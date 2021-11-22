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Битва за титул чемпиона мира. Дмитрий Бивол и Умар Саламов проведут бой в Екатеринбурге

11 декабря в Екатеринбурге состоится грандиозный Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, к которому будет приковано внимание всего мира.
Битва за титул чемпиона мира. Дмитрий Бивол и Умар Саламов проведут бой в Екатеринбурге
22 ноября 2021 13:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

В главном поединке вечера на ринге КРК «Уралец» сойдутся непобежденный российский боксер, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) и претендент на титул Умар Саламов (26-1, 19 ко).

Бивол не выступал на родине с 2017 года — пять лет он развивал свою карьеру в США, где он успел одержать победы над звездами бокса Салливаном Баррерой, Айзеком Чилембой, Жаном Паскалем, Ленином Кастильо, Крейгом Ричардсом. Все они пытались оспорить статус лучшего боксера планеты, но безрезультатно.

Для Умара Саламова бой в Екатеринбурге станет главным во всей карьере на данный момент. Девять лет он шел к этому поединку, был чемпионом мира среди молодежи, чемпионом мира по версии IBO, но никогда еще не боксировал за столь значимый пояс и против такого серьезного оппонента.

Со-главный поединок вечера будет не менее интересным. Российская звезда, второй номер рейтинга WBO Магомед Курбанов встретится с экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой из Бразилии.

Победа в этой встрече играет важную роль для обоих боксеров — победитель станет первым номером Всемирной боксерской организации и выйдет на претендентский бой или на бой за титул чемпиона мира.

источник: RCC Boxing Promotions
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