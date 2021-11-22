Умар Кремлев: Реформируем AIBA, поднимаем популярность мирового бокса

– Почти год Вы возглавляете AIBA. Как руководитель ассоциации какие планы перед организацией Вы ставите? Что за это время уже удалось сделать? Сколько национальных федераций входит в AIBA и какая из них наиболее перспективная? Сколько спортсменов входит в AIBA?

– Этот год был очень насыщенным и плодотворным. Избрав меня на пост президента, наши национальные федерации дали мне большой кредит доверия. Я и моя команда взяли на себя большую ответственность, и думаю, что мы ее оправдали - все обещания перед нашими спортсменами и тренерами были выполнены.

Несмотря на это, у нас по-прежнему самые амбициозные цели. Мы хотим, чтобы наша ассоциация выбилась в лидеры среди всех международных федераций, чтобы стала примером для других. Чтобы мы не только выполнили все данные нам рекомендации, а в разы превзошли их. Мы уже полностью решили финансовый вопрос AIBA, закрыли все долги. Антидопинговое обеспечение у нас находится на должном уровне благодаря сотрудничеству с ITA. Расследование, возглавляемое профессором Ричардом Маклареном, поможет нам избавиться от всех проблем прошлого и начать с чистого листа. Мы проводим реформу в управлении ассоциацией при помощи независимых экспертов, финальным аккордом которой станут соответствующие изменения в Конституции, которые будут приняты 12 декабря на внеочередном конгрессе. Скоро объявим серьезные изменения в спортивной части - систему подсчета очков, рейтинги, новые турниры AIBA. Уже проводим соревнования в новых весовых категориях, что гораздо удобнее для спортсменов.

На сегодня в AIBA входят 203 национальные федерации. Наша цель - сделать так, чтобы каждая из них была активной, развивала бокс в своей стране и могла претендовать на звание самой перспективной. Развитие бокса провоцирует появление чемпионов, которые, в свою очередь, дают толчок развитию спорта и приводят к массовости - это очень важная взаимосвязь. Поэтому так необходимо делать первые шаги с развития массового спорта. Мы ввели программу финансовой поддержки национальных федераций. С ее помощью, к примеру, 18 стран и команда «Справедливый шанс» получили возможность приехать на чемпионат мира в Белград. Три страны из этого списка завоевали четыре медали. Федерации также получают не только финансовую поддержку, но и необходимую экипировку. Моя задача как руководителя мирового бокса - обеспечить все необходимые условия для того, чтобы спортсмены могли показывать свои наилучшие результаты.

К тому же медалисты чемпионатов мира теперь получают солидное вознаграждение. Общий призовой фонд турнира составляет 2,6 млн долларов, победители получают по 100 000 долларов. Я считаю, что спортсмены должны не только приносить славу своей стране, но и достойно обеспечивать свои семьи.

– Вопрос, который волнует очень многих поклонников бокса: когда МОК восстановит признание AIBA?

– Я конечно не могу говорить за МОК. Но лично могу сказать, что все те реформы, которые нам были рекомендованы Международным олимпийским комитетом, мы проводим.

Если коротко, то за последний год AIBA сосредоточила все свои усилия на улучшении в трех основных областях, которые были обозначены нами как наиболее важные: управление, финансовая прозрачность и спортивная честность. Нашей целью было решить все три проблемы и преобразовать AIBA, чтобы восстановить ее репутацию, создать культуру прозрачности и нацелиться на то, чтобы в будущем стать ведущим примером новых стандартов для других международных федераций.

Реформы управления AIBA не могли проводиться внутренними силами организации, поэтому мы назначили ведущих независимых экспертов, чтобы помочь нам выявить и искоренить любые сомнительные системы, унаследованные от предыдущей администрации. Мы попросили профессора Ульриха Хааса и его группу юридических экспертов оценить текущие правила и процессы управления AIBA, и недавно они представили полный отчет о результатах. Я с нетерпением жду возможности рассмотреть и реализовать его рекомендации по дальнейшим реформам управления.

Когда я был избран президентом, AIBA была обременена значительным финансовым долгом, накопленным в результате плохого управления и нерационального использования финансов. В первые несколько месяцев моего президентства AIBA удалось погасить эти долги и подписать крупное спонсорское соглашение с ведущей мировой организацией и известным спортивным спонсором – «Газпромом». В свою очередь, это позволило нам выполнить основную функцию AIBA как Международной ассоциации бокса – поддержать боксеров и наш любимый спорт. В частности, путем выделения финансовых грантов Федерациям, стремящимся развить бокс в своих странах.

