Федор Папазов — новый чемпион WBC Asia. Второй претендент уехал в больницу с огромной гематомой

Первый раунд получился очень тихим: минимум ударов, минимальная скорость. Но затем боксеры включились, и начались жесткие размены ударами, рубки и отличная работа на ближней дистанции. На первый план вышла не только физическая мощь, но и выносливость и характер. Акжол выглядел предпочтительнее на ногах, зато Папазов каждую секунду нес опасность в своих кулаках.

Лучшим доказательством этого стала огромная гематома на лице Акжола. Надо отдать должное Акжолу, которого абсолютно не испугала травма, а скорее добавила ему спортивной злости.

RCC Boxing

Кто будет победителем, не было понятно до самого конца. Большинством голосов (96:94 97:93 95:95) победа ушла Федору Папазову. Решение судей вызвало споры прямо в ринге — Акжол покинул ринг на эмоциях, а Папазов выдал мощную речь.

«Он думал, что, убегая, он обхитрит меня и выиграет таким путем. Но я слишком опытный боец, чтобы у меня так выиграть. Со мной такой вариант не прокатит. Были моменты, где он плавал. И если бы он обострил, я бы его нокаутировал. И все бы закончилось. Есть такие моменты в бою: где надо, ты отступаешь, а где-то ты должен пойти до конца. Поэтому он и не чемпион, поэтому такие боксеры не будут чемпионами. Потому что, где надо, сделать шаг вперед, продолжить и прижать, вот там надо потерпеть, зарубиться и переломить ход событий. В середине боя я переломил ход поединка, я его съел», — сказал Папазов.

RCC Boxing

Со-главный бой получился не таким динамичным. Многие ожидали, что уральский боксер Иван Чирков оформит нокаут в поединке против Усмонали Абдуллоева. Первые два раунда все шло к этому: Чирков давил соперника каждую секунду, но потом Абдуллоев смог найти в себе силы на достойный отпор. В итоге Иван Чирков смог забрать победу только решением судей.

А вот российские боксеры Никита Зонь и Максим Смирнов, напротив, решили все вопросы еще до финального гонга. По ходу боя Смирнов получил травму локтя и был вынужден сняться после шестого раунда.

Помимо главного боя, особое внимание было приковано к поединку российского тяжеловеса Максима Бабанина. Боксер известен своей любительской карьерой: в 2007 году он выиграл у будущего абсолютного чемпиона мира Тайсона Фьюри, а в 2015 году записал на свой счет победу над топовым британцем Джозефом Джойсом. В 2020 году у Бабанина был шанс поехать на Олимпийские игры, но он не прошел отбор и перешел в профессионалы.

Сегодня ему противостоял российский проспект Евгений Кириченко. Бабанин сразу же начал прессинговать соперника, всаживая в Кириченко плотные удары в корпус и голову. Уже к концу первого раунда зрители увидели первый нокдаун — за две секунды до гонга Кириченко повис на канатах. Бабанину осталось только закрепить успех во втором отрезке. На 30-й секунде второго раунда он оформил еще один нокдаун, но уже ударом в печень, а еще через 20 секунд судья остановил бой.

Демид Лучников в третьем раунде остановил Владислава Фрезе. Баходур Якубов уже на третьей минуте поединка ударом в печень нокаутировал Сурена Хачатряна. Эржан Тургумбеков забрал победу в непростом поединке против Хасанбоя Мирзахамраева, а Руслан Селимян решением победил Дмитрия Туктарова.