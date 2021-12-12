Бивол и Ломаченко продолжают победную серию. Обзор главных боксерских поединков выходных

Василий Ломаченко против Ричарда Комми

12 декабря в США состоялся один из главных поединков уходящего года. Украинец Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Ричарда Комми. Ломаченко провел очень доминирующее выступление. В седьмом раунде он отправил Комми в глубокий нокдаун и призвал его угол выкинуть полотенце, но ганский спортсмен продолжил бой. Василий немного сбавил свой натиск и позволил своему оппоненту сохранить здоровье. Очередная великолепная победа украинского боксера.

Дмитрий Бивол против Умара Саламова

В Екатеринбурге состоялся турнир RCC Boxing. Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол победил претендента Умара Саламова и сохранил свой титул. В начале боя Саламов был активнее, но Бивол просто изучал своего оппонента, а потом включился. Саламов работал более однообразно чем Бивол. Серии Дмитрия постоянно попадали в цель, во втором отрезке боя Умар постарался форсировать события и финишировать своего оппонента, но чемпион успешно защищался и постоянно атаковал, работая первым номером. Умар постоянно пробивал двойки, а Бивол отвечал ему разнообразными комбинациями, показав всю красоту классического бокса. Победа чемпиона единогласным решением судей.