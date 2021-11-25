Отар Кушанашвили о бое с Джигурдой: Я делал вид, что дрался за $17 000 000

По регламенту соревнования бой должен был состоять из трех раундов по две минуты, но Джигурда побил соперника уже в первом раунде.

Отар трижды побывал в нокдауне на глазах зрителей, среди которых была светская львица балерина Анастасия Волочкова. Кушанашвили, надо отдать ему должное, несмотря на пропуск серии тяжелых ударов, поднялся и даже бросился в контратаку, но силы были явно неравны. Никита ростом выше оппонента, да и размах рук позволял ему держать соперника на дистанции. Сначала он хорошо отработал джебом, а затем ударами по корпусу и в голову опрокинул Отара на пол. У Кушанашвили пошла кровь из носа, после чего рефери дал отмашку на остановку боя.

Ста секунд хватило мужу известной фигуристки Марины Анисиной, дочери знаменитого хоккеиста Вячеслава Анисина, чтобы отпраздновать уже вторую победу в октагоне над известными личностями. Совсем недавно Джигурда побил депутата Государственной думы Виталия Милонова, но не очень сильно. Пожалел политика. На этот раз все было куда серьезнее.

«Я делал вид, что дрался с Джигурдой за 17 миллионов долларов наличными. Ой, рублей, конечно, бахвальство подвело. Гонорар Джигурды – 250 тысяч рублей. Я готов за такие деньги ложиться бесконечно», - признался после битвы «Советскому спорту» Кушанашвили.

Джигурда же заявил «РБ Спорт»: «Я обещал, что Отарика не заберет «Скорая помощь». Специально не бил его по печени. Он пошел отмечать проигрыш и то, что остался жив. Но респект ему, что не побоялся и вышел. Отар – молодец, потому что дважды поднимался, но в третий раз ему было очень больно. Единственный раз он попал мне в район сердца. Спросил: «Ты хотя бы один раз дашь себя ударить?». Я ему пообещал, что дам. Пусть скажет спасибо, что не поломан нос. Я бил его не со всей силы».

Джигурда, похоже, вошел во вкус и теперь ищет нового соперника. Вызывает на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана. Продолжение, можно не сомневаться, обязательно последует.