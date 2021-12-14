Проводников против Багаутинова, где смотреть турнир Open FC

Поединок прославленного боксера Руслана Проводникова и топового бойца ММА Али Багаутинова пройдет по правилам бокса. Бойцы проведут в клетке пять раундов по три минуты. Стоит отметить, что драться они будут в промежуточном весе — до шестидесяти пяти килограмм.

Все вырученные от мероприятия средства будут переданы в благотворительный фонд для системной помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОКСЕРСКИЙ ПОЕДИНОК И ТУРНИР В ЦЕЛОМ

Прямой эфир турнира начнется в 18 часов по московскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале промоушена Open FC. Главный поединок вечера ожидается в районе 23 часов по московскому времени.

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ЧТО ЖДАТЬ ОТ БОЯ

Руслан Проводников и Али Багаутинов очень уважительно относятся друг к другу. Нас ожидает бой двух сильных спортсменов, которые не будут стремиться нанести оппоненту явный ущерб. На нокаут рассчитывать не приходится, но мы точно увидим всю красоту бокса.