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Папазов против Сулайманбека. Где смотреть вечер бокса RCC

29 января в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC. В главном бою вечера сразятся Федор Папазов и Акжол Сулайманбек Уулу
Папазов против Сулайманбека. Где смотреть вечер бокса RCC
28 января 2022 13:07
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Где и когда смотреть

Боксерский турнир пройдет 29 января в Екатеринбурге. Два главных поединка можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции в 14:55 по московскому времени. Полная трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале RCC Boxing Promotions.

Кард турнира

63,5 кг. Руслан Селимян (дебют) – Дмитрий Туктаров (0-1);

57,2 кг. Баходур Якубов (1-0) – Сурен Хачатрян (0-1);

63,5 кг. Демид Лучников (1-0) – Владислав Фрезе (4-4-1);

свыше 90,7 кг. Вячеслав Васильев (дебют) – Евгений Кириченко (0-1-1);

63,5 кг. Саян Кертик-оол (0-0-1) – Рамазон Алиматов (3-3-1,1 КО);

76,2 кг. Никита Зонь (2-0, 2 КО) – Максим Смирнов (8-11-3, 4 КО);

57,2 кг. Иван Чирков (6-0) – Усмонали Абдуллоев (1-1-1, 1 КО);

61,2 кг. Федор Папазов (23-4, 14 КО) – Акжол Сулайманбек Уулу (16-1, 9 КО).

Главный бой

Федор Папазов — яркий боксер. В последнем поединке он нокаутировал Арслана Магомедова в девятом раунде. Он может уступать в течении всего боя, но его удар всегда крайне опасен и очень часто долетает до цели.

Акжол Сулайманбек Уулу потерпел поражение в поединке за титул WBA Gold в 2020 году, а теперь набирает обороты и стремится к возвращению утраченных позиций. Букмекеры ставят на Папазова, а нам остается наблюдать и наслаждаться боксом.

источник: «Советский спорт»
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