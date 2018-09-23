THE GUARDIAN

В начале боя российский боксер доставил британским болельщикам немало тревожных моментов. Но Энтони Джошуа, даже с окровавленным лицом, справился с этой ситуацией. Он не запаниковал и задал столько жару на ринге, что добился победы. Александр тоже сражался, как лев, но Джошуа проиллюстрировал справедливость самых старых и самых неукротимых законов бокса – хороший боец обычно бьет больше. Поветкина освистали в начале боя, но ему заслуженно аплодировали после. Да, Энтони выжил. Но сам поединок оказался куда более жестким и равным, чем ему хотелось бы.

TELEGRAPH

Энтони Джошуа пошел ва-банк, чтобы выдать самый зрелищный и самый важный нокаут в своей карьере. Как минимум одна российская проблема в Британии решена. После острой, опасной первой половины боя Джошуа обрушился на Поветкина с таким впечатляющим шквалом атак, что быстро снял все возможные вопросы об исходе встречи.

CBS SPORT

В этой битве двух олимпийских чемпионов 39-летний Поветкин поразил тем, как уверенно начал бой с Джошуа. Он разгонял соперника в первом раунде, проводя блестящие комбинации, и работал главным образом на то, чтобы решить исход боя одним решающим, мощным ударом. Россиянин выдал одно из самых ярких и сильных выступлений в своей профессиональной карьере. Несмотря на статус явного андердога, он, похоже, выиграл минимум половину из первых шести раундов. И лишь затем Джошуа удалось его затормозить, взяв контроль над боем в свои руки. Финиш 7-го раунда выдался сколь мощным, столь и захватывающим. Выступая на родине, перед 85 000 своих болельщиков, Энтони сумел добиться победы.

LOS ANGELES TIMES

Этой дождливой ночью, когда зрители на нижних рядах были вынуждены прикрываться от капризов погоды пластиковыми пончо, Джошуа с трудом выдерживал атаки соперника в стартовых раундах. Пропустив комбинацию Поветкина из трех ударов, он явно был ошеломлен! Кровь полилась из носа британского боксера и, очевидно, два-три раунда он потерял лишь потому, что всеми силами старался избежать убийственно левого крюка соперника. Только когда россиянин стал уставать, Джошу сумел начать оказывать на него прессинг. И окончательно добился успеха парой мощных ударов в 7-м раунде.

SKY SPORTS

Вот и все! Энтони Дшоуа на Уэмбли не разочаровал своих фанатов, устроив еще один головокружительный перфоманс в Лондоне и сохранив свои титулы. Поветкин стал причиной нескольких тревожных звонков для британца, но как бы там ни было, грозный русский теперь отправится домой с пустыми руками.

DAILY MAIL

Джошуа завел всю Британию, которая и так зла на Россию, выдав самый зрелищный и важный нокаут в своей быстро развивающейся карьере. Ядерное уничтожение Поветкина оказалось нечто большим, чем триллер, сгладивший впечатления от предыдущих двух рутинных побед Энтони. Нет, мы увидели решительно заявление Джошуа о том, что он действительно – чемпион, и это чемпионство течет в его крови.