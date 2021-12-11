Тейшейра улетел из Екатеринбурга небитым, Курбанов снялся, но зрелище все равно получилось

К сожалению, жизнь внесла свои коррективы - Магомед Курбанов, который должен был выйти против Патрик Тейшейры, снялся по состоянию здоровья - за два часа до боя температура боксера держалась на уровне 39 градусов. Хотя первые признаки, что боксер не в лучшей форме можно было увидеть еще на взвешивании в Академии единоборств РМК.

«Ко мне приехали сотни людей со всей страны, чтобы поддержать меня. Я уже весь бой уже прокрутил в голове, от первого до последнего раунда.

Я чувствую себя очень отвратительно и приношу извинения RCC Boxing Promotions. Я уже извинился перед всей командой Тейшейры — я представляю, в каком они состоянии. Несмотря на ситуацию, мы договорились, что бой состоится позже», — сказал Курбанов.

Таким образом, со-главным боем вечера стал поединок за пояс WBO Inter-continental между Русланом Камиловым (11-0-1) и претендентом Дмитрием Хасиевым (12-2-2) в весовой категории до 59 кг. Поединок вышел зрелищным - Хасиев, поначалу выглядел хуже соперника с точки зрения техники и часто промахивался джебами, и даже был отправлен в нокдаун.

Но с каждым следующим раундом боец из Владикавказа как будто разгонялся - стали получаться атаки с дальней дистанции, джебы периодически заходили. И первоначальное преимущество Камилова в скорости, которое позволяло ему встречать оппонента эффективными контратаками, стало постепенно сходить на нет.

К третьему раунду уже не было первоначальной уверенности в полном превосходство чемпиона - все больше Хасиев атаковал, и все успешнее, и даже смог потрясти соперника несколькими хуками на скачке. Сложилось ощущение, что Камилов немного растерялся.

Четвертый и пятый раунды показали - если и растерялся, то ненадолго. Хасиев, который постоянно атаковал, пытаясь порвать оборону визави, расплачивался за каждую ошибку, которые чемпион не прощал и тут же контратаковал.

В шестом раунде ошибка Хасиева стала фатальной - Камилов подловил соперника на контратаке и пробил в печень, да так, что Хасиев упал, и уже не смог подняться без чужой помощи. Итог боя - чемпионский пояс все так же принадлежит Руслану Камилову.