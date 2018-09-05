Российский боксер Денис Лебедев рассказал, почему его соперником в Челябинске стал малоизвестный турок Хизни Алтункая, каким он видит свое возвращение, насколько процентов он готов и о трагичных моментах своей жизни.

«Алтункая слабый? Это неуместный вопрос»

Пресс-конференция в челябинском Дворце спорта «Трактор» по законам жанра была отложена на полчаса. На ней были пять участников боксерского вечера и только один боец главного события. Именно Дениса Лебедева ждали около 20 журналистов и встретили его приход внушительными овациями. Турецкий соперник в зале даже не появился. Не было его и на плакатах на улицах города. Кто же такой этот мистер Х, для которого главной сенсацией карьеры стал сам факт попадания в один ринг с Лебедевым? С этой темы спецкор «Советского спорта» и задал тон беседы журналистов с Денисом.

– Денис, вы топовый боксер и должны драться с лучшими. Как получилось, что вашим соперником стал такой посредственный боец как Алтункая? Ваш менеджмент согласовывал с вами это решение и рассматривались ли более достойные кандидаты?

– Безусловно это решение согласовывалось. У нас только такой подход. Во-вторых, с чего вы взяли, что это посредственный боксер? Он из «пятнашки» лучших и занимает там не 14-е место. Вам журналистам нечего делать, поэтому вы любите задавать острые вопросы. Я вам остро и отвечу. Легко сидеть на стульчике и говорить посредственный, не то пальто и так далее. У нас вес под 100 кг. В любой момент может все закончиться. Кроме того мы многим предлагали бои. Но кто-то отказался, кому-то не подошло время, кто-то только провел бои. У всех были разные причины, а этот человек согласился осознанно, поэтому именно с ним мы и будем драться.

– До этого вы знали боксера Алтункаю?

– Нет.

– С чем для вас был связан столь длительный перерыв в карьере?

– Когда была жеребьевка на Всемирную боксерскую суперсерию, моей маме оставалось жить три недели. Я не смог принять участие в этом мероприятии, о чем говорил много раз. Подготовку к своему бою с австралийцем Флэнаганом я проводил не лучшим образом, потому что мама почувствовала себя плохо, но с ее благословения я решил выйти на бой, четко его отработал и последние дни ее жизни я провел рядом с ее кроватью в моем доме. Сейчас прошло время и все немножко успокоилось. Я опять готов вернуться в строй и показать, на что я еще способен. Я уже сбросил порядка 12 кг. Завтра планирую показать на весах 95-96 кг. Чувствую себя превосходно. Некоторые вещи уже устаканились. Детей я определил в школу. Я многодетный отец, забочусь о пяти детях: двое приемных, трое своих. Мне есть чем заниматься помимо бокса, поэтому это помогло мне немного отвлечься от смерти мамы. Также у меня четыре собаки, вокруг дома растет трава, которую нужно косить.

Я являюсь депутатом единой России в городе Чехове, где я живу. Мне нужно выполнять обязательства, данные людям. Все это вместе заставило меня переключиться. Сейчас я расставил везде приоритеты, что для меня важнее и решил вернуться. Я всегда говорю людям правду, за что и страдаю. Да, турок – не самый сильный боец, но он и не самый слабый. Все кто занимаются спортом, они знают, что такое бой для возвращения. Но у этого человека есть шанс заявить о себе. Именно поэтому он разозлится. Сильный или слабый – это неуместный вопрос.

«Приятно вновь чувствовать себя быстрым и подвижным»

– А какой бой в вашей карьере был самым сложным?

– Наверное, с Гильермо Джонсом, когда я расстрелял все патроны. В первом раунде у меня было сильное рассечение под правым глазом. В третьем раунде у меня было второе рассечение, в седьмом – третье, а в десятом – четвертое. Когда у меня произошло первое рассечение, я принял для себя неправильное решение. Я не слушал ни находящегося в углу Костю, никого. Хотел закончить бой досрочно, чтобы меня не сняли из-за невозможности продолжать бой. Сейчас я понимаю, что это было ошибочное решение, но тогда я думал именно так. Когда за шесть раундов я расстрелял все патроны, и не смог ничего сделать, дальше приходилось просто двигаться и выживать.

– Насколько хорошо себя ощущаете за пару дней до боя, и какое впечатление произвел на вас Челябинск?

– Меня здесь очень приятно встретили, разместили. В гостинице была приготовлена еда для спортсменов. Все тушеное пареное, как мы любим. Чувствую себя хорошо, прошел полноценный сбор, подобрали ОФП, провели достаточно спаррингов. Все по плану. Приятно вновь чувствовать себя быстрым и подвижным, как и два месяца назад. Если сравнивать с последними боями, то в этот раз мне даже легче далась сгонка веса, в которой мне помогал доктор. Я проходил подготовку по сложившейся традиции в Лос-Анжелесе. Раньше к боям меня готовил Фредди Роуч, а сейчас к этому бою полную подготовку провел Марвин Самодио, который приехал со мной сюда. Марвин полностью занимался со мной весь сбор, а Фредди в этот раз не участвовал. У него своя работа и свои дела. Физподготовку контролировал мой тренер Джастин Форчун, тренер по физподготовке легендарного Мэнни Пакьяо. Я готов где-то на 75 процентов.

«Выбран соперник, чтобы подарить праздник стране»

Сомнения в неконкурентоспособности соперника не оставили равнодушным менеджера Лебедева Вадима Корнилова, который обратился спецкору «Советского спорта».

– Вы сами знаете этого боксера?

– Узнал только недавно.

– Так не задавайте таких вопросов Денису. Это у вас работа знать всех боксеров. Денис не должен отвечать на этот вопрос. Во-вторых, не знаю, откуда вы взяли этот вопрос. Рассуждать на эту тему — это не вопрос профессионализма журналиста.

– Почему? Этот боксер провел всего два боя с известными соперниками и оба с треском проиграл, а в рейтинге Boxrec его нет даже в первой сотне.

– Рейтинг Boxrec никак не влияет на выбор соперника.



– Но тем не менее это достаточно объективная система оценки его уровня.

– Я говорю о том, что вы не тому человеку задаете вопросы. У Дениса был перерыв в год, было восстановлени, и в такой ситуации уместно поддерживать своего спортсмена, а не задавать такие вопросы.



– А разве это вопрос с негативной окраской. Это просто обычный интерес?

– На этот бой выбран тот соперник, который нужен, чтобы он вернулся. Хочется подарить праздник челябинцам и стране. У Дениса был тяжелый период. В июне он принял решение завершить карьеру и был готов объявить об этом со дня на день. Решение свое он поменял. Это не самый легкий соперник. Есть варианты полегче. Многие боксеры их и выбирают. Конечно, ожидания от того, что Денис в один период встречался с самыми лучшими есть. Мы бы все хотели, чтобы Денис каждый раз проводил бои как с Гильермо Джонсом, но, к сожалению, есть определенная тактика к каждому бою и стратегия к возвращению в целом. Думаю, что если следующий бой будет с Александром Усиком, то все журналисты будут позитивно об этом отзываться.



– А насколько бой с Усиком реален в обозримом будущем?

– Это эксклюзивная новость. В резолюции разосланной в ходе первой Суперсерии было написано, что Денис Лебедев переходит в статус суперчемпиона в отпуске по той причине, что титул чемпиона WBA должен был стоять на кону Суперсерии. Так как Денис не участвовал в Суперсерии, он согласился на это. При этом абсолютный чемпион обязан встретиться с Денисом Лебедевым, чтобы подтвердить статус Суперчемпиона WBA. Усик выиграл турнир. В последний месяц его команда говорит о планах встретиться с одним боксером (речь о Тони Белью, – прим.ред.) или желании перейти в тяжелый вес. Однако до вечера 4 октября у нас идут переговоры, и если мы не сумеем договориться, то переговоры перейдут в торги, где каждая сторона может выставить свое предложение.

– В какой срок должен состояться этот бой?

– Он ограничен, но для переговоров еще есть время. Денис сейчас проводит бой, Усик еще не проводил бой, поэтому пока не возможно сказать, сможет ли этот бой состояться.