы им воспользоваться.

Работа над ошибками

Многие в канун предстоящего боя проводят параллели между Джошуа и Кличко. Оба высокие, длиннорукие и весьма неудобные для Поветкина. Кличко не оставил россиянину ни единого шанса в в Москве, выиграв как минимум 11 из 12 раундов. Джошуа разбил Кличко в жестком поединке, а значит по идее должен быть еще сильнее. Однако к моменту их встречи украинец уже растерял былую скорость и разменял пятый десяток, и это было заметно еще в предыдущем бою с Тайсоном Фьюри. В то же время Кличко сумел несколько раз потрясти своего более молодого оппонента и показал, что дыр в его защите не меньше, чем в швейцарском сыре. И если уж Кличко-ветеран доставил британцу серьезные проблемы, то сравнивать его с пиковой версией украинца и вовсе нелепо.

Блиц-криг

Для победы в предстоящем бою Поветкину нужно удивить не только Джошуа, но и свою команду и навязать блиц-криг с первых раундов. Именно жесткая заруба с акцентом на первые четыре раунда оставляет ему наилучшие шансы. Джошуа, конечно, будет готов у разовым атакам Поветкина и будет знать, когда он начнет его выцеливать. Чем ближе конец боя, тем сложнее будет Александру, а с годами функциональная подготовка и работа ног у него не стала лучше, чем у молодого визави. Потому Поветкину нужно работать первым номером, давить постоянными сериями и идти ва-банк с самого начала. Тактика блиц-крига в Великую отечественную войну не принесла успеха ее авторам, но у Поветкина есть шанс изменить свою личную историю, благо знаменитый русский характер будет в этот раз на его стороне.