Мы стремимся продвигать боксерские ценности во всем мире. Вот почему для нас было так важно отпраздновать нашу общую любовь к спорту в Международный день бокса 27 августа, когда более 50 национальных федераций организовали боксерские активности и массовые мероприятия у себя в странах. Я надеюсь, что в следующем году еще больше федераций присоединятся к празднованию этого дня!

Поэтому – возвращаясь к Вашему вопросу – прогнозы у меня самые оптимистичные.

– Вы длительное время были генеральным секретарем Федерации бокса России. Какое назовете главное достижение на этой должности и что не получилось?

– Я очень рад, что за четыре года работы мне удалось полностью выстроить систему работы в российском боксе с нуля. Не секрет, что я принял руководство российским боксам с существовавшими проблемами, включая долги. За короткий срок нам удалось не просто решить эти проблемы, но и применить самые передовые практики в нашей работе.

Одним из главных достижений считаю то, что в каждом из 85 российских регионов мальчишки и девчонки имеют условия для занятий боксом. Я лично посетил многие залы бокса - от исторических до только построенных, провел рабочие встречи с руководством регионов и местных федераций.

Могу сказать, что весь лучший опыт, приобретенный на посту генерального секретаря Федерации бокса России, я перенес на мировой бокс.



– По поводу Вас, Вашей семьи, Вашей фамилии пишут разное. Наверное, лучше узнать все лично от Вас?

– Мой отец остался один в 5-летнем возрасте. Из детдома его забрал человек из Таджикистана с фамилией Лутфулоев. Забрал к себе и дал свою фамилию.

Во взрослом возрасте отец решил заняться поиском своих корней. В архивах нашлись сведения о семье, тогда отец сменил фамилию на родовую.

А я взял фамилию по маминой линии – Кремлёв. То есть: Кремлёв – это не фамилия жены, как многие выдумывали вводя всех в заблуждение.

– Есть сведения, что Вы имели отношение к Серпуховской ОПГ и при помощи группировки сколотили первоначальный капитал. Что можете сказать по этому поводу?

– Я жил в Серпухове. Но всё остальное – это мифы и легенды. Потому что в тот момент мне было 8 лет. О какой ОПГ можно говорить?

Сначала, в 19 лет, я занимался бизнесом в сфере такси. Интересно, что прошли годы, я продал свою долю, а в Серпухове до сих пор работает то самое такси «Каприз». А весь капитал мной был собран за годы работы в строительном бизнесе. Поставки стройматериалов, самые разнообразные строительные работы – все это было с 2004 по 2015 годы.

– Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? Активно циркулировала информация, что вы якобы имеете две судимости, за вымогательство и нанесение побоев, так ли это?

– Лучше всех слов говорят документы: могу продемонстрировать официальную справку о несудимости, которая, надеюсь, снимет все вопросы.

– Как сами пришли в бокс и почему со временем бокс оставили?

– В 1997-м году пошел в Серпухове в зал бокса к Алексею Михайловичу Галееву. Почему бокс? Любил его с детства!

Спорт был отдушиной, но надо было на что-то жить. Приятно, когда тебе дают медаль. Но сегодня мы молодых боксеров стараемся еще стимулировать материально – вот тогда они в боксе остаются.

– ММА сейчас стало очень популярным и многие считают, что этот вид спорта смотрят больше чем бокс. Каково Ваше мнение? Поговаривают, что Вы недолюбливаете ММА. Если да, то почему? Почему бокс для Вас интереснее, чем ММА?

– Бокс для меня – главный и самый любимый вид спорта, поэтому я и возглавляю Международную Ассоциацию по боксу, а не по MMA.

– Каким образом Вы смогли привлечь так много спонсоров в российский бокс?

– Боксу не нужна реклама. Бокс очень популярен сам по себе, люди знают и любят бокс во всем мире. И для многих компаний огромная честь поддерживать наш вид спорта, ассоциироваться с ценностями бокса. Так, генеральным партнером AIBA сейчас является ПАО «Газпром», компания, известная во всем мире.

– С чего началось Ваше увлечение боксом?

– В детстве я попал в зал бокса к очень талантливому специалисту, заслуженному тренеру Алексею Михайловичу Галееву. Именно он привил мне такую любовь к нашему виду спорта.

