Пулеметчик против Дацика. Где и когда состоится бой

Поединок пройдет в рамках промоутерской компании «СОЮЗ».

Печально известный Вячеслав Дацик плотно осел в поп-ММА и буквально сносит своих оппонентов. В этот раз организаторы сводят его с Зелимханом Дукаевым по прозвищу «Пулеметчиком».

Вячеслав Дацик — это очень скандальный персонаж, который имеет огромный опыт поединков по различным правилам. В его боксе мало техники, но очень много силы, а своим ударом он привык сносить противников.

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«Пулеметчик» — мастер спорта по боксу, он сам так утверждает. Дукаев стал известен своими боями на голых кулаках. Его бокс действительно вызывает уважение и интерес. Он техничен, обладает тяжелым ударом и запросто может нокаутировать любого оппонента.

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Когда и где смотреть поединок

Поединок Дукаева и Дацика пройдет 28 января. Ссылки и точное время трансляции будут опубликованы в социальных сетях промоутерской компании «СОЮЗ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дукаев Зелемхан (@pulemetchik.official)

Прогноз

Очень смущает разница в весе. Дацик больше килограммов на тридцать. «Пулеметчик» утверждает, что бегать не будет, а планирует устроить войну за центр ринга. Звучит смело, но не особо реально. В прямом столкновении шансов у Зелимхана крайне мало. Вячеслав не славится своим кардио, надолго его не хватит. Дукаеву нужно включить «велосипед» — уходить от ближнего боя, избегать и изматывать соперника. Нокаутировать «Рыжего Тарзана» он, скорее всего, не сможет. Дацик будет стремиться завершить поединок в первом раунде, на весь бой сил может не хватить. Очень интересно посмотреть на работу обоих бойцов, мы станем свидетелями столкновения характеров. Вячеслав Дацик — нокаут. Зелимхан Дукаев — судейское решение. Будем надеяться, что мы увидим честное состязание.