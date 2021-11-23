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27 ноября определится следующий соперник Ломаченко. Где смотреть боксерский поединок Лопеса и Комбос

27 ноября в Нью-Йорке, на Madison Square Garden, американец Теофимо Лопес и австралиец Джордж Камбосос сразятся за титулы чемпиона мира по версиям WBC (Franchise), WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.
27 ноября определится следующий соперник Ломаченко. Где смотреть боксерский поединок Лопеса и Комбос
23 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Fightmag.com

Этот поединок известен своими отменами, за год он переносился пять раз. Будем надеяться, что он состоится 27 ноября и не случится ничего непредвиденного. Победитель данного поединка встретится с украинцем Василием Ломаченко, который уступил Теофиму Лопесу.

Видео можно посмотреть тут.

КТО ФАВОРИТ ПОЕДИНКА?

Вопрос очень непростой. Оба боксера обладают нокаутирующим ударом и отлично фехтуют джебом, а Комбосос любит навязать свой стиль и устроить зарубу. Оба боксера славятся своей выносливостью, но вот тут есть интересный момент. Теофим Лопес совсем недавно перенес коронавирус, а он, как мы знаем, очень сильно влияет на выносливость. Это может очень сильно повлиять на исход поединка. Джордж Камбосос несколько раз выходил на пик своей подготовки, а бой отменялся. Все мы знаем, что за пиком формы следует дисфункциональная яма. Исход боя решит физическая форма, а ее мы поймем только в процессе поединка.

Источник фото: Instagram Джорджа Камбососа

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК?

Турнир стартует 28 ноября в пять утра по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на стриминговой платфоме DAZN по платной подписке. Стоимость подписки 149 рублей в месяц.

Источник фото: Instagram Теофимо Лопеса

КТО СЛЕДУЮЩИЙ ДЛЯ ВАСИЛИЯ ЛОМАЧЕНКО?

Тут есть интересный момент, действующий чемпион Теофимо Лопес заявил, что реванш с Ломаченко ему не особо интересен, а это значит, что только победа Джорджа Камбососа гарантирует нового соперника для украинского боксера, болельщики Ломаченко будут топить за Камбососа.

Источник фото: Instagram Василия Ломаченко

КТО ПОБЕДИТ?

Эксперты и букмекеры считают фаворитом Теофима Лопеса, но ринг покажет. Остается верить и надеяться, что бой снова не сорвется. боксеры подойдут к поединку в добром здравии, Василий Ломаченко узнает имя своего нового соперника, а мы насладимся красивым боксом.

источник: «Советский спорт»
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