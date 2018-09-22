В Лондоне (Великобратиния) проходит большой вечер бокса. В главном поединке шоу чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа проведет бой с претендетом из России Александром Поветкиным. Предлагаем вам видеотрансляцию боя.

За свою карьеру в профессиональном боксе Поветкин провел 35 поединков, в которых одержал 34 победы и потерпел единственное поражение в бою против Владимира Кличко.

Джошуа провел 21 бой и во всех одержал победы, в том числе и над Владимиром Кличко.

Свой последний поединок россиянин провел против Дэвида Прайса в 2018 году и победил нокаутом в пятом раунде. Джошуа последний раз выходил на ринг тоже в 2018 году и одолел единогласным решением судей Джозефа Паркера.