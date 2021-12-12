ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Бивол успешно и без проблем защитил титул в России

11 декабря в Екатеринбурге действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол впервые с 2017 года вышел на ринг в России, чтобы защитить титул в бою с Умаром Саламовым под эгидой RCC Boxing Promotions.
Дмитрий Бивол успешно и без проблем защитил титул в России
12 декабря 2021 00:30
автор: Павел Мхеидзе
автор фото: RCC Boxing Promotions

Умар Саламов (28-1-0) не самый простой соперник. При росте в 192 см и размахе рук 193 см он вполне может доставить проблемы Биволу (18-0-0), привыкшему работать с дальней и сверхдальней дистанции. Хотя вполне может оказаться уязвимым местом Умара длительность поединка и то, что изначально он готовился к поединку с Джо Смитом, и поэтому пришлось менять тактику.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Дмитрий Бивол, в свою очередь, крайне техничный боец, который может легко выдержать 12 раундов и даже поддать пару после пятого-шестого. Несмотря на то, что он является явным фаворитом, Дмитрий признался, что считает Саламова серъезным претендентом.

С начала боя стало понятно - Саламов будет стараться удержать Бивола на расстоянии прямыми левой, выжидая момент для атаки. Поначалу это работало - чемпион не мог подобраться к сопернику, но уже к концу первого раунда Дмитрий поймал ритм боя, и началась классическая работа - Бивол четко выдерживая дистанцию, практически не позволяя по себе попасть, и наказывая соперника и за промахи, и за подходы слишком близко.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Сказывалась разница в классе - чемпион порхал вокруг соперника, полностью контролируя ситуацию, а Саламов не мог поделать ровным счетом ничего, его редкие удары редко когда попадали, и уж точно не с той эффективностью, как он рассчитывал. У Бивола заходило все - джебы, апперкоты, хуки, в любой комбинации.

В шестом раунде Умар пошел на отчаянные меры - стал провоцировать соперника, опустив руки и предлагая подойти поближе. Бивол на провокацию не поддался. К девятому раунду Саламов явно устал, его бокс стал скучным - никаких комбинаций, левая-правая. Дмитрий же не подавал признаков усталости - работал раунд в быстром темпе и ускорялся под конец.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Последний раунд выдался самым интересным, но не изменил ровным счетом ничего - Умар собрал все свои силы и начал атаковать, набросал несколько мощных хуков, но Бивол либо блокировал их, либо просто уходил от атаки. Ну и традиционно попадал Саламову куда хотел.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Кстати, после боя и очевидной победы Дмитрий сказал, что удивлен тем, что Умар смог выдержать все 12 раундов, он видел усталость соперника и ждал, когда тот выдохнется, а уж что Саламов смог включиться под конец, было сюрпризом. Хотя удивление не помешало чемпиону успешно и безоговорочно защитить титул.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игра в снежки. РФС не понравилась отмена матча ЦСКА - "Арсенал""Барыс", уступая три шайбы, победил "Куньлунь Ред Стар"МОК утвердил дизайн формы сборной России по хоккею на ОлимпиадеСамая очаровательная спортсменка мира восхитила фото в лосинахСтримерша Kika покончила с собойЗагитову раскритиковали за фото в купальнике
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Температура для Заболотного! Как ЦСКА выиграл «отмененный» матч с «Арсеналом» (видео)
В матче 18-го тура РПЛ армейцы дома на морозе и при пустых трибунах победили туляков благодаря дублю Антона Заболотного – 2:0.
Денис Богдан: Этот волейбольный сезон особенный! Огромное желание сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира
Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан рассказал «Плеймейкеру» о выступлениях за клуб, олимпийском серебре Токио-2020 и предстоящем в России в 2020 году чемпионате мира.
Футболисты писали Сталину с просьбой разобраться… Как наказали лучший клуб СССР за провал на Олимпиаде
В 1952 году в Москве распустили футбольный клуб ЦДСА – лучшую команду страны того времени. Футболистов обвинили в трусости и нерешительности – так партийное руководство страны отыгралось на них за неудачный дебют сборной на Олимпиаде. «Плеймейкер» вспоминает подробности темной истории.
Ждем нокаута от украинца в дерби «жертв Теофимо Лопеса». Расклад на бой Ломаченко — Комми
В ночь на 12 декабря в Нью-Йорке состоится бой топовых легковесов Василия Ломаченко и Ричарда Комми.
Уволить нельзя, помиловать! Что говорят о главном тренере «Спартака» после варшавского чуда
Победа «Спартака» над «Легией» (1:0) и выход с первого места в 1/8 финала Лиги Европы поставили нелегкий выбор перед Леонидом Федуном: вроде бы Руя Виторию на следующей неделе должны уволить, но как это сделать в такой момент? Общественность призывает владельца красно-белых одуматься.
Запомнит ли теперь Киркоров Оздоева? Признает ли Зарема гениальность Руя? Обзор мемов про «Спартак» и «Зенит»
Красивая ничья «Зенита» с «Челси», победа «Спартака» в Польше и безнадежный «Локомотив» - в картинках и видосиках.
Порье не совладать с Оливейрой! Расклад и лучшие ставки на UFC 269
12 декабря в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет титульный бой в легком весе между чемпионом Чарльзом Оливейрой и Бразилии и американцем Дастином Порье. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Жизнь налаживается! Благодаря «Спартаку» Россия в рейтинге УЕФА обошла Шотландию и оторвалась от «кошмарной» Украины
После завершения групповых этапов еврокубков наши клубы улучшили свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика