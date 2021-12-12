Дмитрий Бивол успешно и без проблем защитил титул в России

Умар Саламов (28-1-0) не самый простой соперник. При росте в 192 см и размахе рук 193 см он вполне может доставить проблемы Биволу (18-0-0), привыкшему работать с дальней и сверхдальней дистанции. Хотя вполне может оказаться уязвимым местом Умара длительность поединка и то, что изначально он готовился к поединку с Джо Смитом, и поэтому пришлось менять тактику.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Дмитрий Бивол, в свою очередь, крайне техничный боец, который может легко выдержать 12 раундов и даже поддать пару после пятого-шестого. Несмотря на то, что он является явным фаворитом, Дмитрий признался, что считает Саламова серъезным претендентом.

С начала боя стало понятно - Саламов будет стараться удержать Бивола на расстоянии прямыми левой, выжидая момент для атаки. Поначалу это работало - чемпион не мог подобраться к сопернику, но уже к концу первого раунда Дмитрий поймал ритм боя, и началась классическая работа - Бивол четко выдерживая дистанцию, практически не позволяя по себе попасть, и наказывая соперника и за промахи, и за подходы слишком близко.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Сказывалась разница в классе - чемпион порхал вокруг соперника, полностью контролируя ситуацию, а Саламов не мог поделать ровным счетом ничего, его редкие удары редко когда попадали, и уж точно не с той эффективностью, как он рассчитывал. У Бивола заходило все - джебы, апперкоты, хуки, в любой комбинации.

В шестом раунде Умар пошел на отчаянные меры - стал провоцировать соперника, опустив руки и предлагая подойти поближе. Бивол на провокацию не поддался. К девятому раунду Саламов явно устал, его бокс стал скучным - никаких комбинаций, левая-правая. Дмитрий же не подавал признаков усталости - работал раунд в быстром темпе и ускорялся под конец.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Последний раунд выдался самым интересным, но не изменил ровным счетом ничего - Умар собрал все свои силы и начал атаковать, набросал несколько мощных хуков, но Бивол либо блокировал их, либо просто уходил от атаки. Ну и традиционно попадал Саламову куда хотел.

Источник фото: RCC Boxing Promotions

Кстати, после боя и очевидной победы Дмитрий сказал, что удивлен тем, что Умар смог выдержать все 12 раундов, он видел усталость соперника и ждал, когда тот выдохнется, а уж что Саламов смог включиться под конец, было сюрпризом. Хотя удивление не помешало чемпиону успешно и безоговорочно защитить титул.