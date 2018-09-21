В субботу в Лондоне состоится бой между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным за пояса WBA, IBF и WBO в тяжелом весе.

«Советский спорт» изучает все варианты развития событий в поединке.

Победа Джошуа нокаутом

На данном этапе карьеры лишь один бой британского боксера прошел всю дистанцию. И это был крайний поединок Джошуа – объединительный бой против Джозефа Паркера. Новозеландский боксер провел 12 раундов очень пассивно, а Энтони не особо стремился рисковать комбинационными атаками, в основном работая только левой рукой. Хотя это имело смысл, если бы у британца была цель – продолжить серию досрочных побед. Но она прервалась на цифре 20.

Нельзя сказать, что Энтони в предыдущих боях разминался только на «мешках». До Паркера у него тоже были непростые соперники. Например, Диллиан Уайт летом победил Паркера, хотя сам уступил Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Также Энтони пробил и нанес первые поражения Доминику Бризилу и Чарльзу Мартину.

Но Поветкина потрясти очень сложно. Дэвид Прайс отправил россиянина в нокдаун не из-за своего удара, а из-за того, что Александр плохо сработал на ногах. Владимир Кличко отправил в нокдаун Поветкина четыре раза, но тогда российский боксер был плохо готов из-за тренерского сумбура в своем штабе. И с тех пор он сильно прибавил.

Маловероятно, что Джошуа захочет нокаутировать Поветкина. Учитывая огромную разницу в росте и длине рук, ему удобнее действовать с дистанции, а сближаясь он сам рискует нарваться на сильный удар.

Вероятность: 10%

Победа Джошуа решением судей

Самый вероятный исход встречи. Статус Джошуа как явного фаворита принимают все, даже в команде российского боксера. Он находится в расцвете сил, а Поветкин уже на спаде. Поскольку в последних боях Джошуа предпочитал соперников аккуратно обыграть, скорее всего, такой же план у него будет и на Александра.

Но главным преимуществом британца будут родные стены. На «Уэмбли» он одержал победу над Владимиром Кличко, и будет боксировать сейчас. Симпатии судей будут на его стороне как хозяина и чемпиона. Да и «беспристрастность» судей по отношению к гостям Великобритании уже стала притчей. Но если подготовка Джошуа прошла на должном уровне, а он сам будет мотивирован, чужая помощь ему не потребуется.

Вероятность: 60%

Победа Поветкина решением судей

Крайне маловероятный исход боя. Для того, чтобы победить судейским решением Поветкину нужно будет «шатать» соперника чуть ли не в каждом раунде. И по-хорошему нужно иметь в запасе хотя бы пару нокдаунов, чтобы лишить судей простора для фантазии.

Одного падения Андре Уорда не хватило Сергею Ковалеву в их первой встрече, а активность Геннадия Головкина в поединке с Саулем Альваресом годичной давности оценили только на ничью. То, правда, было в США, но в Англии Поветкину тоже никто скидок не сделает. К тому же у Головкина был британский вояж, когда он в Гринвиче боксировал с Келлом Бруком. Казахстанский боксер к своему счастью добил соперника в пятом раунде, но на двух карточках была ничья, а на третьей лидировал британец, что не иначе как произволом назвать нельзя.

Скандальная победа Джошуа по итогам боя более вероятна, чем любая победа «Русского витязя» по очкам.

Вероятность: 8%

Победа Поветкина нокаутом

Главный шанс россиянина в сильном ударе. Александр должен понимать, что никто кроме него самого и его команды не заинтересован его в победе над Джошуа. Поэтому рассчитывать на помощь рефери, объективность судей или что-то еще – последнее дело. Результата нужно добиваться только своими усилиями. И благо у Поветкина есть нокаутирующий удар, а у Джошуа не самая крепкая челюсть.

Да, на профессиональном ринге уронить британца удалось только Владимиру Кличко, но в любителях Джошуа падал от Диллиана Уайта, Михая Нистора и Магомедрасула Меджидова. У Александра удар куда мощнее. И шанс обязательно предоставится. Только бы им воспользоваться.

Вероятность: 20%

Ничья

Такой исход столь же вероятен, как и отмена боя – практически из области фантастики. Можно не сомневаться, что все близкие раунды уйдут в копилку действующего чемпиона, поэтому чтобы заработать ничью Александру придется попадать чаще, точнее и сильнее соперника. Тогда можно пробудить совесть судей, которые постесняются переписывать победу на британца. Зато в случае ничьи всегда можно сказать: «Чемпиона нужно побеждать с большим преимуществом». А лучшее преимущество – это только нокаут.

Вероятность: 1%