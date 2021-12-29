Ломаченко против Камбососа. Миф или реальность?

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбоф заявил: «Ломаченко дал понять, что хочет провести бой с Камбососом. Мы попытаемся договориться о поединке в первой половине следующего года. Ломаченко во многом является примером для подражания в спорте. Он вышел из любителей и уже в своем втором бою сражался за титул чемпиона мира. Василий рассматривает неудачи как перезагрузку перед движением вперед. В этом году он вернулся с двумя великолепными победами и огромным желанием вернуть титулы».

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ПОЕДИНКА

Однозначно это станет главным вызовом в карьере Василия Ломаченко: «Я хочу провести бой с Камбососом. Но желает ли он драться со мной»?

Источник фото: «Инстаграм» Василия Ломаченко

Камбосос согласится. Он является обладателем титулов WBC (франшизный), WBO, IBF и WBA в легком весе. Но не это главное. Джордж в последнем поединке победил Теофимо Лопеса, который нанес Ломаченко поражение. Сможет ли украинский боксер нанести австралийцу первое поражение в карьере? Василий точно попробует, и шансов у него достаточно.

Источник фото: «Инстаграм» Джорджа Камбососа

Это противостояние может стать знаменательным событием в мире бокса.

Василий Ломаченко в последнем поединке единогласным решением судей победил Ричарда Коми. На его счету шестнадцать побед и два поражения.

Джордж Камбосос в последнем бою раздельным решением судей победил Теофимо Лопеса. Он одержал двадцать побед и не потерпел ни одного поражения.