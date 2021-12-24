Тренер, который должен был крутить баранку. Как Умар Кремлев разобрался в ситуации

Заслуженный тренер России Владимир Рощенко работал в челябинском Центре спортивной подготовки по боксу, но попал под сокращение, если это можно так назвать.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Начальник центра Дмитрий Дягилев в письменной форме уведомил Рощенко, что тот уволен. Но решил проявить великодушие, как истинный руководитель, и предложил ему другую работу – водителем автобуса, с заработной платой в размере тридцати четырех тысяч рублей. Этот факт возмутил заслуженного тренера. За свою карьеру он подготовил четырех заслуженных мастеров спорта, пятнадцать мастеров спорта международного класса, более ста мастеров спорта СССР и России.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Министерство спорта Челябинской области заявило, что увольнение связано с перезагрузкой тренерского штаба. Теперь ставка делается на более молодых специалистов.

ПОМОЩЬ УМАРА КРЕМЛЕВА

В ситуацию вмешался президент международной Ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев. Он пригласил Рощенко на встречу, вручил сертификат на один миллион рублей, предложив напрямую работать с Федерацией бокса России и заниматься селекцией молодых спортсменов. А в Челябинск пообещал прислать проверку.

«Люди, которые так поступают, разрушают бокс. Для нас самое главное – тренер и боксер. Без них не будет Федерации бокса. Если кто-то будет пытаться задеть, оскорбить наших боксеров, ветеранов, с теми будем действовать жестко».

УМАР КРЕМЛЕВ

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev)

Остается надеяться, что Федерация разберется в сложившейся ситуации, а Владимир Рощенко продолжит свою тренерскую деятельность и будет развивать российский бокс.