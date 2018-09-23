- Александр начал очень активно, а Джошуа, казалось, вначале побаивался соперника.

- На таком уровне никто никого не боится. Он просто был осторожен, что совершенно нормально. Джошуа прекрасно понимал, что Поветкин обладает нокаутирующим ударом. А Саша действительно неплохо начал поединок. Но ему не хватило точности – много ударов было выброшено в воздух. Саша пытался начать нагружать соперника с первых раундов.

- То есть, команда Поветкина выбрала тактику блицкрига: попытаться в первых раундах одержать победу?

- Саша очень активно начал, но, еще раз повторю, ему не хватило точности ударов. Если б он смог создать давление в начале боя, было бы очень хорошо.

- После пятого раунда кто-то считал, что ведет в счете Поветкни, кто-то – что было равенство. Когда перелом наступил, если вообще наступил?

- Не знаю, что там было по очкам. Но хочу Сашу поздравить – он дрался очень здорово, это был один из его лучших боев. Но было заметно, что точных ударов было немного. Джошуа держал Сашу на дистанции, тот не мог подобраться ближе.

А ключевой момент был какой? Вот мы говорили, что если Джошуа позволить свободно работать передней рукой, то будут проблемы. Он высокий, хорошо держит дистанцию. Он это сделал: держал дистанцию и работал по корпусу левой рукой, а затем правой попал в голову. Причем правую он не показывал, берег ее до определенного момента. И все – Саша пропустил правый прямой.

- Если б не нокаут, Поветкин продержался бы на равных до конца боя?

- Саша был очень хорошо готов физически, набрал хороший темп, и, думаю, уверенно довел бы бой до конца. Но это тяжелый вес, один удар и все перевернулось.

- Не было ощущения, что после шестого раунда Поветкин начинает подсаживается физически, сказывается разница в возрасте?

- Оба резко начали бой, поэтому оба начали понемногу уставать. Такого не было, чтобы Саша встал. Поветкин очень хорошо выглядел физически, был готов вести бой до конца.

- Есть мнение, что все-таки разница в возрасте сказалась.

- Не думаю. На таком уровне разница в возрасте не играет большой роли. Когда человек доходит до такого уровня, он готов к бою на сто процентов. Здесь все решает умение, навыки и т.д.

- Подведем итог. Согласны, что Поветкин – некая эпоха в российском боксе?

- Конечно, 39 лет – не 19, но вы все же дождитесь, когда Саша придет в себя и сам скажет, заканчивает или нет. С точки зрения события, оно само по себе очень крутое. Россиян участвовал в бою за титул сильнейшего боксера на земле, да еще в таком знаковом месте. И это уже замечательно.