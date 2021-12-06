Фируза Шарипова сразится в поединке за пять титулов. Где смотреть вечер бокса 11 декабря

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Кэти Тэйлор – ирландский боксер, имеющая в своем активе 19 побед и заветный нолик в графе поражений. В своем последнем бою, который прошел осенью этого года, одержала победу над Дженифер Хан. Она дралась с топами своего веса и по праву владеет чемпионскими поясами.

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Фируза Шарипова – спортсменка из Казахстана, ей двадцать семь лет, а в ее статистике четырнадцать побед и всего одно поражение. В последнем бою, который прошел осенью этого года, она нокаутом победила Любовь Белякову.

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Кэти Тэйлор не рассматривает Фирузу Шарипову как самое сложное свое испытание, а подходит к бою очень спокойно и уверенно. Букмекеры ставят на ирландку, Шарипова тоже спокойна и считает, что победит.

Фируза Шарипова: «Настрой на бой – выйти, победить и привезти все пояса в Казахстан. Я не буду давать никаких прогнозов. Узнаем 11 декабря. Ринг все покажет. Кэти Тейлор – первый номер рейтинга pound-for-pound, абсолютная чемпионка мира. Все свои минусы она уже превратила в плюсы. Но я заряжена на победу и смогу сотворить сенсацию».

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

Прямой эфир поединка будет доступен на стриминговом сервисе DAZN и на телеканалах «Qazsport», «Qazaqstan» в Казахстане.

ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ

Букмекеры совершенно не верят в победу Фирузы Шариповой.

12,00 – примерный коэффициент на победу представительницы Казахстана.