Я не стал чемпионом мира или Европы, но до сих пор люблю тренироваться каждый день. Считаю, что руководитель должен понимать свой вид спорта изнутри, знать его нюансы и знать не понаслышке, через что проходят спортсмены.

– Какой из боксерских поединков Вас вдохновляет больше всего?

– Тот, на который спортсмены выходят с горящими глазами и желанием побеждать. Это ощущение передается зрителям, это делает наш вид спорта таким захватывающим. Я видел это желание в глазах каждого, кто приехал в Белград на чемпионат мира. Не только в финалах, но и в предварительных боях боксеры были готовы отдать все ради победы. Конкуренция растет, все больше новых стран завоевывают награды крупных турниров впервые в своей истории.

– Какие проблемы сейчас испытывает бокс?

– Бокс сегодня преображается. Это связано с новыми правилами подсчета очков, рейтингами и абсолютно новой системой соревнований. К этому необходимо подготовить не только боксеров и тренеров, но и, в первую очередь, судей. Главная задача на этом этапе для нас - это переобучение, повышение квалификации существующих специалистов и воспитание новых кадров.

Конечно, у нас впереди много задач. Я хочу, чтобы бокс развивался интенсивно в каждой из наших 203 стран. Хочу, чтобы у детей были условия для занятий нашим видом спорта не только в крупных странах, но и на самых маленьких островах. У бокса огромный потенциал, чтобы увеличить аудиторию, чтобы стать самым популярным видом спорта в мире. Мы уже идем к этому.

– Ваше отношение к женскому боксу? Кого из девушек, выступающих в боксе, Вы можете выделить?

– Мы одинаково ценим как мужской, так и женский бокс, это единый вид спорта. У нас в боксе царит равноправие, все победители чемпионатов мира среди элиты, как мужчины, так и женщины, получают по 100 000 долларов, серебряные призеры - по 50 000 долларов, а бронзовые - по 25 000 долларов. Я считаю это своей первоочередной задачей дать равные возможности всем нашим спортсменам.

Очень сильные результаты показывают европейские и азиатские спортсменки. Надеюсь, что остальные тоже скоро подтянутся и конкуренция станет еще выше.

– Ваш инстаграм. Сколько времени Вы ему уделяете? Отвечаете ли Вы в директ по важным вопросам?

– Я активно веду свой блог в инстаграме, это правда. Мне нравится делиться с аудиторией своей повседневной жизнью. Тут как раз и речь про честность и открытость, никаких секретов нет. В директ отвечаю, мне часто пишут представители бокса, национальных федераций, таким образом можно напрямую общаться и слышать представителей нашего вида спорта, развитием которого я активно занимаюсь.

– Под занавес беседы еще несколько неприятных вопросов. Очень часто обсуждалось, что Вы неоднократно использовали бюджетные средства Федерации бокса России в личных целях…

– Я никогда не использовал деньги федерации в личных целях. Это главное. Более того, если кто-то интересуется судьбой бюджетных денег, то тут вообще всё очень просто: у нас нет бюджетных денег. Я ведь шел в 2017 году в федерацию с какой программой? О том, что мы не хотим использовать бюджетные средства – мы должны привлекать средства спонсоров. Да, сегодня у нас есть и специалисты по маркетингу, по продвижению – они умеют средства привлекать. А по поводу любых расходов - есть контролирующие подразделения, которые не дадут потратить средства нецелевым образом – есть Наблюдательный совет, есть отдельный департамент. В федерациях любые расходы не могут быть единоличным решением.

– Почему в период вашего руководства Федерацией бокса России на ответственных постах были люди, далекие от бокса?

– Каждый умеет делать своё дело. По вопросам сугубо боксерской направленности – люди из бокса. По вопросам управления, маркетинга и т.д. – свои специалисты. В любой отрасли должны быть профессионалы.

– В 2017 году в борьбе на пост генерального секретаря ФБР с вами конкурировал Эдуард Хусаинов, часто обсуждалось, что ваше назначение было не совсем легитимно – мол, Хусаинову мешали, а некоторые решения принимались в последний момент.

– По большому счету, тут нечего комментировать. Было голосование, оно было абсолютно легитимным. Хотя бы по той причине легитимным, что вообще никто никогда и не думал оспаривать его итоги. Еще важный момент – это было единогласное решение. Поэтому не очень понятно, о чем тут можно дискутировать и спорить.